При обстреле ВСУ в Белгородской области погибла женщина

  • Новость часаБалицкий: Погибшего главного инженера ЗАЭС Яковлева представят к госнаграде
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    Россия извлекла максимум из «духа Анкориджа»
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    Биолог назвал пиво лучшей ловушкой для испанских слизней
    Беспилотник «Герань-2» поразил судно с грузом для ВСУ в Черном море
    Балицкий: Погибшего главного инженера ЗАЭС Яковлева представят к госнаграде
    В Венгрии начали расследование контактов бывшего главы МИД Сийярто с Россией
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    Эксперт: Пока Жикович готовил теракты против России, у Киева к нему вопросов не было
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв У Запада остались силы только ломать правила

    На Черном море и в Персидском заливе страны Запада стремительно разрушают международные режимы и правила. На смену этим правилам не приходит ничего убедительного, но грубая сила также не действует. Ведь за ней должна стоять готовность устанавливать и поддерживать новые правила игры.

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Попытки Зеленского укрепить свою власть приведут к политической войне

    Отставкой правительства Зеленский пытается решить несколько задач. Главная из них – отставка Михаила Федорова с поста министра обороны. О том, что между Зеленским и его бывшим фаворитом существует скрытый конфликт, украинские СМИ пишут с апреля.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Зачем жить в малых городах

    Рано или поздно малый город в России будет восприниматься не как промежуточная остановка на жизненном пути к мегаполису и не как объект для досужего взгляда со стороны, а как естественная, наиболее удобная для человека форма организации среды обитания, где всё рядом, все друг друга знают и всё соразмерно человеку.

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    16 июля 2026, 21:40 • Новости дня

    При обстреле ВСУ в Белгородской области погибла женщина

    При обстреле ВСУ в Белгородской области погибла женщина и был ранен ее муж

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате атак Вооруженных сил Украины на населенные пункты Белгородской области погибла местная жительница, а ее супруг получил тяжелые ранения.

    Один человек погиб и один ранен в результате ударов украинских войск по региону, сообщил оперштаб Белгородской области. Под обстрел попал поселок Красная Яруга, где снаряд разорвался на территории частного дома. В итоге женщина скончалась от полученных травм на месте происшествия.

    Супруг погибшей получил ранение голени, его доставили в Краснояружскую центральную районную больницу. Врачи оценивают состояние пострадавшего как тяжелое и оказывают ему необходимую медицинскую помощь. В результате обстрела также повреждены три частных дома, газовая магистраль и линия электропередачи.

    Атаки беспилотников зафиксированы и в других населенных пунктах региона. В поселке Быценков выбиты окна и повреждены крыши двух домов. В селе Червона Дибровка дрон-камикадзе взорвался на коммерческом объекте, повредив здание. В Шебекино детонация беспилотника привела к повреждению оборудования, а второй дрон уничтожил автомобиль.

    Кроме того, от ударов дронов пострадали транспортные средства в селах Березовка и Политотдельский. В селе Грузское беспилотник атаковал административное здание, повредив стену. В Отрадном и Николаевке зафиксированы повреждения жилых домов и хозяйственных построек. Власти продолжают уточнять информацию о последствиях атак.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 12 июля в Белгородской области мирный житель погиб из-за подрыва легкового автомобиля на взрывном устройстве.

    10 июля в Шебекинском округе украинский беспилотник атаковал движущееся транспортное средство. А в конце июня в Краснояружском округе водитель автобуса скончался после удара вражеского дрона.

    16 июля 2026, 17:24 • Новости дня
    «Единая Россия» защитит право школьников на обучение в 10-м классе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Детский омбудсмен Мария Львова-Белова заявила о незаконности отказов школ принимать девятиклассников в десятый класс при наличии аттестата и сданного ОГЭ.

    В аппарате уполномоченного при президенте России по правам ребенка разбирают жалобы родителей на отказы в зачислении выпускников девятых классов в десятый, передает РАПСИ.

    «У нас в этом году было уже 10 обращений от родителей, которые возмущены отказами зачислять их детей – выпускников девятых классов в 10-е по разным причинам. Позиция «Единой России»: при наличии сданных ОГЭ и полученного аттестата это является нарушением конституционного права на образование. Отказ в приеме возможен исключительно по причине отсутствия свободных мест. В случае такого дефицита в конкретной школе родители вправе обратиться в региональный орган управления образованием для решения вопроса о зачислении ребенка в другую организацию», – подчеркнула Львова-Белова.

