  • Новость часаТрамп считал разрешение конфликта на Украине самой легкой задачей
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    ТЦК в Одессе задержал 40 вернувшихся из России на Украину по линии МИД мужчин
    Польша не смогла оплатить Starlink для Украины из-за вето Навроцкого
    Неисправность туалета названа причиной крушения Boeing в Индии
    Рособрнадзор объявил предостережения 16 ведущим вузам России
    В Дагестане отравились десятки отдыхающих на базе отдыха
    Клишас описал механизм назначения председателя Верховного суда России
    Мессенджер МAX завершил интеграцию с мобильной электронной подписью «Госключ»
    Китайские ученые пересадили свиные легкие человеку впервые в мире
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Что мешает встрече Путина и Зеленского

    Проведение российско-украинского саммита на высшем уровне в теории возможно, но на практике пока маловероятно. Есть риск, что пока он никак не приблизит окончание СВО и даже отдалит его, поскольку Зеленский решит, что ему можно и дальше не выполнять свои «домашние задания».

    5 комментариев
    Анатолий Торохов Анатолий Торохов Россия масштабирует экспорт технологий в Большую Евразию

    В последние годы российский автопром последовательно тестирует и масштабирует модели локализации за рубежом – Казахстан («Газель», «Урал», «КамАЗ»), Узбекистан («КамАЗ»), Египет (Lada Granta), Куба («УАЗ»). А на днях объявлено о локализации автомобилей «АвтоВАЗ» в Киргизии.

    0 комментариев
    Василий Авченко Василий Авченко Своя колея, дальневосточная мечта и холодное лето Валерия Приёмыхова

    Его помнят в основном как актера – прежде всего по «Пацанам» и «Холодному лету пятьдесят третьего…». Сам он, однако, главным в своей жизни считал вовсе не актерство. Сценарист, актер, режиссер Валерий Приёмыхов (1943–2000) ушел из жизни 25 лет назад.

    3 комментария
    25 августа 2025, 20:00 • В мире

    Мигранты довели Германию до демонтажа социального государства

    Мигранты довели Германию до демонтажа социального государства
    @ Igor Golovniov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    «Есть простые логические шаги по преодолению кризиса. Но для этого во главе ФРГ должны находиться политики, а не политиканы» – так эксперты комментируют слова канцлера Германии Фридриха Мерца о неустойчивости социального устройства страны. Он призвал пересмотреть модель пособий, однако против этого выступает коалиционный партнер ХДС/ХСС – партия СДПГ. Чем обернется спор и почему в Германии провалилась модель государства всеобщего благосостояния?

    Германия больше не может себе позволить финансировать текущую систему социального обеспечения, заявил канцлер страны Фридрих Мерц. Как сообщает издание The Telegraph, глава немецкого правительства призвал пересмотреть систему пособий, на которую в прошлом году были потрачены рекордные 47 млрд евро. Эта система включает широкий спектр выплат: пособия на жилье и детей, выплаты по безработице, другие субсидии.

    «Государство всеобщего благосостояния в том виде, в котором мы имеем его сегодня, больше не может финансироваться за счет того, что мы можем себе позволить экономически», – приводит газета слова Мерца. Экономика Германии сейчас находится в состоянии стагнации, тогда как социальные расходы растут из-за старения населения и роста безработицы.

    Канцлер ФРГ подчеркнул, что продолжит политику сокращения миграции и разработку мер по поддержке бизнеса. Примечательно, что в последнее время в ФРГ активизировалась дискуссия об отмене гражданских пособий для беженцев с Украины. Так, в июле в баварском Христианско-социальном союзе (ХСС) выступили с инициативой отменить выплаты «бюргергельда» для украинских мужчин призывного возраста, находящихся в Германии. В минувшие выходные премьер-министр Баварии Маркус Зедер заявил, что украинцы в Германии должны работать больше. Он призвал повышать «стимулы к труду».

    Среди других предложений со стороны христианских демократов – ужесточение санкций для получателей пособия. По словам эксперта ХДС Марка Биадаца, помощь нужно прекращать тем, кто не выполняет свои обязательства и отказывается работать. Партия также требует бороться с «теневой занятостью» среди претендующих на социальные выплаты. Однако коалиционный партнер фракции СДПГ настроен против жестких мер.

