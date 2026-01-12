В Башкирии бешеная рысь в спортивном центре напала на девочку

Tекст: Вера Басилая

По словам директора центра Александра Астахова, рысь проникла на территорию учреждения и напала на девочку, причинив ей царапины. Пострадавшей оказали первую медицинскую помощь на месте происшествия, сообщает канал «360».

Астахов предположил, что животное страдало бешенством, поскольку «нормальное животное бегало бы где-нибудь в лесу, да и все». По информации СМИ, рысь после нападения начала задыхаться и есть снег, а затем скончалась на глазах у очевидцев.

Прибывшие сотрудники Росприроднадзора и Минэкологии Башкирии обнаружили животное уже мертвым и отправили его тело на экспертизу для установления причины смерти.

СМИ писали, что на заброшенной территории зоолунапарка в Уфе уже три года живут хищные животные.