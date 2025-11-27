Tекст: Елизавета Шишкова

Украина возобновила удары по объектам химической промышленности в России после того, как западные государства отказались рассматривать проблему атак на предприятия химпрома в рамках деятельности Организации по запрещению химического оружия, передает ТАСС.

Об этом заявил постоянный представитель России при ОЗХО Владимир Тарабрин в ходе выступления на 30-й конференции государств-участников организации, проходящей в Гааге.

В частности, Тарабрин отметил, что за последние недели вооруженные силы Украины предприняли ряд атак, включая подрыв аммиакопровода Тольятти – Одесса в октябре и атаку беспилотниками на промышленную зону в Ставропольском крае в ноябре.

По его словам, новости об этих нападениях получили освещение в западных СМИ, однако вопрос о гуманитарных последствиях этих действий не поднимался. «Восторженная информация об этом прошла по западным СМИ. О гуманитарных последствиях таких варварских действий никто не обеспокоился», – сообщил Тарабрин.

Российский представитель связал такую тактику Киева с поддержкой западных политиков и подчеркнул, что действия Украины происходят в духе заявления бывшего премьер-министра Британии Лиз Трасс, сделанного в марте 2024 года, о допустимости применения любых видов оружия и тактик. Тарабрин отметил, что Киев действует, «уверовав в свою безнаказанность» и «по западным лекалам».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия ведет экспертный диалог с техническим секретариатом Организации по запрещению химического оружия по возможному визиту экспертов в страну для расследования применения Киевом химических веществ.

Украина продолжает систематически применять химическое оружие против гражданского населения.

