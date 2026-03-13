  • Новость часаВС России за неделю нанесли массированный и шесть групповых ударов возмездия по Украине
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Атаки Украины на «Турецкий поток» терроризируют глобальный рынок
    Axios: В войне с США и Израилем у Ирана может появиться союзник
    В небе над Ираком столкнулись два самолета-заправщика ВС США
    Герой России рассказал, как в одиночку держал оборону 68 дней
    Таиланд захотел покупать российскую нефть
    Иран заявил о выводе из строя авианосца США «Авраам Линкольн»
    TWZ: США смогут сопровождать танкеры в Ормузе лишь к концу марта
    NYT: Китай усилил влияние на фоне войны в Иране
    ВЦИОМ: «Новые люди» вошли в тройку ведущих партий России
    Мнения
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Чья фамилия Небензя

    Гоголь заметил, что нет такого прозвища, которое бы не стало русской фамилией. А он в этом толк знал. Причем ни о каких украинских делах классик словом не обмолвился, ибо знал, что всё вокруг русское, включая малороссийское.

    0 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Свободы слова без закона не существует

    Павлу Дурову хочется дать простой совет: Паш, ну ты же русский человек! Приведи Telegram в соответствие с действующими в России и по всему миру законами. Только тогда ты будешь свободен.

    11 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Наемники из ВСУ представляют опасность для всех

    С наемниками иностранного легиона ВСУ проблемы стали возникать с самого начала – по причине низкой дисциплины и склонности к криминалу. Многие из них занялись контрабандой оружия и наркоторговлей, случались и внутренние разборки с убийствами.

    2 комментария
    13 марта 2026, 12:29 • Новости дня

    Россия уличила Запад в помощи химической программе Киева

    Постпред России в ОЗХО Тарабрин: Запад помогает химической программе Киева

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Киевский режим продолжает работу над скрытым проектом создания запрещенного оружия, пользуясь посредничеством и поддержкой ряда иностранных государств, заявил постпред России при ОЗХО Владимир Тарабрин.

    «Украина продолжает развивать свою скрытую военно-химическую программу, в том числе при помощи и посредничестве ряда зарубежных стран», – подчеркнул дипломат, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что значительный вклад в этот процесс вносит всесторонняя помощь из-за рубежа. В частности, речь идет об укреплении украинского потенциала в области радиационной, химической и биологической защиты через тренинги и поставки антидотов.

    Кроме того, фиксируются закупки профильных веществ в объемах, которые многократно превышают реальные потребности страны для защиты от возможных инцидентов.

    Ранее Тарабрин заявлял о возобновлении Киевом ударов по объектам российской химической промышленности. Дипломат сообщал о систематическом применении украинскими формированиями химоружия против гражданского населения.

    12 марта 2026, 20:24 • Новости дня
    Курс доллара на Украине побил исторический максимум

    Курс доллара на Украине впервые превысил 44 гривны

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный курс доллара на Украине впервые в истории превысил отметку 44 гривны и установился на уровне 44,1636 гривны за доллар, сообщает местный Нацбанк.

    Официальный курс доллара к украинской гривне впервые превысил отметку в 44 гривны, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Нацбанка Украины, передает ТАСС. На 13 марта курс составил 44,1636 гривны за доллар, что стало новым историческим максимумом. Предыдущий рекорд был зафиксирован 9 января – тогда курс достиг 43,0757 гривны.

    Психологическая отметка в 42 гривны за доллар впервые была преодолена в начале января 2025 года, позднее курс гривны временно укрепился, но затем снова начал снижаться. Курс евро также вырос: Нацбанк установил на 13 марта курс 50,9560 гривны за евро против 50,9349 гривны днем ранее.

    Ранее Украина обратилась к Евросоюзу с просьбой о финансовой помощи в размере 1,5 трлн долларов. До этого средний курс евро в банках на Украине впервые в истории превысил 49 гривен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский бюджет выигрывает от конфликта вокруг Ирана и это укрепляет курс рубля.


