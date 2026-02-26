  • Новость часаСобянин сообщил об уничтожении двух беспилотников на подлете к Москве
    Захарова ответила Мерцу на обвинения России в «варварстве»
    Греф спрогнозировал рост курса доллара до ста рублей
    Глава польского МИД призвал готовиться к войне, «которую видели деды и прадеды»
    Во Франции потребовали от провайдеров закрыть доступ к 35 российским СМИ
    Минобороны сообщило о перехвате 167 украинских БПЛА за шесть часов
    В Госдуме заявили о риске ядерной катастрофы из-за планов передать ЯО Киеву
    Афганская армия начала боевые действия в ответ на удары Пакистана
    Роскомнадзор отказался комментировать новые сообщения СМИ о блокировке Telegram
    Глеб Простаков Глеб Простаков Украинский кризис разрешат деньгами

    Трамп уже получил от Зеленского согласие на соглашение по полезным ископаемым, но это лишь первый взнос. Настоящий джекпот – в Москве. И окружение президента США, включая людей из его семьи, уже активно прощупывает почву.

    10 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Британия и Франция делают из Украины страну-смертника

    Есть силы, желающие взорвать не только Россию, но и весь мировой порядок. Возможная цель их провокации – детабуирование ядерного оружия, как минимум тактического. Если его начнут применять в одной точке планеты, то что помешает сделать это в других?

    17 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Когда настанет время прощать

    У меня среди читателей есть немало тех, кто переводит деньги на помощь военным втайне от родных. Есть друзья, которые даже лайки не ставят под моими текстами о помощи военным и мирным, и просят не говорить другим, что помогают. «Меня не поймут».

    28 комментариев
    26 февраля 2026, 22:30 • В мире

    Демографический кризис лишает финнов высокой пенсии

    @ Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

    Tекст: Станислав Лещенко

    «Цифры шокируют». Такими словами министр финансов Финляндии оценивает проект нового бюджета страны – в котором все меньше средств даже на то, чтобы кормить собственных стариков. Происходящее прямо связано с двумя обстоятельствами: переживаемым страной демографическим кризисом и желанием Хельсинки отдать последние деньги на благо киевского режима.

    Финляндия, страна, чья пенсионная система десятилетиями считалась одной из самых устойчивых в мире, переживает эпоху фундаментальных перемен. Проводимая там сейчас пенсионная реформа – не просто корректировка коэффициентов, а глубокая трансформация, вызванная демографическими сдвигами и давлением на государственные финансы.

    Главная проблема, конечно, в низкой рождаемости. В 2025 году в Финляндии появилось на свет 45 773 новорожденных. При этом ежегодно в государстве выходят на пенсию порядка 70 тыс. человек. Эту диспропорцию эксперты считают самым большим вызовом для страны. Так, главный экономист финской Федерации предприятий Юхан Бразерус сказал: «Тот факт, что уровень рождаемости у нас значительно ниже уровня стабильного демографического развития, означает, что население Финляндии без иммиграции сократится за пару поколений почти наполовину».

    Суммарный коэффициент рождаемости (статистический показатель, который показывает, сколько детей в среднем рожает за свою жизнь одна женщина) в Финляндии составляет сейчас 1,25. Это является самым низким зарегистрированным уровнем с 1776 года.

    Недавно был опубликован прогноз консалтинговой компании MDI, из которого следует, что в ближайшие десятилетия число пожилых людей в Финляндии будет стремительно расти, а сокращение населения станет постоянным явлением. Предполагается, что к 2050 году количество людей старше восьмидесяти четырех лет будет там более чем в два раза больше, чем сейчас.

    Эксперты четко называют точку, после которой финны перестали воспроизводить себя в должном количестве – перелом произошел в 2016 году. «Раньше высокая смертность всегда была временным исключением: например, во время гражданской войны или голодных лет. Но в 2016 году наступил момент, когда население Финляндии стало сокращаться ежегодно без учета иммиграции», – говорит ведущий эксперт MDI Расмус Аро.

    Он спорит с теми, кто утверждает, что высокая смертность – проблема только небольших муниципалитетов. «Это не так – и можно говорить о том, что большая часть Финляндии вымирает прямо сейчас. Лишь в каждом десятом муниципалитете рождается больше людей, чем уходит из жизни, и даже там разница зачастую минимальна», – отмечает Аро. К этим немногим исключениям относятся крупнейшие города, несколько пригородных муниципалитетов и отдельные населенные пункты на так называемом «библейском поясе» на западном побережье страны, где еще сильны христианство и традиционные ценности. «Рост численности пожилого населения – это не временный этап, а постоянный процесс», – констатирует Расмус Аро.

    Парадоксально, но численность населения в Суоми продолжает расти – за счет приезжих. Стране предрекают уровень чистой иммиграции (когда число въезжающих в страну превышает число выезжающих) в ближайшие годы в размере около 40 тыс. человек в год. Что, конечно, ведет к постепенному замещению коренного населения на инородцев.

