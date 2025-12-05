Двух хоккеистов «Родины-2» госпитализировали после ДТП под Кировом

Tекст: Дмитрий Зубарев

Двое хоккеистов команды «Родина-2» были госпитализированы после ДТП, произошедшего под Кировом, передает ТАСС.

Как сообщила Волк, авария с участием грузового автомобиля и микроавтобуса, перевозившего 18 человек, случилась на 596-м километре трассы Кострома – Шарья – Киров – Пермь. Микроавтобус вез молодежную команду хоккейного клуба «Родина» на соревнования.

Волк отметила: «Четверо пассажиров микроавтобуса получили травмы, двое из них госпитализированы». Сейчас выясняются причины и обстоятельства происшествия, проводится проверка.

По предварительным данным, причиной столкновения стал уснувший за рулем водитель грузовика. На место ДТП направили дополнительный транспорт для перевозки пострадавших спортсменов в Киров. Среди пострадавших – подростки 2007–2008 годов рождения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший хоккеист «Амурских тигров» погиб в ДТП в Хабаровске.

Ранее в районе Волгодонска произошло тройное ДТП с участием детской хоккейной команды.