    Омбудсмен привела пример успешного решения проблемы в Татарстане, где после проверки регионального Минобрнауки подростка зачислили в гимназию. Она призвала школы заранее обсуждать с семьями возможные сложности, чтобы не ставить их перед фактом.

    Львова-Белова также посоветовала рассказывать детям о различных образовательных путях, включая среднее специальное образование. По ее мнению, иногда перспективнее сначала отучиться в колледже, а затем поступать в вуз. Омбудсмен отметила важность ранней профориентации и рассказала об акциях, позволяющих подросткам попробовать себя в разных профессиях.

    Ранее Министерство просвещения назвало нехватку свободных мест причиной отказа в зачислении в десятый класс.

    Депутаты от партии «Единая Россия» инициировали проверки школ из-за барьеров для перевода учеников.

    Рособрнадзор получил десятки жалоб от родителей выпускников девятых классов.

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    16 июля 2026, 11:12 • Новости дня
    Эксперт назвал единственный способ ликвидировать угрозу Запорожской АЭС

    Эксперт Анпилогов: Ликвидировать угрозу ЗАЭС может лишь денацификация Украины

    Эксперт назвал единственный способ ликвидировать угрозу Запорожской АЭС
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Чтобы ликвидировать угрозы Запорожской АЭС и персоналу станции, необходимо отодвинуть линию боевого соприкосновения. Кардинальным же решением станет выполнение основных задач СВО – в том числе денацификация Украины, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. В среду глава «Росатома» Алексей Лихачев сообщил о гибели главного инженера ЗАЭС Александра Яковлева при ударе дрона ВСУ.

    «Киев, атакуя Запорожскую АЭС и убивая ее персонал, преследует несколько целей. Во-первых, украинское руководство создает повод для словесных нападок на Россию: мол, якобы Москва не имеет права на эксплуатацию станции и не обеспечивает условия безопасности», – отметил Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    «Во-вторых, киевские власти стремятся создать невыносимые условия для работы персонала на ЗАЭС и вынудить тех – без преувеличения – героических людей, которые продолжают сейчас обеспечивать функционирование станции, оставить свои рабочие места», – добавил собеседник. На этом фоне он обратил внимание на реакцию МАГАТЭ на убийство главного инженера Запорожской АЭС: агентство хотя и осудило удар, но не упомянуло Украину.

    «Для этой структуры свойственна практика «ничего не слышу, ничего не вижу и ничего не скажу». Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, комментируя ранее обстрелы ЗАЭС, признавал атаки, но всегда игнорировал вопрос, кто и каким образом эти удары наносил, – напомнил Анпилогов. – Сейчас речь идет о целенаправленном убийстве инженера станции, о террористическом акте, который не имеет никакого оправдания. Однако МАГАТЭ проявляет по меньшей мере малодушие, а как максимум – просто становится соучастником преступления».

    По мнению эксперта, чтобы ликвидировать угрозы Запорожской АЭС и персоналу станции, необходимо отодвинуть линию боевого соприкосновения. Кардинальным же решением, добавил спикер, станет выполнение основных задач СВО – в том числе денацификация Украины. «Нынешнее украинское руководство, на мой взгляд, не оставит попыток воздействия на ядерный объект и его сотрудников, даже если от фронта до ЗАЭС будет 200 км и более», – заключил Анпилогов.

    В среду погиб главный инженер Запорожской АЭС Александр Яковлев. Как сообщил глава «Росатома» Алексей Лихачев, украинский дрон ударил по служебной машине Toyota Camry на границе промышленной площадки станции и Энергодара. В результате атаки также погиб водитель Дмитрий Филиппов.

    «Всю свою жизнь Александр Яковлев посвятил атомной энергетике и погиб, по сути, на боевом посту», – отметил глава «Росатома». Он выразил соболезнования семьям и близким погибших. Лихачев заявил, что трагедия стала возможна «в результате прямого поощрения ВСУ к наращиванию террористических актов со стороны западных государств».

    «Цена этого попустительства: и человеческие жизни – за последние два с половиной месяца были убиты 13 и ранены 48 человек – и реальная угроза массированного ядерного инцидента на огромных территориях России, Украины и Европы», – подчеркнул глава «Росатома». Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте по факту убийства главного инженера ЗАЭС и его водителя.

