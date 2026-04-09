Генсек НАТО отверг возможность скорого вступления Украины в альянс

Рютте: Договоренностей о вступлении Украины в НАТО в ближайшее время не будет

Tекст: Валерия Городецкая

«Членство в НАТО пока не стоит на повестке», – подчеркнул Рютте, уточнив, что сейчас речь идет лишь о гарантиях безопасности для Киева, которые, по его словам, являются «ключевым фактором» урегулирования конфликта на Украине, передает ТАСС.

Он добавил, что не ожидает коллективного принятия решения о членстве Украины в альянсе в ближайшей перспективе.

Министр обороны Словакии Роберт Калиняк ранее заявил, что Украины в НАТО никогда не будет.