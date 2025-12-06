Гипотетический «договорнячок» по Украине не выглядит ни обсуждаемым, ни даже сколько-нибудь возможным. Путин доведет до конца украинскую историю – и именно так, как изначально планировал. Дипломатическим путем – если получится. Военным – если придется.11956 комментариев
США одобрили продажу 200 ракет AIM-120C-8 Дании
Администрация США рассмотрела заявку Дании на приобретение двухсот ракет AIM-120C-8 и сообщила о решении Конгрессу, который, в свою очередь, теперь должен одобрить или заблокировать сделку.
Как передает ТАСС, Госдепартамент США одобрил потенциальную продажу Дании двухсот ракет класса «воздух – воздух» средней дальности AIM-120C-8 на сумму 730 млн долларов.
Ранее власти Дании официально запросили возможность приобрести указанные ракеты и связанное с ними оборудование у Соединенных Штатов.
В заявлении Агентства по сотрудничеству в области безопасности Пентагона отмечается, что планируемая сделка соответствует внешнеполитическим и национальным интересам США и повышает безопасность союзника по НАТО.
Американская сторона полагает, что поставка повысит совместимость боевых возможностей Дании с ВВС США и других партнеров альянса.
Основным подрядчиком в рамках продажи может быть выбрана компания RTX Corporation. Как отмечает Пентагон, решение по сделке официально направлено в Конгресс США. У законодателей есть 30 дней на рассмотрение потенциальной продажи и возможности ее блокирования.
Ранее Агентство сообщило, что Госдеп одобрил аналогичную потенциальную сделку с Данией по системе IBCS для противовоздушной и противоракетной обороны и сопутствующему обеспечению на сумму 3 млрд долларов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, США договорились о продаже Польше ракет AGM-158B-2, AIM-120C-8 и AIM-9X, а также сопутствующего оборудования на общую сумму примерно 3,7 млрд долларов.
США также предложили Польше заем в размере 2 млрд долларов на приобретение вертолетов Apache. Госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже Южной Корее боеприпасов для истребителей F-35 на 271 млн долларов.
Литва закупит в США партию ракет средней дальности AMRAAM на сумму 94 млн евро (100 млн долларов), которые предназначены для ранее приобретенных ЗРК NASAMS.