    МИД России назвал убийство Яковлева очередной попыткой Киева создать угрозу безопасному функционированию ЗАЭС и запугать ее сотрудников. Как отметило ведомство, высочайшая опасность нахождения ВСУ вблизи станции теперь очевидна более, чем когда-либо. «На этом фоне особенно цинично звучат претензии в адрес России в размещении на ЗАЭС необходимых сил охраны, содержащиеся в том числе в соответствующих докладах генерального директора МАГАТЭ», – говорится в заявлении министерства.

    Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, в свою очередь, указал, что украинское руководство сделало шаг к эскалации на пути ядерного террора, убив главного инженера Запорожской атомной электростанции. «Реакция на этот теракт со стороны ядерных держав и будет показателем уровня их стремления уберечь мир от ядерной катастрофы, на которую нацелен диктаторский режим в Киеве», – написал он в своем Telegram-канале.

    Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси осудил удар БПЛА, из-за которого погибли главный инженер Запорожской АЭС и водитель. Он назвал атаку недопустимым нападением на атомную электростанцию и ее руководство, а также серьезной угрозой ядерной безопасности. «МАГАТЭ призывает к немедленному прекращению всех нападений на ядерные объекты и их персонал или вблизи них», – говорится в сообщении агентства.

    Напомним, 10 июля в Калининграде прошли консультации России и МАГАТЭ. Главной темой стала безопасность Запорожской АЭС. Российская сторона заявила об эскалации ударов ВСУ по станции. По оценке «Росатома», с середины марта 2026 года ЗАЭС пережила более 460 атак БПЛА, более 15 ударов артиллерии.

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    16 июля 2026, 13:13 • Видео
    Трамп назвал новый срок окончания конфликта на Украине

    Президент США Дональда Трамп считает, что конфликт с Россией вокруг Украины завершится до конца его президентства. Он неслучайно отодвинул сроки так далеко в будущее.

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    16 июля 2026, 14:05 • Новости дня
    Минобороны Турции прокомментировало ситуацию с ЗРК С-400

    Минобороны Турции сообщило о продолжении работы по комплексам С-400

    Минобороны Турции прокомментировало ситуацию с ЗРК С-400
    @ Дмитрий Виноградов/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Турецкое военное ведомство подтвердило продолжение работы по теме российских зенитных ракетных комплексов С-400, отказавшись уточнять детали процесса.

    Министерство обороны Турции официально подтвердило продолжение определенной работы, связанной с купленными у России зенитными ракетными комплексами С-400. При этом военное ведомство не стало уточнять конкретный характер проводимых мероприятий, передает ТАСС.

    «Работа, связанная с системой противовоздушной и противоракетной обороны С-400, продолжается в многостороннем режиме. О конкретных событиях будет сообщаться общественности по мере развития», – заявил представитель министерства на брифинге в Анкаре.

    Ранее проправительственная газета Hurriyet опубликовала информацию о возможной перепродаже российских комплексов. По данным издания, системы С-400 могли быть реализованы одной из стран Персидского залива, среди вероятных покупателей назывались ОАЭ и Катар. Официальные власти Турции эти слухи пока не подтверждали.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, турецкая пресса сообщила о тайной продаже зенитных ракетных систем С-400 одной из стран Персидского залива.

    В Кремле назвали тему возможной перепродажи российских комплексов сверхчувствительной.

    Правящая партия Турции опровергла информацию о передаче этого вооружения третьим государствам.

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    16 июля 2026, 16:59 • Новости дня
    Российские военные вышли к окрестностям Славянска
    Российские военные вышли к окрестностям Славянска
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военные достигли окрестностей Славянска и приступили к заходу на позиции, ежедневно уничтожая технику противника, рассказал заместитель командира девятого инженерно-саперного полка 25-й общевойсковой армии группировки «Запад» с позывным «Гагарин».

    «Уже добрались до окрестностей Славянска. Там противник подготовил дороги, прикрыл сетями. Мы уже нашли участки, где можно туда заходить, и планомерно ежедневно уничтожаем от двух до пяти единиц техники», – приводит РИА «Новости» слова «Гагарина».

    Боец уточнил, что сейчас основные усилия армии направлены на сковывание движения подразделений ВСУ и минирование дорог.