    Комментарии (4)
    12 марта 2026, 16:08 • Новости дня
    Еврокомиссия запросила у Украины инспекцию трубопровода «Дружба»
    Еврокомиссия запросила у Украины инспекцию трубопровода «Дружба»
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Ольга Иванова

    Европейский союз выразил намерение отправить специальную миссию на Украину для проверки состояния трубопровода «Дружба», отметив необходимость согласования визита.

    Евросоюз обратился к украинским властям с официальным запросом на проведение инспекции трубопровода «Дружба», передает ТАСС. Об этом заявила представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен во время брифинга в Брюсселе.

    Итконен отметила, что предложение о направлении миссии уже передано Киеву: «Мы направили Украине предложение об отправке миссии для проверки трубопровода», – заявила она. Подробности о целях инспекции и дате возможного визита пока не уточняются.

    Трубопровод «Дружба» играет ключевую роль в поставках нефти в Европу и проходит по территории нескольких стран, включая Украину. В последние месяцы вопросы контроля и безопасности этой магистрали стали предметом особого внимания со стороны ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Венгрия отказалась поддерживать выделение Украине кредита на 90 млрд евро и одобрять 20-й пакет антироссийских санкций Евросоюза, пока Киев не возобновит транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба».

    Еврокомиссия заявила о возможности финансирования ремонта этого трубопровода.

    Премьер Словакии Роберт Фицо выразил опасения по поводу возможных планов Киева уничтожить трубопровод «Дружба».

    Комментарии (10)
    12 марта 2026, 22:02 • Видео
    Новый лидер Ирана заявил о себе

    Новый верховный лидер Ирана и сын старого лидера – Моджтаба Хаменеи – выпустил первое официальное обращение, в котором пообещал отомстить США и Израилю. Ему можно верить.

    Комментарии (0)
    13 марта 2026, 06:09 • Новости дня
    Потерявшийся военный ВСУ случайно принес продукты российским морпехам

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинский военнослужащий, доставлявший провизию сослуживцам, перепутал направление движения и вышел прямо на позиции российских войск с полным рюкзаком тушенки, сообщил стрелок 177-го гвардейского полка морпехов группировки «Центр» с позывным «Август».

    Морские пехотинцы задержали украинского боевика, который по ошибке вышел на российские укрепления на добропольском направлении, пояснил собеседник РИА «Новости».

    Подозрения у военных вызвал мужчина в камуфляже, который уверенно двигался со стороны линии фронта в тыл российских подразделений.

    «Идет человек в маскхалате, с рюкзаком за спиной, со стороны передовой – но в нашу сторону. Обычно наоборот бывает. Остановили его, спросили, кто такой. Он назвал позывной, сказал, что несет продовольствие», – сообщил военнослужащий.

    При досмотре личных вещей бойцы обнаружили пауэрбанки, мясные консервы и другие припасы с маркировками на украинском языке. Морпех добавил, что после проверки содержимого рюкзака стало очевидно, что задержанный является кадровым военным, после чего его взяли в плен.

    В 2025 году российский морпех в рукопашной схватке одолел бойца ВСУ на берегу Днепра. Бойцы российских подразделений благодаря густому туману задержали группу украинских штурмовиков в лесополосе под Шевченко. Несколько групп украинских военных добровольно сдались в плен на южнодонецком направлении.

    Комментарии (6)
    12 марта 2026, 14:41 • Новости дня
    В ЕС предложили Украине воевать еще два года

    ЕС заявил о готовности помогать воевать Киеву еще два года

    Tекст: Вера Басилая

    Страны Евросоюза готовы поддерживать Украину в продолжении боевых действий еще полтора-два года, сообщили украинские СМИ.

    Европейские страны предлагают Киеву продолжать боевые действия на Украине еще полтора-два года, передают «Вести».

