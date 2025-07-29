Tекст: Антон Антонов

Внешнеполитический эксперт Христианско-социального союза Штефан Майер заявил, что украинские мужчины призывного возраста не должны получать в Германии гражданские пособия, передает ТАСС со ссылкой на Bild.

По мнению Майера, этим лицам следует либо устраиваться на работу в Германии, либо нести службу на Украине. «Если почти 151 тыс. украинцев в возрасте от 18 до 63 лет получают у нас пособия, то что-то не так», – сказал он.

Bild уточняет, что с начала российской спецоперации на Украине в Германию прибыли более 304 тыс. украинцев призывного возраста, из которых почти половина оформлены на получение «бюргергельд».

Гражданское пособие («бюргергельд») в Германии предназначено для потерявших работу или оказавшихся в тяжелом положении граждан и резидентов. Размер выплаты выше базовой помощи для беженцев на 103 евро и дает ряд преимуществ, включая право на посещение языковых курсов и медицинскую страховку, оплачиваемую государством.

Как писала газета ВЗГЛЯД, из Европы появляются все больше сигналов о том, что местные жители и элиты начинают воспринимать Украину как источник постоянных проблем. Жители Германии выразили одобрение планам по снижению размера выплат украинским беженцам, которые сейчас получают гражданские пособия на особых условиях.