    Славянск находится на севере ДНР и вместе с Краматорском, Дружковкой и Константиновкой образует крупную агломерацию. Для украинских войск она имеет ключевое значение как укрепрайон и транспортно-логистический узел.

    В начале июня глава ДНР Денис Пушилин сообщил о продвижении российских войск на Славянском направлении.

    В начале июля военный эксперт Василий Дандыкин назвал освобождение Константиновки выходом на финальный рубеж перед Славянском.

    Накануне российские штурмовые подразделения начали наступление на соседнюю Дружковку.

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    16 июля 2026, 15:19 • Новости дня
    Минобороны: Это вам не футбол, Россия наносит удары без перерыва

    Минобороны противопоставило удары «Искандеров» перерыву в матче на ЧМ-2026

    Минобороны: Это вам не футбол, Россия наносит удары без перерыва
    @ mod_russia

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство обороны России опубликовало кадры запуска ракетного комплекса «Искандер», сравнив боевые действия с продолжающимся чемпионатом мира по футболу.

    «Это вам не футбол! Армия России наносит удары без перерыва», – говорится в сообщении, размещенном в канале оборонного ведомства в Max. Военные подчеркнули, что противника оставляют без замен, намекая на непрерывность боевой работы.

    В ведомстве уточнили, что в Запорожской области расчеты беспилотников группировки «Восток» сорвали ротацию и доставку снабжения ВСУ. Кроме того, ульяновские десантники успешно поразили технику и живую силу противника.

    В Краматорском районе подразделения беспилотных систем группировки «Юг» уничтожили транспортные средства и технику ВСУ, нарушив линии снабжения украинских войск.

    Тем временем на чемпионате мира по футболу 2026 года в воскресенье состоится финал между сборными Аргентины и Испании, а в субботу за третье место сыграют Англия и Франция.

    На прошлой неделе российские войска освободили семь населенных пунктов. В феврале расчеты ОТРК «Искандер» уничтожили более 90 украинских беспилотников в Черниговской области.

    Прошлым летом ракетный удар поразил площадку развертывания ударных дронов ВСУ у населенного пункта Иверское.

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    16 июля 2026, 09:17 • Новости дня
    Минобороны назвало пораженные цели в Киеве и Одесской области

    ВС России поразили в Киеве предприятие по производству БПЛА большой дальности

    Минобороны назвало пораженные цели в Киеве и Одесской области
    @ Li Dongxu/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    ВС России поразили высокоточным оружием в Киеве промышленное предприятие логистической компании ПАО «Рапид», которое задействовано в производстве и хранении БПЛА большой и средней дальности и портовую инфраструктуру в Одесской области, сообщает Минобороны.

    Российские военные нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности наземного базирования по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, передает Минобороны.

    В Киеве были поражены объекты, задействованные в производстве и хранении беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности.

    В украинской столице удар пришелся по промышленному предприятию логистической компании ПАО «Рапид», которое занималось сборкой и хранением дронов большой и средней дальности, а также иностранных комплектующих.

    Кроме того, поражен склад предприятия радиоэлектронной промышленности «Киев-1», где собирались ударные беспилотники АН-196 «Лютый» и разведывательные аппараты «Лелека-100», а также хранение комплектующих для БПЛА различных модификаций.

    В Одесской области высокоточным оружием воздушного базирования и ударными дронами были атакованы порты «Одесса» и «Южный». Уничтожены инфраструктурные объекты, использовавшиеся для разгрузки и хранения военных грузов и горюче-смазочных материалов для ВСУ. В порту Одессы поражены пять резервуаров с топливом.

    Также удары пришлись по сухогрузу, направлявшемуся в порт «Черноморск» с грузом для украинской армии. В районе острова Змеиный уничтожен быстроходный катер сил специальных операций ВСУ.

    Ранее Кличко сообщил о мощных пожарах на складах в Киеве.

    Минобороны сообщило, что российские военные нанесли массированный удар по портовой инфраструктуре Одесской области.

    Днем ранее Министерство обороны отчиталось об уничтожении двух цехов сборки беспилотников в Одессе.

    До этого Вооруженные силы России поразили киевские предприятия по производству ракет.