    На фоне этих споров вице-канцлер и министр финансов Германии Ларс Клингбайль прибыл с необъявленным визитом в Киев. По данным минфина ФРГ, Берлин с конца февраля 2022 года потратил на поддержку Украины в общей сложности 50,5 млрд евро. Примерно 25 млрд евро от общей суммы ушли на прием и размещение украинских беженцев, 17 млрд – на поставки оружия и обучение ВСУ, 6,7 млрд – на гражданское содействие и 1,9 млрд – на бюджетную помощь.

    Согласно финансовому бюджетному планированию, до 2027 года Германия намерена оказывать Киеву военную поддержку на двусторонней основе в размере более 8 млрд евро в год, передает ТАСС. «Возможно, «кризис», о котором говорит Фридрих Мерц, не свалился с неба – это расплата за годы ошибочных решений и плохой политики. И эта плохая политика продолжается», – прокомментировал ситуацию Кирилл Дмитриев, глава Российского фонда прямых инвестиций.

    В экспертном сообществе выделяют как минимум пять причин кризиса модели государства всеобщего благосостояния. Первая – связана с демографией. «Число пенсионеров растет, а работающего населения – сокращается. Кто обеспечит пенсии?», – задается вопросом германский политолог Александр Рар. Дело в том, что пособия по безработице иногда выше, чем зарплаты у некоторых сотрудников. Поэтому «развелось много паразитов», которые годами проживают за счет социальных выплат, объяснил аналитик.

    Отсюда вытекает вторая причина кризиса в Германии – это раздутые соцбюджеты, уточнил эксперт. «Правовая либеральная система страны пока защищает этих безработных. Канцлер Фридрих Мерц хочет навести порядок, но левые силы в правительстве не дают ему этого делать», – указал спикер.

    Усугубляет ситуацию и миграционный кризис, это третья причина. «Беженцев из арабских стран и Украины приходится прокармливать из соцбюджетов. Мерц ставит своей задачей сокращение финансов на эти цели, но все те же «левые», исходя из «трансгуманных» соображений, ему запрещают предпринимать меры», – добавил политолог.

    При этом размер пособий для беженцев зачастую превышает выплаты для коренных жителей Германии,

    подчеркнул Вальдемар Гердт, экс-депутат Бундестага. «Высокие социальные пособия и открытые границы стали первой и главной ошибкой германского руководства», – считает он. Собеседник также указал на поведение «гостей»: они совершают ограбления, нападают на людей и домогаются женщин. «Уровень безопасности резко снизился», – акцентировал политик.

    Гердт констатирует провал «Willkommenskultur» – «культуры гостеприимства». Изначально термин использовался для описания политики в отношении мигрантов, прибывающих в качестве квалифицированных работников, но после миграционного кризиса в Европе осенью 2015 года он приобрел новое значение и стал использоваться в обсуждении отношения жителей страны к вынужденным переселенцам.

    Тогда Ангела Меркель (занимала пост канцлера ФРГ в 2005-2021 годы) сказала фразу, которая стала культовой: «Мы справимся с этим». Однако ряд аналитиков выражали мнение, что страна не в состоянии «переварить» такое количество мигрантов. Сейчас политик признала, что ее решение о приеме сирийских беженцев привело к усилению позиций партии «Альтернатива для Германии» (АдГ).

    АдГ, к слову, стала самой популярной, обогнав ХДС/ХСС, напомнил военный аналитик Борис Рожин. «К власти ее конечно не пустят (еще и экстремистской могут объявить), но сам факт весьма примечателен», – написал он в своем Telegram-канале. Гердт также прогнозирует рост рейтингов партии на фоне ситуации в стране.  Более того, другие партии попытаются скорректировать свой курс – особенно во время выборов.

    По оценкам Рожина, ни христианские демократы, ни СДПГ не способны решить коренные проблемы страны нормальными средствами. «А вот поддерживать войну на Украине для оправдания проблем «агрессией» со стороны России – они очень даже могут. Деньги, вырученные от демонтажа социального государства, как раз на Бундесвер потратят», – считает аналитик.

    Отсюда вытекает одна из ключевых причин кризиса в Германии: это разрыв отношений с Москвой и введение антироссийских санкции,

    указал Гердт. «Дешевые энергоносители перестали поступать на высокоэнергетический рынок Германии. Как следствие, немецкий бизнес оказался неконкурентоспособным. Более 20% предприятий переехали в другие страны, а остальные находятся на грани банкротства», – пояснил экс-депутат Бундестага.

