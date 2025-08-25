Tекст: Анастасия Куликова

Германия больше не может себе позволить финансировать текущую систему социального обеспечения, заявил канцлер страны Фридрих Мерц. Как сообщает издание The Telegraph, глава немецкого правительства призвал пересмотреть систему пособий, на которую в прошлом году были потрачены рекордные 47 млрд евро. Эта система включает широкий спектр выплат: пособия на жилье и детей, выплаты по безработице, другие субсидии.

«Государство всеобщего благосостояния в том виде, в котором мы имеем его сегодня, больше не может финансироваться за счет того, что мы можем себе позволить экономически», – приводит газета слова Мерца. Экономика Германии сейчас находится в состоянии стагнации, тогда как социальные расходы растут из-за старения населения и роста безработицы.

Канцлер ФРГ подчеркнул, что продолжит политику сокращения миграции и разработку мер по поддержке бизнеса. Примечательно, что в последнее время в ФРГ активизировалась дискуссия об отмене гражданских пособий для беженцев с Украины. Так, в июле в баварском Христианско-социальном союзе (ХСС) выступили с инициативой отменить выплаты «бюргергельда» для украинских мужчин призывного возраста, находящихся в Германии. В минувшие выходные премьер-министр Баварии Маркус Зедер заявил, что украинцы в Германии должны работать больше. Он призвал повышать «стимулы к труду».

Среди других предложений со стороны христианских демократов – ужесточение санкций для получателей пособия. По словам эксперта ХДС Марка Биадаца, помощь нужно прекращать тем, кто не выполняет свои обязательства и отказывается работать. Партия также требует бороться с «теневой занятостью» среди претендующих на социальные выплаты. Однако коалиционный партнер фракции СДПГ настроен против жестких мер.

На фоне этих споров вице-канцлер и министр финансов Германии Ларс Клингбайль прибыл с необъявленным визитом в Киев. По данным минфина ФРГ, Берлин с конца февраля 2022 года потратил на поддержку Украины в общей сложности 50,5 млрд евро. Примерно 25 млрд евро от общей суммы ушли на прием и размещение украинских беженцев, 17 млрд – на поставки оружия и обучение ВСУ, 6,7 млрд – на гражданское содействие и 1,9 млрд – на бюджетную помощь.

Согласно финансовому бюджетному планированию, до 2027 года Германия намерена оказывать Киеву военную поддержку на двусторонней основе в размере более 8 млрд евро в год, передает ТАСС. «Возможно, «кризис», о котором говорит Фридрих Мерц, не свалился с неба – это расплата за годы ошибочных решений и плохой политики. И эта плохая политика продолжается», – прокомментировал ситуацию Кирилл Дмитриев, глава Российского фонда прямых инвестиций.

В экспертном сообществе выделяют как минимум пять причин кризиса модели государства всеобщего благосостояния. Первая – связана с демографией. «Число пенсионеров растет, а работающего населения – сокращается. Кто обеспечит пенсии?», – задается вопросом германский политолог Александр Рар. Дело в том, что пособия по безработице иногда выше, чем зарплаты у некоторых сотрудников. Поэтому «развелось много паразитов», которые годами проживают за счет социальных выплат, объяснил аналитик.

Отсюда вытекает вторая причина кризиса в Германии – это раздутые соцбюджеты, уточнил эксперт. «Правовая либеральная система страны пока защищает этих безработных. Канцлер Фридрих Мерц хочет навести порядок, но левые силы в правительстве не дают ему этого делать», – указал спикер.

Усугубляет ситуацию и миграционный кризис, это третья причина. «Беженцев из арабских стран и Украины приходится прокармливать из соцбюджетов. Мерц ставит своей задачей сокращение финансов на эти цели, но все те же «левые», исходя из «трансгуманных» соображений, ему запрещают предпринимать меры», – добавил политолог.

При этом размер пособий для беженцев зачастую превышает выплаты для коренных жителей Германии,

подчеркнул Вальдемар Гердт, экс-депутат Бундестага. «Высокие социальные пособия и открытые границы стали первой и главной ошибкой германского руководства», – считает он. Собеседник также указал на поведение «гостей»: они совершают ограбления, нападают на людей и домогаются женщин. «Уровень безопасности резко снизился», – акцентировал политик.

Гердт констатирует провал «Willkommenskultur» – «культуры гостеприимства». Изначально термин использовался для описания политики в отношении мигрантов, прибывающих в качестве квалифицированных работников, но после миграционного кризиса в Европе осенью 2015 года он приобрел новое значение и стал использоваться в обсуждении отношения жителей страны к вынужденным переселенцам.

Тогда Ангела Меркель (занимала пост канцлера ФРГ в 2005-2021 годы) сказала фразу, которая стала культовой: «Мы справимся с этим». Однако ряд аналитиков выражали мнение, что страна не в состоянии «переварить» такое количество мигрантов. Сейчас политик признала, что ее решение о приеме сирийских беженцев привело к усилению позиций партии «Альтернатива для Германии» (АдГ).

АдГ, к слову, стала самой популярной, обогнав ХДС/ХСС, напомнил военный аналитик Борис Рожин. «К власти ее конечно не пустят (еще и экстремистской могут объявить), но сам факт весьма примечателен», – написал он в своем Telegram-канале. Гердт также прогнозирует рост рейтингов партии на фоне ситуации в стране. Более того, другие партии попытаются скорректировать свой курс – особенно во время выборов.

По оценкам Рожина, ни христианские демократы, ни СДПГ не способны решить коренные проблемы страны нормальными средствами. «А вот поддерживать войну на Украине для оправдания проблем «агрессией» со стороны России – они очень даже могут. Деньги, вырученные от демонтажа социального государства, как раз на Бундесвер потратят», – считает аналитик.

Отсюда вытекает одна из ключевых причин кризиса в Германии: это разрыв отношений с Москвой и введение антироссийских санкции,

указал Гердт. «Дешевые энергоносители перестали поступать на высокоэнергетический рынок Германии. Как следствие, немецкий бизнес оказался неконкурентоспособным. Более 20% предприятий переехали в другие страны, а остальные находятся на грани банкротства», – пояснил экс-депутат Бундестага.

Деиндустриализация ФРГ – это пятая причина. «Чрезмерная бюрократия, сверхналоги, нагрузки на работодателей, сверхрегулирование – все это душит экономический рост и принуждает крупные фирмы уходить на другие рынки», – отметил Рар. По мнению Гердта, анонсированный Мерцем пересмотр системы пособий может вызвать «социальный взрыв, который сметет нынешнюю власть».

«Существуют логичные шаги по преодолению кризиса. Во-первых, это регулирование миграции: людей, которые не устроились на работу и не способствуют развитию экономики, следует депортировать. Это позволило бы сократить расходы на социальные выплаты примерно на миллиард евро. Во-вторых, это отмена санкций против России и постепенное восстановление деловых отношений. Но для принятия таких решений во главе ФРГ должны находиться политики, а не политиканы», – заключил Гердт.