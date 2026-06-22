Власть над ценой нефти сместилась от скважины к контролю над логистикой. Иран превращается из осажденного санкциями аутсайдера в держателя ключей от глобальной энергобезопасности. Россия же, замкнувшая на себя систему страховок, своп-контрактов и альтернативных маршрутов, становится еще одним осевым элементом новой логистики.0 комментариев
В Белгородской области водитель автобуса погиб после удара БПЛА
Водитель автобуса погиб при атаке БПЛА в Белгородской области
ВСУ нанесли удар FPV-дроном по автобусу на участке автодороги Красная Яруга – Вязовое в Краснояружском округе Белгородской области, погиб водитель, сообщили в оперштабе региона.
Вооруженные силы Украины нанесли удар по гражданскому транспорту на участке дороги Красная Яруга – Вязовое в Краснояружском округе, передает канал оперштаба региона в Max.
Пострадавшего экстренно госпитализировали в местную больницу.
«В Краснояружском округе на участке автодороги Красная Яруга – Вязовое FPV-дрон атаковал автобус. Водителя в тяжелом состоянии доставили в Краснояружскую ЦРБ. Врачи боролись за его жизнь до последнего, но полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью», – говорится в заявлении ведомства.
Ранее 16 июня в поселке Красная Яруга из-за детонации FPV-дрона пострадал местный житель.
Несколькими днями ранее украинский беспилотник ударил по пассажирскому автобусу в селе Вознесеновка.
В начале месяца при атаке дрона на промышленный объект в Краснояружском округе погиб один сотрудник предприятия.