    Деиндустриализация ФРГ – это пятая причина. «Чрезмерная бюрократия, сверхналоги, нагрузки на работодателей, сверхрегулирование – все это душит экономический рост и принуждает крупные фирмы уходить на другие рынки», – отметил Рар. По мнению Гердта, анонсированный Мерцем пересмотр системы пособий может вызвать «социальный взрыв, который сметет нынешнюю власть».

    «Существуют логичные шаги по преодолению кризиса. Во-первых, это регулирование миграции: людей, которые не устроились на работу и не способствуют развитию экономики, следует депортировать. Это позволило бы сократить расходы на социальные выплаты примерно на миллиард евро. Во-вторых, это отмена санкций против России и постепенное восстановление деловых отношений. Но для принятия таких решений во главе ФРГ должны находиться политики, а не политиканы», – заключил Гердт.

    Главное
    На Украине призвали заблокировать русскую музыку на Spotify и Apple Music
    Венгрия потребовала от Киева выполнения гарантий безопасности нефтепровода «Дружба»
    Мерц предложил выдвинуть фон дер Ляйен президентом Германии в 2027 году
    Альпинистку Наговицину решили не объявлять погибшей
    В «Грузинской мечте» заявили об опасности нападок на граждан России в стране
    Большой театр не добился компенсации от билетных мошенников
    Вокалист Rammstein снял клип в кишиневской психбольнице

    США начали ледокольную гонку с Россией

    США со своими союзниками начали строительство ледокола на финской верфи, которая ранее принадлежала России и производила суда именно для нашей страны. Теперь США используют ее, чтобы ликвидировать отставание. Вашингтон хочет вдвое больший флот судов ледового класса, чем у России, хотя пока имеет на руках один-единственный старенький ледокол 1976 года. У Китая шансов догнать Россию, кажется, больше. Подробности

    Перейти в раздел

    Ударами по «Дружбе» Киев заставляет Венгрию и Словакию покориться ЕС

    «Логика действий Украины, поддерживаемой Брюсселем, строится на том, что без "Дружбы" Венгрия и Словакия станут куда более сговорчивыми», – так эксперты комментируют новый удар ВСУ по нефтепроводу. При этом действия офиса Владимира Зеленского разозлили даже Дональда Трампа. Чего добивается Киев и как отреагирует Брюссель на призыв Будапешта и Братиславы прекратить нападения на «Дружбу»? Подробности

    Перейти в раздел

    «Заткнись, черноморцы не сдаются!». Как маленький корабль совершил большой подвиг

    В истории отечественного флота немало случаев, когда экипажи кораблей демонстрировали в неравном бою эпические образцы мужества. В понедельник годовщина одного из таких боев – малоизвестного, так как незаслуженно забытого. В 1943 году маленький советский корабль «Шквал» сильно удивил командование немецкой подлодки. Подробности

    Перейти в раздел

    США нашли в Латинской Америке место для нового вторжения

    Президента США Дональда Трампа подозревают в намерении вторгнуться в Венесуэлу. Его старая борьба с «диктатором Мадуро» не увенчалась успехом, и теперь Вашингтон хочет бросить вызов «наркотеррористу Мадуро», задействовав Пентагон. Американцы при этом многим рискуют, но Трамп привык рисковать – и у него есть повод. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Все уловки Зеленского по Донбассу

      Владимир Зеленский по-прежнему настаивает на личной встрече с президентом России Владимиром Путиным. В то же время Киев отказался выполнять ключевое условие России по Донбассу и придумал для этого кучу отговорок. Разберем их все.

    • В Киеве созрел «хитрый план» по Донбассу

      В Верховной раде предложили план по сохранению Донбасса в составе Украины. Для этого ту его часть, которую пока еще контролирует Киев, хотят передать в состав других областей. Объясняем, почему не поможет.

    • За старым врагом России пришло ФБР

      ФБР провело обыски в доме Джона Болтона – одного из самых значимых идеологов противостояния с Россией, военных интервенций и мировой гегемонии США. Дело против него – месть президента Дональда Трампа, который однажды назначил Болтона своим советником и сильно об этом пожалел.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации