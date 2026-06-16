Ельцин был готов на крайние меры: запретить КПРФ, распустить Думу, ввести чрезвычайное положение, наконец, перенести выборы на 1998 год. И все же штаб Ельцина вызов принял. Ровно 30 лет назад, 16 июня 1996 года, состоялся первый тур выборов президента России.86 комментариев
От ударов украинских дронов пострадали пять жителей Белгородской области
В результате серии ударов украинских БПЛА по территории Белгородской области осколочные ранения различной степени тяжести получили пятеро мирных граждан, сообщили в оперативном штабе.
Вооруженные силы Украины совершили серию атак на приграничные районы, передает ТАСС со ссылкой на местный оперативный штаб. Инциденты зафиксированы сразу в трех населенных пунктах.
В официальном заявлении ведомства говорится: «Очередные атаки ВСУ на нашу область, пострадали пять человек. В селе Погромец Волоконовского округа дрон нанес удар по автомобилю, двоих пострадавших доставили в Волоконовскую ЦРБ».
По данным штаба, в поселке Красная Яруга из-за детонации FPV-дрона местный житель получил осколочное ранение затылка. Кроме того, в районе села Черемошное Белгородского округа при ударе беспилотника по автомобилю «Газель» пострадали еще два человека.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в этот же день два мирных жителя Грайворонского округа получили осколочные ранения при ударе беспилотника по автомобилю.
В начале июня в пригороде Белгорода из-за атак дронов пострадали три человека.
В мае в Шебекинском округе украинские беспилотники ранили еще троих местных жителей.