Двух хоккеистов «Родины-2» госпитализировали после ДТП под Кировом
Двух игроков хоккейной команды «Родина-2» госпитализировали после ДТП с участием автобуса и грузовика на трассе «Вятка» в Кировской области, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Двое хоккеистов команды «Родина-2» были госпитализированы после ДТП, произошедшего под Кировом, передает ТАСС.
Как сообщила Волк, авария с участием грузового автомобиля и микроавтобуса, перевозившего 18 человек, случилась на 596-м километре трассы Кострома – Шарья – Киров – Пермь. Микроавтобус вез молодежную команду хоккейного клуба «Родина» на соревнования.
Волк отметила: «Четверо пассажиров микроавтобуса получили травмы, двое из них госпитализированы». Сейчас выясняются причины и обстоятельства происшествия, проводится проверка.
По предварительным данным, причиной столкновения стал уснувший за рулем водитель грузовика. На место ДТП направили дополнительный транспорт для перевозки пострадавших спортсменов в Киров. Среди пострадавших – подростки 2007–2008 годов рождения.
Ранее в районе Волгодонска произошло тройное ДТП с участием детской хоккейной команды.