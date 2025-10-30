Как в Париже придумали «красные руки Москвы»

Tекст: Валерия Вербинина

Французские СМИ любят броские заголовки, и дело, которое 29 октября начал рассматривать парижский суд, журналисты обозвали «делом о красных руках». Речь идет о том, что в ночь на 14 мая 2024 года неизвестные нанесли на парижский Мемориал жертвам Холокоста, а также на прилегающие фасады домов в IV и V округах столицы большое количество отпечатков красных рук. Всего их было 35, как отмечают склонные к точности французы.

Как сообщается, изображение окровавленных рук отсылает к акту линчевания в палестинском городе Рамалла в 2000 году, когда арабская толпа забила до смерти двух израильских резервистов. Убийцы потом позировали, показывая испачканные кровью жертв ладони.

В данном случае под судом, однако, оказались не арабы, а четверо граждан Болгарии, одного из которых судят заочно, так как найти и доставить в суд его не смогли. Один из подсудимых украшен нацистскими татуировками, соцсети обвиняемых пестрят нацистскими материалами – казалось бы, налицо явный случай ненависти по национальному признаку. Классический антисемитизм в нацистском изводе.

Однако французские СМИ в унисон настаивают на том, что за действиями вандалов стоит… Россия. Та самая, которая прямо сейчас борется с нацизмом на Украине.

И более того: все настойчивее утверждается, что Россия стоит не только за осквернением Мемориала жертвам Холокоста, но и за целой серией происшествий, которые будто бы являются частью гибридной войны, развязанной против Франции. «За последние два года, – пишет Le Parisien, – парижская прокуратура выявила восемь аналогичных случаев провокаций, которые призваны разжечь ненависть к евреям и мусульманам, подорвать поддержку Украины и насыпать соль на раны общества».

Среди случаев, которые упоминаются чаще всего – нанесение изображений звезды Давида на дома в Париже и парижском регионе, которые имели место в октябре 2023 года. По этому делу были задержаны два гражданина Молдавии. Совсем недавно, в сентябре девять свиных голов были разбросаны перед парижскими мечетями. В этом случае следствию помог неназванный «фермер из Нормандии», который сообщил, что неизвестные купили у него десяток свиных голов незадолго до резонансного происшествия, и они передвигались на автомобиле «с предположительно сербскими номерными знаками».

При этом неизвестные использовали сотовый с хорватским номером, и, судя по его сигналу, вскоре после того, как разбросали свиные головы, покинули территорию Франции. После обнаружения голов префект полиции Лоран Нуньес заявил о возможных «актах иностранного вмешательства». Парижская прокуратура не оставила сомнений относительно того, о каких именно иностранцах идет речь:

всему виной «попытки дестабилизации Франции, организованные российскими спецслужбами».

Кроме того, руку России видят за гробами, которые в прошлом году подвезли к Эйфелевой башне с надписями «Французские солдаты на Украине». И даже – за волной публикаций о клопах во французских домах, поездах и кинотеатрах.

Дошло до того, что первое лицо государства, президент Франции Эмманюэль Макрон возмутился, что «они (т.е. русские) не останавливаются перед тем, чтобы рассказывать байки о нашествии клопов во Франции». Что можно на это сказать? Только то, что плохи дела в вашем государстве, если ему угрожают клопы – или даже одно упоминание о них.

Суть же в том, что расплывчатый термин «гибридная война» оказался чрезвычайно удобен для того, чтобы списать на некую враждебную силу все, что угодно. Всегда проще указать на врага, который раздувает проблему с клопами, чем решать эту проблему. В случае с «делом о красных руках» гораздо проще обвинить Россию в том, что она якобы стоит за антисемитской выходкой, чем признать, что проблема антисемитизма во французском обществе действительно существует. Причем проблема серьезная, которая затрагивает все слои общества.

Только в прошлом месяце разразился скандал с первокурсниками Сорбонны, которые устроили опрос «вы за или против евреев». Когда им указали не недопустимость такой постановки вопроса, ответили оскорблениями и исключениями студентов-евреев из групп.

В марте были опубликованы результаты опроса среди школьников, и выяснилось, что больше половины (54%) разделяют предрассудки, связанные с евреями, 48% были свидетелями антисемитских выходок в их школьном заведении, а 14% – свидетелями рукоприкладств по отношению к ученикам-евреям. При этом 51% слышал негативные замечания в адрес евреев в кругу товарищей, 25% - от членов своей семьи, и что оказалось полной неожиданностью – 13% оказались свидетелями антисемитских замечаний со стороны учителей.

Школа является зеркалом общества, и во французском обществе с проявлениями антисемитизма все также неблагополучно. Атака ХАМАС 7 октября и решительный ответ на нее Израиля отразились и на Франции, где, с одной стороны, присутствует самая большая еврейская община Европы, а с другой – насчитывается до 6 миллионов мусульман. Многие рядовые французы еврейского происхождения ощутили рост антисемитских настроений на себе.

«Я чувствую косые взгляды на улице, – заметил Серж Белеш, глава Общинного союза еврейских ассоциаций в Фонтене-су-Буа. – Меня еще не толкали и не оскорбляли, но просто расстреливали взглядом, когда я был в кипе».

Илан, чьи бабушка и дедушка были вынуждены в свое время бежать из Туниса, сейчас задается вопросом, «не прогонят ли меня однажды и отсюда». Некоторые, как Бенжамен, предпочитают прятать на людях подвеску со звездой Давида, чтобы не акцентировать внимание на своем происхождении. Некоторые, как Виктор, всерьез думают о переезде в Израиль и изучают иврит, чтобы «быть готовым, если придется уехать».

Пять лет назад лишь 6% французов считали, что если бы евреи покинули Францию, это было бы хорошо для страны. В прошлом году эта цифра составила уже 12%, причем среди молодых французов (до 35 лет) такого мнения придерживаются уже 17%.

Но когда происходит антисемитская выходка, которая будоражит общество, у французских властей нет никакого желания признавать, что проблема антисемитизма действительно существует, и это их, властей, ответственность. Проще обвинить во всем внешнего врага – Россию, например. Если Париж превратился в клоповник, это рука Москвы, если кто-то оставляет отпечатки рук на мемориале, это следствие российского вмешательства, и это утверждается, как нечто само собой разумеющееся.

Голословные обвинения, растиражированные французскими СМИ в связи с «делом о красных руках», вызвали резкую отповедь со стороны пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. «Если Франция обвиняет Россию в участии в этом действии, если эти обвинения прозвучат в ходе судебного процесса, то они должны быть подкреплены сколь-нибудь достоверными доказательствами или аргументацией», – заявил Дмитрий Песков.

Само собой, никакой аргументации нет, но это вряд ли помешает французским СМИ писать о гибридной войне и обвинять во всем нашу страну. И наверняка «дело о красных руках» станет не последним, о котором безапелляционно будут говорить, что за происходящим стоит Россия – не предоставив ни одного доказательства.