    По данным украинских СМИ, государства Европейского союза готовы выделить необходимое финансирование для продолжения боевых действий.

    В то же время, глава киевского режима Владимир Зеленский поручил властям страны рассмотреть сценарий, при котором проведение выборов на Украине будет отложено на несколько лет. Таким образом, в ближайшей перспективе в стране не планируются избирательные кампании.

    Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выразил мнение о планах Киева вести боевые действия еще три года.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский препятствует достижению мира на Украине.

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев сделал прогноз о скором окончании украинского кризиса и назвал Украину «Страной 404».

    Комментарии (7)
    13 марта 2026, 08:32 • Новости дня
    Немецкие СМИ: Орбан использует венгерскую диаспору против Киева
    Немецкие СМИ: Орбан использует венгерскую диаспору против Киева
    @ Marton Monus/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан планирует использовать многочисленную диаспору на Украине для противодействия действиям Киева, сообщает немецкое издание Junge Welt.

    Венгрия собирается использовать венгерскую диаспору на Украине для защиты своих интересов, передает РИА «Новости».

    По данным немецкой газеты Junge Welt, речь идет о примерно 150 тыс. этнических венгров, составляющих около 12,5% населения западных регионов страны.

    В статье подчеркивается, что закрытие нефтяного трубопровода из России нанесло Венгрии значительный экономический ущерб, закрыв трубопровод, по которому много лет поставлялась нефть из России.

    Публикация Junge Welt указывает, что у Будапешта есть разные инструменты воздействия на этнических венгров. Также сообщается, что в случае победы Виктора Орбана на апрельских выборах ситуация может стать еще более напряженной.

    Владимир Зеленский заявил, что «дипломатическое молчание» не принесло бы пользы при контактах с Виктором Орбаном.

    Зеленский пообещал передать номер телефона Орбана ВСУ после того, как Венгрия заблокировала очередной кредит от Евросоюза для Украины.

    Бывший генерал СБУ Григорий Омельченко выступил с персональными угрозами в адрес премьер-министра Венгрии.

    Глава МИД Венгрии Петер Сийярто осудил действия Зеленского и напомнил ему об инциденте с игрой на рояле.

    Комментарии (2)
    13 марта 2026, 08:21 • Новости дня
    Над Севастополем за ночь сбили 53 беспилотника ВСУ
    Над Севастополем за ночь сбили 53 беспилотника ВСУ
    @ Алексей Мальгавко/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские военные в ночь с четверга на пятницу нейтрализовали более полусотни украинских воздушных целей над Севастополем, сообщил глава города Михаил Развожаев.

    Город пережил одну из самых длительных атак за последнее время, сказал Развожаев, передает РИА «Новости».

    В общей сложности было сбито 53 БПЛА, обошлось без пострадавших.

    В районе Нижней Голландии ударная волна выбила стекла в жилом доме, а во дворе вспыхнул гараж. На улице Генерала Острякова падающие фрагменты техники пробили кровлю здания. Возле Золотого пляжа загорелась хвойная подстилка на площади 1,5 тыс. квадратных метров, на месте работают пожарные расчеты.

    Незначительный ущерб зафиксирован в садовых товариществах на Монастырском и Фиолентовском шоссе, там повреждены пристройка и окно. В балке Бермана падение аппарата спровоцировало возгорание травы.

    Накануне российские военные сбили две воздушные цели при отражении атаки ВСУ на Севастополь.

    Напомним, всего за ночь с четверга на пятницу над Крымом сбили 80 дронов.

    Комментарии (3)
    12 марта 2026, 18:20 • Новости дня
    При ударе ВСУ по медучреждению в ДНР погибли восемь медиков

    Минобороны: При ударе ВСУ по медучреждению в ДНР погибли восемь медиков

    Tекст: Валерия Городецкая

    Киевский режим совершил преднамеренный удар четырьмя беспилотниками самолетного типа по стационарному медучреждению в Донецкой народной республике, сообщило Минобороны.

