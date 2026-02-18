Эксперт Рожин: В польский центр эвакуации наемников ВСУ прибыл авиагоспиталь

Эксперт Рожин: В польский центр эвакуации наемников ВСУ прибыл Boeing 737

Tекст: Катерина Туманова

«Воздушный госпиталь» Boeing 737 авиакомпании SAS только что прибыл из норвежского Осло в польский Жешув, который является главным перевалочным пунктом заброски и эвакуации иностранных наёмников на Украину. Судя по всему, в ходе одного из российских ударов куда-то серьёзно прилетело», – написал он.

Сервис Flightradar24 указал, что самолет с 18 больничными койками прибыл в Жешув из норвежского Осло.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ВС России нанесли массированный удар возмездия по объектам энергетики Украины. Наибольшее количество наемников, воюющих на стороне ВСУ, являются гражданами стран Латинской Америки, в первую очередь Колумбии. МИД сообщил об участии 20 тыс. иностранных наемников на стороне ВСУ.