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    16 июля 2026, 07:58 • Новости дня
    ВС России поразили заводы дронов в Киеве и порты в Одесской области
    ВС России поразили заводы дронов в Киеве и порты в Одесской области
    @ Li Dongxu/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные ночью нанесли массированный комбинированный удар по военным объектам в Киеве и портовой инфраструктуре Одесской области, сообщили в Минобороны.

    Вооруженные силы России нанесли масштабный удар по стратегическим целям на территории Украины, сообщает Минобороны.

    Атака проводилась высокоточным оружием большой дальности, включая средства наземного и воздушного базирования, а также ударные дроны.

    Под удар попали предприятия украинского военно-промышленного комплекса в Киеве. Эти заводы занимались выпуском и хранением беспилотников большой и средней дальности.

    Кроме того, российские военные поразили портовую инфраструктуру в Одессе и Южном. Уничтожены объекты, которые использовались для перевалки грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов.

    Также на переходе морем в Одесской области были поражены украинское морское судно и быстроходный катер Сил специальных операций ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские войска уничтожили цеха по сборке беспилотников и резервуары с топливом в порту Одессы.

    Днем ранее военные поразили киевские оборонные предприятия «Радиоизмеритель» и «Киев-79».

    До этого армия России нанесла удары по военной инфраструктуре в порту Южный.

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    16 июля 2026, 18:24 • Новости дня
    Беспилотник «Герань-2» поразил судно с грузом для ВСУ в Черном море
    Беспилотник «Герань-2» поразил судно с грузом для ВСУ в Черном море
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Вера Басилая

    ВС России в акватории Черного моря с помощью БПЛА «Герань-2» ударили по судну, направлявшееся в портовый город Черноморск с партией вооружения для украинской армии, сообщило Министерство обороны России.

    Вооруженные силы России успешно атаковали морскую транспортную цель с помощью дрона-камикадзе. Уничтоженный корабль перевозил снабжение для украинских войск, сообщает Минобороны России.

    Транспортное судно направлялось в порт Черноморск, расположенный в Одесской области. Представители военного ведомства подтвердили факт проведения операции.

    «Видеокадры поражения с применением БПЛА «Герань-2» в акватории Черного моря сухогруза, осуществлявшего переход в порт Черноморск Одесской области для доставки военного груза в интересах ВСУ», – заявили в министерстве.

    Накануне Вооруженные силы России нанесли удары беспилотниками по трем сухогрузам в портах Одессы и Южном. Днем ранее российские дроны атаковали два грузовых судна на пути из Черноморска в Одессу.

    До этого военные поразили плавучий док для подводных беспилотников в порту Черноморск. Фото и видео последствий ударов ВС России по объектам на Украине смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

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    16 июля 2026, 03:45 • Новости дня
    Роспотребнадзор предупредил дачников о риске заражения туляремией

    Tекст: Катерина Туманова

    В летний период владельцы загородных участков рискуют столкнуться с опасной природной инфекцией, передающейся через укусы насекомых и контакты с грызунами, предупредили в Роспотребнадзоре.

    «Туляремия – это природно-очаговая зоонозная инфекция, природные очаги которой существуют во всех регионах нашей страны. Мерами профилактики является обеспечение грызунонепроницаемости жилых помещений, дач и погребов. Не следует оставлять пищевые продукты доступными для грызунов», – рассказали там РИА «Новости».

    Болезнь передается человеку через насекомых, зараженных животных, а также загрязненную воду и пищу.

    Наиболее надежным способом защиты специалисты называют вакцинацию. Специфический иммунитет формируется примерно через 20-30 дней после прививки и надежно защищает организм в течение пяти лет.

    Прививаться рекомендуют охотникам, рыбакам, строителям, работникам сельского хозяйства и жителям сельской местности. Помимо вакцинации, Роспотребнадзор советует использовать репелленты, носить закрытую одежду и каждые два часа осматривать тело на наличие клещей.

    Заболевание вызывает воспаление лимфоузлов и образование болезненных язв. Инфекция часто сопровождается кашлем, одышкой, сильной болью в животе и приступами рвоты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Росреестр освободил дачников от регистрации теплиц и уличных туалетов. Агроном назвала доступные для выращивания в России экзотические фрукты. Психологи предупредили об опасности стремления к идеальной даче.

