9 апреля 1945 года пехотный генерал вермахта Отто Ляш сдал Кенигсберг советским войскам. Сильнейшая крепость Восточной Пруссии, которую не смогли взять армии Самсонова и Ренненкампфа, пала за несколько дней.
Генсек НАТО отверг возможность скорого вступления Украины в альянс
Возможность вступления Украины в НАТО в ближайшее время не обсуждается, заявил генеральный секретарь альянса Марк Рютте, выступая в Институте фонда президента Рональда Рейгана.
«Членство в НАТО пока не стоит на повестке», – подчеркнул Рютте, уточнив, что сейчас речь идет лишь о гарантиях безопасности для Киева, которые, по его словам, являются «ключевым фактором» урегулирования конфликта на Украине, передает ТАСС.
Он добавил, что не ожидает коллективного принятия решения о членстве Украины в альянсе в ближайшей перспективе.
Министр обороны Словакии Роберт Калиняк ранее заявил, что Украины в НАТО никогда не будет.