    В местных школах появляется все больше учащихся из семей, где вообще не говорят по-фински. По словам Аро, «если Финляндия хочет сохранить рост трудоспособного населения и тем самым обеспечить рост экономики, то единственным способом удержать страну на траектории роста остается иммиграция». Уже сейчас количество иноязычных жителей Финляндии превысило отметку в 610 000 человек (при общей численности населения около 5,7 млн человек).

    Перспектива наплыва мигрантов вызывает зубовный скрежет у финских националистов, членов радикальных партий, но экономисты предупреждают, что иного выхода нет: страна медленно, но верно превращается в огромный дом престарелых, который кто-то должен кормить и обслуживать. Однако из-за охватившего Финляндию экономического кризиса число желающих въехать в нее сокращается. Как следует из свежего доклада миграционного ведомства, в прошлом году трудовая миграция в Суоми рухнула по сравнению с 2024 годом на 25%. Всего за год финские власти выдали разрешение на проживание в стране для 8,3 тыс. иностранных работников (в 2024 году на работу в стране было привлечено более 11 тыс. иностранцев).

    То есть в Финляндии в любом случае все меньше рабочих рук и все больше иждивенцев.

    В этой ситуации правительство под руководством премьер-министра Петтери Орпо вынуждено действовать жесткими методами, реформируя пенсионную систему. Министр финансов Риикка Пурра признает, что трогать пенсии политикам «особенно трудно», поскольку большая часть избирателей – это как раз пенсионеры или люди предпенсионного возраста. Но других вариантов не осталось.

    Одним из инструментов, призванных сбалансировать ложащуюся на государство нагрузку, стал механизм, автоматически корректирующий размер пенсии. Логика его действия проста: если люди дольше получают пенсию, то ежемесячные выплаты должны быть меньше. Соответственно, финнам предлагают либо работать дольше, либо довольствоваться меньшей пенсией.

    В нынешнем 2026 году этот коэффициент ударит по новым финским пенсионерам сильнее, чем в предыдущие годы. Финское законодательство предусматривает, что человек может выйти на пенсию по достижении 63-летнего возраста. Но для родившихся в 1964 году, выходящих на пенсию в 2026-м, размер ежемесячных выплат будет сокращен на 5,4%.

    В начале 2026 года действующий при Кабмине совет по оценке экономической политики рекомендовал правительству рассмотреть возможность сокращения некоторых видов социальных выплат (например, пособия по безработице, стипендии учащимся госвузов). Естественно, такие рекомендации вызвали громкое общественное негодование. Однако поскольку с деньгами в стране все сложнее, правящая коалиция склоняется к мысли, что соцвыплаты действительно придется сокращать – правда, пока обещают не делать этого ранее 2027 года.

    Молодежь приучают смириться с тем, что у нее в любом случае не будет таких пенсий, как у их отцов и дедов – и нужно будет заботиться о себе самостоятельно.

    Молодым внушают, что им уже сейчас нужно думать о старости и понимать, что государство уже не сможет обеспечить им поддержки такого уровня, как прежде.

    О плачевном состоянии финансов финского государства свидетельствует тот факт, что на днях Минфин страны представил проект бюджета страны с таким размером дефицита, который поразил даже главу ведомства Риикку Пурра. По оценке Минфина, дефицит госбюджета Финляндии в 2027-2030 гг в среднем составит 14,9 млрд евро в год. «Цифры шокируют, я предупреждала об этом. Возможно, теперь наконец-то будет осознана вся серьезность ситуации», – прокомментировала Пуура.

    При этом Финляндия продолжает тратить деньги своих налогоплательщиков, которые могли бы пойти на те же пенсии, на поддержку киевского режима. С 2022 года Хельсинки уже отдал на эти цели гигантскую для небольшой страны сумму в 3,2 млрд евро и не собирается останавливаться. Финляндия входит в число лидеров по объему помощи Киеву в пересчете на душу населения.

    Затраченные на это деньги пошли, в частности, на тридцать два пакета военной помощи, формируемые с учетом наиболее срочных потребностей украинской армии.

    Финляндия передает Киеву бронетехнику, беспилотники, артиллерийские системы и боеприпасы, средства ПВО, противотанковые гранатометы, пулеметы, штурмовые винтовки, бронежилеты, композитные шлемы, медицинское оборудование, пищевые солдатские рационы.

    Начиная с весны 2025 года, Минобороны Финляндии запустило специальную программу закупок у финских компаний военной промышленности для удовлетворения нужд Украины. Кроме того, в октябре 2025 года Хельсинки присоединился к программе Prioritised Ukraine Requirements List (PURL), в рамках которой страны ЕС закупают для Украины американское вооружение. Для этого финское правительство взяло в долг 100 млн евро.

    Финляндия также выделила 600 млн евро для выполнения украинских военных заказов. Хельсинки продолжает наращивать усилия в этом направлении – 32-й пакет по поддержке Украины (на 43 млн евро) был одобрен в начале февраля 2026 года. А 23 февраля правительство Финляндии сообщило, что перечислит Киеву еще 20 млн евро. То есть для Хельсинки поддержка режима Зеленского – приоритет более высокого уровня, чем помощь собственным пенсионерам.

    •