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    16 июля 2026, 17:18 • Новости дня
    Россия начала спор с ЕС в ВТО из-за углеродного налога

    Tекст: Денис Тельманов

    Россия инициировала разбирательство во Всемирной торговой организации (ВТО) по поводу Пограничного корректирующего углеродного механизма (ПКУМ) Евросоюза. Москва считает, что введенные Брюсселем правила создают дополнительные барьеры для российских и других иностранных поставщиков и нарушают нормы международной торговли.

    Российская сторона направила в ВТО запрос о создании третейской группы, которая должна рассмотреть соответствие европейского механизма правилам организации, передает РИА «Новости».

    «Запрос направлен в соответствии со статьей 6 ДРС. Третейская группа, созданная в соответствии с запросом, должна оценить соответствие ПКУМ правилам соглашений ВТО», – говорится в сообщении Минэкономразвития.

    В ведомстве отметили, что Москва рассматривает ПКУМ как дискриминационный инструмент, ограничивающий доступ зарубежной продукции на рынок ЕС. По мнению российского ведомства, Брюссель использует климатическую повестку для поддержки собственных производителей и создания преимуществ для европейской промышленности.

    Замглавы Минэкономразвития Владимир Ильичев назвал европейский механизм торговым барьером, который также используется для противодействия переносу производства компаний в страны за пределами ЕС.

    «Конечно, Брюссель пытается представить это как меру по борьбе с изменениями климата. Однако это очень далеко от правды. Более того, даже если бы ПКУМ и был направлен на защиту окружающей среды, это не освобождало бы ЕС от соблюдения правил ВТО», – заявил Ильичев.

    ПКУМ предусматривает, что импортеры продукции, производство которой на территории Евросоюза привело бы к значительным выбросам парниковых газов, должны приобретать специальные сертификаты. Механизм распространяется, в частности, на такие отрасли, как производство алюминия, удобрений, цемента и стали.

    В Москве считают, что новые требования ЕС могут негативно сказаться на конкурентоспособности зарубежных производителей и фактически ограничить их доступ к европейскому рынку. Решение ВТО по спору должно определить, соответствует ли европейская климатическая мера действующим правилам международной торговли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил об утрате силы глобальных принципов Всемирной торговой организации.

    В мае Москва и Пекин согласовали совместные действия против одностороннего ценообразования на выбросы углерода.

    В конце прошлого года Евросоюз отказал Киеву в предоставлении особых условий по углеродному налогу.

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    16 июля 2026, 17:59 • Новости дня
    Эксперт: Пока Жикович готовил теракты против России, у Киева к нему вопросов не было

    Tекст: Валерия Городецкая

    Полковник Главного управления разведки Украины Виталий Жикович, известный под позывным «Пастор», координировал подготовку серии терактов на территории России, заявил член Общественной палаты РФ, участник СВО Максим Григорьев. По его словам, речь идет как минимум о 20 диверсионных акциях, среди которых были попытки атаковать Крымский мост и объекты в российских регионах.

    «Пока Жикович готовил теракты против России, у Киева к нему вопросов не было. Задержали его только после провала операции в Монако», – написал Григорьев в своем Telegram-канале. По его словам, среди целей Жиковича были Крымский мост, объекты в Пятигорске, Волгодонске и Дагестане, а также придорожное кафе, где могли находиться сотрудники силовых структур, а также Герой России Темирлан Абуталимов.

    Григорьев отметил, что для подготовки одной из операций через страны Евросоюза планировалось переправить микроавтобус с 600 кг взрывчатого вещества. Водитель, по его словам, не был осведомлен о содержимом груза и должен был погибнуть при взрыве. Еще одна попытка доставки взрывчатки проходила через территорию Грузии с использованием автомобиля, в котором находилось 130 кг вещества.

    «Жикович вербовал женщин и несовершеннолетних, привлекал сторонников запрещенной в России ИГИЛ и использовал завербованных людей вслепую как смертников», – заявил Григорьев.

    «Расчет делался на массовые жертвы среди мирного населения. На одной из записей он обещал теракт, по сравнению с которым «Крокус» отдыхает. Из опубликованных переговоров следует, что его действия согласовывались с руководством киевского режима и были известны Зеленскому», – добавил член Общественной палаты.

    Как отметил Григорьев, переломным моментом стало задержание украинскими правоохранителями Жиковича и бывшего сотрудника силовых структур по делу об убийстве Анастасии Березовской, которую подозревали в организации взрыва в Монако, целью которого был украинский бизнесмен Вадим Ермолаев.