    По информации из канала ведомства в Max, нападение произошло 10 марта около 3.40 по московскому времени. На момент атаки в здании находились более 130 пациентов и около 50 медицинских работников.

    В результате, согласно данным ведомства, погибли восемь медиков, еще десять человек, включая девять медицинских сотрудников, получили ранения различной степени тяжести. «Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская и другая помощь и поддержка», – сообщили в Минобороны.

    В феврале ВСУ нанесли удар по больнице в Брянской области FPV-дронами.

    В результате удара ВСУ по отделу МВД в Херсонской области на прошлой неделе погибли пять полицейских.

    Комментарии (4)
    13 марта 2026, 12:10 • Новости дня
    В Британии сочли реакцию России на удар Storm Shadow по Брянску пугающей

    Daily Express назвал реакцию России на удар Storm Shadow по Брянску пугающей

    Tекст: Вера Басилая

    Газета Daily Express назвала реакцию пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова на удар ВСУ по Брянску ракетами Storm Shadow «очень серьезной».

    Россия отреагировала на удар семью британскими ракетами Storm Shadow по Брянску, который произошел 10 марта, передает РИА «Новости».

    Как отмечает британское издание Daily Express, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сделал «серьезное заявление», подчеркнув роль Британии в произошедшем.

    «Мы это осознаём. Мы прекрасно это знаем и, конечно, учитываем это», – цитирует газета слова Пескова. Daily Express отмечает, что эти слова вызвали в Британии серьезную обеспокоенность.

    Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский потребовал от структур организации осудить удары по Брянску с применением британских ракет Storm Shadow.

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что западные покровители киевских властей несут полную ответственность за гибель мирных жителей в Брянске.

    Напомним, Украина применила не менее восьми ракет при массированном обстреле Брянска британскими крылатыми ракетами Storm Shadow.

    В результате атаки погибли семь человек, пострадали более 40 мирных жителей.

    Комментарии (0)
    12 марта 2026, 17:45 • Новости дня
    Пленный украинский сержант передал все координаты ВСУ на купянском направлении

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Захваченный в плен главный сержант украинской теробороны передал российским военным все известные позиции ВСУ около Купянска.

    Пленный главный сержант (равноценно старшине в ВС РФ) 6-го батальона 122-й отдельной бригады теробороны ВСУ Игорь Костин передал российским военнослужащим всю имеющуюся у него информацию о позициях и координатах украинских военных, пишет ТАСС.

    Костин уточнил, что попал в плен во время заведения солдат ВСУ на позиции. Он отметил, что осознает последствия своих действий и понимает, что по переданным координатам может быть нанесено огневое поражение.

    В обращении к родственникам Костин сообщил: «Со мной все нормально. Я живой, здоровый. Все будет хорошо. Относятся ко мне нормально. Кормят, поят, в тепле и не в обиде».

    Ранее другой украинский военнослужащий Николай Пилипчук, сдавшийся у Димитрова, выразил желание предоставить российским военным координаты территориального центра комплектования для нанесения авиаудара.

    До этого взятый в плен разведчик ВСУ Владимир Ли передал российской стороне ряд координат военных объектов украинских военных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский военный заявил, что российские бойцы обращаются с пленными лучше, чем сержанты и инструкторы в украинских учебных центрах.


    Комментарии (0)
    12 марта 2026, 13:39 • Новости дня
    Уроженку Украины лишили гражданства России из-за угрозы безопасности

    Tекст: Дарья Григоренко

    Уроженка Украины, работавшая на предприятии оборонно-промышленного комплекса в Кургане, лишена российского гражданства из-за действий, представляющих угрозу национальной безопасности, сообщила пресс-служба регионального УФСБ.

