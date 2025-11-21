Сейм Польши потребовал перенести российское посольство из Варшавы

Парламент Польши принял резолюцию о переносе посольства России из Варшавы

Tекст: Тимур Шайдуллин

Сейм Польши принял резолюцию, в которой правительство призывают принять меры по переносу посольства России в Варшаве, передает ТАСС. Документ опубликован после того, как за него проголосовали 439 депутатов, никто не выступил против, а один воздержался. Резолюция внесена депутатами оппозиционной партии «Право и справедливость», а инициатором был ее председатель Ярослав Качиньский.

Качиньский объяснял необходимость переноса тем, что нынешнее расположение российского посольства на улице Бельведерской опасно из-за непосредственной близости к важным государственным объектам, включая министерство национальной обороны, резиденцию премьера и президентский дворец Бельведер. Он отметил, что безопасность польских властей требует изменения адреса дипмиссии.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский сообщил, что рассмотрел юридические аспекты вопроса и выяснил, что Россия владеет земельным участком под посольством на законных основаниях. Дело в том, что Советский Союз приобрел землю после войны у частного владельца. По словам министра, резолюция сейма не повлечет юридических последствий для российского посольства.

Здание российского посольства строилось в 1954–1956 годах и предназначалось для посольства СССР.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее власти Польши приняли решение о закрытии последнего российского генконсульства в Гданьске.

Москва оценила этот шаг как намеренное ухудшение отношений между странами и пообещала принять зеркальные меры.

МИД России намерен снизить дипломатическое и консульское присутствие Польши на российской территории в ответ на действия Варшавы.