Землетрясение магнитудой 4,1 зафиксировали в Лазаревском районе Сочи
Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в 8 км от Лазаревского района Сочи
В Лазаревском районе Сочи зафиксированы ощутимые для горожан подземные толчки магнитудой 4,1 – эпицентр находился в восьми километрах от района на глубине 10 километров.
Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в Лазаревском районе Сочи, передает РИА «Новости».
Согласно данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр подземных толчков находился примерно в восьми километрах от района Лазаревское на глубине 10 километров.
Сейсмическая активность была зафиксирована в 13.13 по московскому времени. Местные жители сообщили в соцсетях, что ощутили легкую тряску и шатание мебели, особенно это почувствовали те, кто проживает ближе к эпицентру.
Оперативные службы сообщили, что информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте в Туапсинском районе произошло землетрясение магнитудой 3,9.В
феврале в Сочи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,4.