    Сотрудники ведомства установили, что женщина крайне негативно относилась к спецоперации, о чем прямо писала в личных переписках с жителями Украины, придерживающимися националистических взглядов. В этих сообщениях она высказывалась отрицательно о гражданах России и дискредитировала внешнеполитический курс страны, передает РИА «Новости».

    В телефоне женщины обнаружили фотографию документа с грифом «для служебного пользования». В сообщении УФСБ отмечается: «В соответствии с решением УМВД России по Курганской области гражданство Российской Федерации уроженки Украины прекращено».

    По информации ведомства, женщина приехала в Россию в 2013 году и получила гражданство в упрощённом порядке. С 2014 года она работала на оборонном предприятии, где занималась учетом и хранением документации.

    Ранее в Кемерово местного жителя лишили российского гражданства, поскольку он создавал действия, которые угрожали безопасности страны.

    Комментарии (2)
    13 марта 2026, 07:29 • Новости дня
    За ночь над Россией уничтожили 176 украинских беспилотников

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 176 украинских БПЛА в ночь с четверга на пятницу, сообщило Минобороны.

    Над Крымом нейтрализовали 80 дронов, над Адыгеей –29, над Кубанью –25, над Азовским морем – 18, указало ведомство в Max.

    Над Ростовской областью уничтожили семь дронов, над Курской – пять, над Ставропольским краем – три. По два БПЛА поразили над Брянской областью и Черным морем.

    По одному беспилотнику уничтожили над Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Липецкой областями и над Татарстаном.

    Ранее сообщалось, что в промзоне Невинномысска отразили атаку украинских БПЛА.

    Вечером в четверг над Россией уничтожили 30 украинских дронов.

    Комментарии (0)
    12 марта 2026, 17:22 • Новости дня
    Захарова заявила о готовности России к переговорам по Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Москва подчеркнула открытость к обсуждению любых вопросов по евразийской безопасности, включая ситуацию на Украине, с прагматичными партнерами.

    Россия готова к открытому и честному диалогу по вопросам евразийской безопасности, включая ситуацию на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на очередном брифинге, передает ТАСС.

    «Мы по-прежнему открыты для прямого диалога, честных переговоров со всеми прагматично настроенными и добросовестными партнерами по всему спектру вопросов евразийской безопасности, включая украинский конфликт», – подчеркнула Захарова. Она отметила, что Москва не исключает обсуждение ни одной из ключевых тем, связанных с безопасностью региона.

    По словам Захаровой, Россия рассчитывает на конструктивный подход со стороны заинтересованных государств. В МИД подчеркнули, что любые шаги по укреплению безопасности должны основываться на взаимном уважении и готовности к компромиссам.

    Накануне МИД связал удар по Брянску с попыткой Запада сорвать переговоры по урегулированию на Украине. Переговоры по урегулированию ситуации на Украине в Абу-Даби будут продолжены, но место и дата следующего раунда пока не определены, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    А в среду специальный посланник президента Соединенных Штатов Стивен Уиткофф заявил, что переговоры между Москвой, Вашингтоном и Киевом могут состояться в ближайшие семь дней.


    Комментарии (6)
    13 марта 2026, 10:32 • Новости дня
    NYT: Украина хочет обучать ИИ на видео с дронов для автонаведения

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинское командование намерено предоставить IT-компаниям доступ к массиву данных с камер беспилотных летательных аппаратов ради повышения эффективности ударов, сообщают американские СМИ.

    Этот шаг призван усовершенствовать технологии автоматического наведения на цели, пишет New York Times.

    В рамках программы планируется открыть для компаний доступ к миллионам видео с дронов.

    Глава украинского минобороны Михаил Федоров заявил, что киевский режим желает превзойти Россию «в каждом технологическом цикле», и ИИ должен стать одной из ключевых арен в этом соревновании.

    Полученные данные уже используются для обучения внутренней боевой системы Delta, а управлением массивами видео займется специальный инновационный центр.

