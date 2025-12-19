Глава РФПИ Дмитриев призвал фон дер Ляйен и Мерца уйти в отставку

Tекст: Дарья Григоренко

Дмитриев в социальной сети Х (бывший Twitter, заблокирован в России) отметил: «Урсула и Мерц должны уйти в отставку, если они хотят доказать «убежденность, единство и решимость», как они обещали, после того, как им не удалось добиться незаконного изъятия ЕС российских резервов». По его словам, эти политики потратили весь свой политический капитал и потерпели сокрушительный провал, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что отказ от незаконной схемы использования российских активов для финансирования Украины станет крупной победой для права и здравого смысла. Дмитриев уверен: отмена первоначального предложения ЕС по использованию российских резервов – это успех для всей Европы, защищающей свои финансовые системы, такие как евро и Euroclear.

Глава Российского фонда прямых инвестиций также назвал это решение «мощнейшим ударом» по подстрекателям войны, во главе которых стоит Урсула фон дер Ляйен.

Ранее Politico сообщило, что план Евросоюза по использованию российских замороженных активов для кредита на Украину провалился из-за позиций премьер-министра Бельгии Барта де Вевера и главы кабмина Италии Джорджи Мелони.

Лидеры Евросоюза не смогли согласовать конфискацию 210 млрд евро замороженных российских активов в пользу Украины, что стало серьезным политическим поражением для канцлера Германии Фридриха Мерца и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Мерц сообщил, что финансовый пакет поддержки Киева объемом 90 млрд евро будет предоставлен в виде беспроцентного займа, при этом деньги станут доступны не позднее второй половины января.