    «Все изменилось, когда операция в Монако провалилась и стала публичной», – написал он.

    По мнению Григорьева, таких как Жикович надо устранять, где бы они ни скрывались. «Судоплатов понимал это предельно ясно: организаторов террора не перевоспитывают, не возвращают по обмену и не оставляют им возможности готовить новые убийства. Их находят и ликвидируют», – подчеркнул он.

    Ранее «Комсомольская правда» сообщала, что сотрудники ФСБ предотвратили две попытки теракта на Крымском мосту, в организации которых, по данным издания, мог быть замешан Жикович. Для одной из атак использовалась взрывчатка финского производства общим объемом около тонны.

    Напомним, сотрудники ФСБ пресекли попытки полковника украинской разведки Виталия Жиковича совершить не менее 20 терактов на территории России. Для диверсии на Крымском мосту этот офицер планировал использовать два заминированных автомобиля. Украинский суд арестовал мужчину по подозрению в убийстве исполнительницы покушения в Монако Анастасии Березовской.

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    16 июля 2026, 05:15 • Новости дня
    Гражданская инфраструктура повреждена в Энгельсе из-за дронов

    В Саратовской области из-за БПЛА повреждена инфраструктура в Энгельсе

    Tекст: Катерина Туманова

    В ночь на четверг силы ПВО отражали атаку дронов над Саратовской областью, сообщил в Max-канале губернатор региона Роман Бусаргин.

    «Из-за атаки БПЛА есть повреждения гражданской инфраструктуры в Энгельсе. На месте работают все оперативные службы. Пострадавших предварительно нет», – написал он.

    Бусаргин призвал граждан быть внимательными, так как угроза атаки сохраняется, локально работают системы оповещения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 9 июля при атаке дронов на Саратовскую область пострадали два человека, днем ранее один человек погиб при атаке дронов ВСУ в Саратовской области.

    В апреле Бусаргин сообщал, что детские лагеря Саратова не будут работать летом из-за атак БПЛА.


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    16 июля 2026, 08:55 • Новости дня
    Девочка с бабушкой погибли при обстреле брянского поселка

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Девочка и ее бабушка погибли в результате ударов ВСУ по поселку Суземка в Брянской области, еще одна жительница ранена, ей оказали помощь, сообщил врио губернатора Егор Ковальчук.

    Трагедия произошла в Брянской области, где жертвами атаки стали пятнадцатилетняя местная жительница и ее родственница, сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук на платформе Max. Еще одна женщина получила ранения, сейчас она находится в больнице под наблюдением врачей.

    «Украинские нацисты ударили с помощью РСЗО «Град» по административному центру Суземского района – поселку Суземка... погибли 15-летняя девочка и ее бабушка», – написал глава региона.

    По предварительным данным, в результате обстрела один жилой дом оказался полностью уничтожен. Кроме того, серьезные повреждения получили четыре здания, различные хозяйственные постройки, а также легковой автомобиль и сельскохозяйственный трактор.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля российские военные нанесли поражение живой силе противника около Избицкого.

    В мае украинское командование перебросило в Харьковскую область несколько элитных подразделений.

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    16 июля 2026, 16:10 • Новости дня
    Названы сроки запуска движения по трассе М-12 до Тюмени

    Хуснуллин: Движение по трассе М-12 до Тюмени будет открыто в декабре этого года

    Названы сроки запуска движения по трассе М-12 до Тюмени
    @ Максим Богодвид/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Скоростная автомобильная магистраль «Восток» заработает в полном объеме до конца текущего года благодаря строгому соблюдению графиков строительства.

    Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин проинформировал президента Владимира Путина о сроках завершения масштабного дорожного проекта, передает ТАСС.

    Движение автомобилей по новой скоростной магистрали до Тюмени планируют запустить уже в конце этого года.

    «Декабрь. Пока идем по графику, у нас все шансы есть», – ответил вице-премьер на соответствующий вопрос главы государства во время рабочего доклада.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце глава Росавтодора Роман Новиков анонсировал продление скоростной магистрали до Тюмени до конца 2026 года.

    В прошлом году президент России Владимир Путин по видеосвязи открыл новый участок трассы между Башкирией и Свердловской областью.

    Глава государства также поручил проработать вопросы строительства автотранспортных подходов к границам с Казахстаном, Монголией, Китаем и КНДР.

