В Башкирии бешеная рысь в спортивном центре напала на девочку
В спортивном центре «Уфимский сокол» дикая рысь ранила девочку-подростка, после чего животное скончалось перед прибывшими сотрудниками экстренных служб.
По словам директора центра Александра Астахова, рысь проникла на территорию учреждения и напала на девочку, причинив ей царапины. Пострадавшей оказали первую медицинскую помощь на месте происшествия, сообщает канал «360».
Астахов предположил, что животное страдало бешенством, поскольку «нормальное животное бегало бы где-нибудь в лесу, да и все». По информации СМИ, рысь после нападения начала задыхаться и есть снег, а затем скончалась на глазах у очевидцев.
Прибывшие сотрудники Росприроднадзора и Минэкологии Башкирии обнаружили животное уже мертвым и отправили его тело на экспертизу для установления причины смерти.
СМИ писали, что на заброшенной территории зоолунапарка в Уфе уже три года живут хищные животные.