    На кадрах запечатлены атаки на технику и людей, что позволяет тренировать нейросети для самостоятельного распознавания объектов. Это вызывает тревогу у правозащитников, в частности, Международный комитет Красного Креста выступает против бесконтрольного применения летального оружия без участия человека.

    Эксперты отмечают, что сейчас девять из десяти ударов дронами срываются из-за работы средств радиоэлектронной борьбы или потери сигнала. Внедрение автономных систем позволит беспилотникам атаковать цели без необходимости поддерживать связь с оператором.

    В 2025 году американская компания Auterion планировала отправить на Украину 33 тыс. мини-компьютеров для управления ударными беспилотниками с искусственным интеллектом.

    В 2024 году Пентагон использовал украинский конфликт как лабораторию для тестирования алгоритмов обнаружения целей Project Maven.

    Комментарии (2)
    13 марта 2026, 06:58 • Новости дня
    «Северяне»: Офицер ВСУ погиб после конфликта с родственниками солдат

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Сумской области при странных обстоятельствах скончался офицер украинской армии, занимавшийся психологической поддержкой, на него жаловались семьи пропавших военных, сообщили российские военные из группировки войск «Север».

    Замкомандира батальона 103-й бригады теробороны по психологической поддержке ВСУ майор Р. Пелих скончался в Сумской области, пишет связанный с группировкой «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

    Первоочередной обязанностью офицера было общение с близкими пропавших без вести военнослужащих. Родственники бойцов в социальных сетях неоднократно выражали недовольство действиями представителя львовской теробороны.

    По официальной версии, замкомбата был уничтожен российским FPV-дроном. Однако очевидцы события уверены, что беспилотник запустили с украинских позиций.

    В 2025 году командование ВСУ в Сумской области перестало выдавать родным тела погибших солдат. Украинские операторы FPV-дронов уничтожили пятерых своих военнослужащих за мародерство в этом же регионе.

    Комментарии (0)
    12 марта 2026, 14:39 • Новости дня
    Захарова напомнила Зеленскому о референдуме в Крыму

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге напомнила Владимиру Зеленскому о процедуре проведения референдума по воссоединению Крыма с Россией.

    Она отреагировала на слова Зеленского, который назвал нелюдями тех, кто поддержал возвращение полуострова в состав России, передает ТАСС.

    «То, что позволил себе Зеленский сказать в адрес тех, кто тогда принял участие в референдуме, поддержал его или, по крайней мере, не отрицал возможность людям высказаться в ходе демократической процедуры. То, что Зеленский сказал в их адрес сейчас, в эти дни – шокирует. Он их назвал <…> нечеловеческими особями», – заявила Захарова.

    Дипломат подчеркнула, что референдум 16 марта 2014 года был «историческим выбором» для Крыма. Она также назвала Зеленского «банковским отребьем».

    Ранее Захарова обвинила Зеленского в повторении риторики Гитлера.

    Комментарии (0)
    Главное
    Швеция перехватила в Балтийском море танкер Sea Owl I
    ВМС США возобновили испытания рельсотрона
    NYT: Украина хочет обучать ИИ автонаведению дронов
    Макрон сообщил о гибели альпийского стрелка в Ираке
    Еврокомиссара Марту Кос вновь обвинили в работе на спецслужбы Югославии
    Студенты университета Вирджинии убили вооруженного исламиста
    Умер актер из «Приключений Электроника» Василий Скромный

    Атаки Украины на «Турецкий поток» терроризируют глобальный рынок

    Украина уже перекрыла поставки нефти по «Дружбе». А теперь активно пытается остановить «Турецкий поток» и «Голубой поток». Это последнее связующее звено России с ЕС. Если газопроводы пострадают от атак беспилотников, то ремонт может затянуться на месяцы. Россия может потерять до 12 млрд долларов, но ущерб для Турции и всего Евросоюза будет куда масштабней. Более того, потерю десятков миллиардов кубометров российского газа почувствует весь мир. Подробности