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    16 июля 2026, 20:30 • Новости дня
    Биолог назвал пиво лучшей ловушкой для испанских слизней

    Биолог Гниненко: Для борьбы с испанскими слизнями потребуются пиво, линолеум и кипяток

    Биолог назвал пиво лучшей ловушкой для испанских слизней
    @ J. Fieber/blickwinkel/Global Look Press

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Против расплодившихся в ряде регионов России испанских слизней существует сразу несколько действенных методов. Заведующий лабораторией защиты леса от инвазивных и карантинных организмов ФБУ ВНИИЛМ, кандидат биологических наук Юрий Гниненко рассказал газете ВЗГЛЯД, как эффективно бороться с опасным вредителем не только химикатами, но и народными средствами, и не допустить его массового размножения.

    В Центральной России заметили нашествие испанских слизней. Их большое множество зафиксировали в Москве, Ленинградской, Тверской, Псковской, Новгородской областях, Карелии и на юге страны. Отмечаются, что они наносят ущерб сельскому хозяйству, вытесняют местные виды, а также представляют потенциальную опасность для людей и их питомцев, поскольку являются переносчиками ряда паразитов.

    «К сожалению, этот пришелец – испанский (рыжий) слизень – уже хорошо приспособился к нашему климату и прижился у нас. Теперь он будет с нами всегда. Поэтому надо строить план многолетней защиты от него. Пока таких технологий нет. А это значит, что с весны, как только появляются первые перезимовавшие еще мелкие слизни, нужно безжалостно их собирать и уничтожать», – говорит Гниненко.

    Он призывает не откладывать борьбу со слизнями, поскольку они начинают размножаться очень рано. Если на участке появился хотя бы один крупный оранжевый слизень, это почти наверняка означает, что он уже успел оставить потомство. Поэтому уничтожать таких особей нужно как можно быстрее, однако важно понимать, что их личинки или яйца уже могут находиться на участке.

    «Сейчас испанские слизни стали уже очень заметными вредителями растений. Есть несколько препаратов для борьбы с ними. Чтобы эти препараты применить, надо в магазине, где продают товары для сада и огорода, проконсультироваться с продавцом. А когда приобретете препарат, надо строго следовать инструкции по его применению, которая есть на упаковке», – рассказывает биолог.

    Однако, продолжает эксперт, справиться с этими вредителями можно и с помощью подручных средств. Наиболее эффективными способами он называет ручной сбор в перчатках, а также использование ловушек и приманок. Брать слизней голыми руками не рекомендуется: они могут быть переносчиками паразитов, а выделяемая ими слизь способна вызвать раздражение кожи. Особенно осторожными следует быть, если на руках есть даже небольшие царапины или микротрещины.

    «Приманку можно сделать из любой миски или чашки. В нее надо налить немного обычного пива и вкопать в землю так, чтобы с поверхности почвы ничто не мешало заползти в нее слизням. Если слизней очень много, то для такой ловушки подойдет кастрюлька или даже ведро. Когда слизни сползутся на пиво, их нужно собрать и уничтожить», – делится эксперт.

    Эксперт также рекомендует еще один эффективный способ борьбы с рыжими слизнями. Для этого на участке следует разложить куски картона, линолеума или других подобных материалов. После ночной кормежки слизни будут использовать их как укрытие от дневного света и прятаться под ними. Днем останется лишь проверить такие импровизированные убежища, собрать обнаруженных вредителей и уничтожить их.

    «Не стоит просто раздавливать слизней и оставлять их на участке, – предупреждает Гниненко. – Эти вредители являются каннибалами и охотно поедают погибших сородичей. Таким образом вы лишь обеспечите их дополнительным источником белка, которого им не хватает в растительной пище».

    Для уничтожения собранных слизней он рекомендует использовать раствор хлорсодержащего средства или кипяток. Вредителей следует собрать в отдельную емкость, залить одной из этих жидкостей, после чего поместить останки в плотно завязанный пакет и выбросить в контейнер для бытовых отходов.

    Ранее агроном и специалист в сфере сельского хозяйства Владимир Викулов в беседе с газетой ВЗГЛЯД дал дачникам рекомендации по спасению клубники в дождливую погоду. По его словам, от болезней, вредителей, в том числе в виде слизней, и гниения урожай защитят бороздование и мульчирование.

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