Россия уличила Запад в помощи химической программе Киева
Киевский режим продолжает работу над скрытым проектом создания запрещенного оружия, пользуясь посредничеством и поддержкой ряда иностранных государств, заявил постпред России при ОЗХО Владимир Тарабрин.
«Украина продолжает развивать свою скрытую военно-химическую программу, в том числе при помощи и посредничестве ряда зарубежных стран», – подчеркнул дипломат, передает РИА «Новости».
Он добавил, что значительный вклад в этот процесс вносит всесторонняя помощь из-за рубежа. В частности, речь идет об укреплении украинского потенциала в области радиационной, химической и биологической защиты через тренинги и поставки антидотов.
Кроме того, фиксируются закупки профильных веществ в объемах, которые многократно превышают реальные потребности страны для защиты от возможных инцидентов.
Ранее Тарабрин заявлял о возобновлении Киевом ударов по объектам российской химической промышленности. Дипломат сообщал о систематическом применении украинскими формированиями химоружия против гражданского населения.