    Перейти в раздел

    США прикрыли операцией в Иране переброску войск к России

    Боевые действия США в Иране неожиданно привели к наращиванию американского присутствия в Румынии. Вашингтон заявил, что для успешного ведения конфликта Штатам необходима авиационная инфраструктура республики. Но, по мнению экспертов, Белый дом лукавит: в реальности перенаправленные в Восточную Европу силы ставят своей целью сдерживание России. Как Москве ответить на действия США? Подробности

    Перейти в раздел

    Как российский министр в одиночку переиграл европейскую дипломатию

    Ровно 155 лет назад Россия смогла одержать одну из своих наиболее значительных бескровных побед. Министр иностранных дел князь Александр Горчаков вернул нашей стране возможность строить на Черном море военный флот. Россия взяла реванш за унизительное поражение в Крымской войне. Как российская дипломатия добилась этого достижения? Подробности

    Перейти в раздел

    Евросоюзу понадобилась рабочая «Дружба» между Украиной и Венгрией

    Конфликт Украины и Венгрии вокруг нефтепровода «Дружба» получил неожиданное развитие: после отказа Киева допустить делегацию Будапешта к проверке энергообъекта Еврокомиссия намерена отправить собственную инспекцию. Эксперты отмечают: такое решение Брюсселя продиктовано беспрецедентной дерзостью со стороны Владимира Зеленского. Получится ли у ЕК восстановить работу «Дружбы»? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Новый лидер Ирана заявил о себе

      Новый верховный лидер Ирана и сын старого лидера – Моджтаба Хаменеи – выпустил первое официальное обращение, в котором пообещал отомстить США и Израилю. Ему можно верить.

    • За что испанцы считают Мерца трусом

      Испанские газеты хором называют канцлера Германии Фидриха Мерца трусом, а испанский МИД заметил, что «такого» нельзя было ждать ни от Ангелы Меркель, ни от Олафа Шольца. В чем причина нового конфликта внутри НАТО?

    • Трамп снял санкции с России. Но есть нюанс

      После телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным президент США Дональд Трамп заявил, что временно снимает часть санкций, а потом их, возможно, не придется вводить вновь. Что происходит?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • СНТ 2026: изменения в законе, что можно строить, плюсы и минусы

      Одной из форм объединения владельцев недвижимости в России являются так называемые СНТ (садоводческие некоммерческие товарищества). Как устроены эти организации, чем отличаются от других подобных объединений, в чем плюсы и минусы членства в них - и как на участке, входящем в СНТ, законным способом построить жилой дом?

    • Льготы при поступлении в вуз в 2026 году: кому положены и как их получить

      Поступить в высшее учебное заведение в России можно не только по результатам единого госэкзамена (ЕГЭ), но и с помощью льгот для некоторых абитуриентов. Кто подпадает под эти льготы, каковы условия зачисления соответствующих абитуриентов и какие документы для этого необходимо предоставить в вуз?

    • Всероссийские проверочные работы (ВПР) в 2026 году: расписание, предметы, порядок проведения

      Знания российских школьников проверяются не только с помощью ЕГЭ, есть и ряд других инструментов. Один из них – Всероссийские проверочные работы (ВПР). Зачем они нужны, какие классы сдают ВПР в 2026 году, по каким именно предметам, а также каковы сроки и порядок проведения данных экзаменов?

    Перейти в раздел

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    • Атомную бомбу Зеленскому готов подарить Запад

      Великобритания и Франция намерены снабдить Украину комплектующими и технологиями для самостоятельного изготовления ядерного оружия, сообщает российская Служба внешней разведки (СВР). Так Запад рассчитывает добиться перелома в боевых действиях в пользу Украины. Главная цель таких поставок – создать видимость того, что Украина смогла сделать бомбу самостоятельно.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации