    Трамп объявил о начале испытаний ядерного оружия
    Toyota провела тайные переговоры с дилерами России
    Пригожин: Пугачева лично попросила не допускать Валерию на ТВ
    Трамп объяснил старт испытаний ядерного оружия
    В большинстве регионов Украины отключился свет
    МИД заявил о «кампании лжи» вокруг якобы похищенных украинских детей
    Си Цзиньпин и Трамп говорили почти два часа в Пусане
    Медведев прокомментировал идею испытать «Посейдон» в Бельгии
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Монголия как зеркало России

    России и Монголии друг от друга никуда не деться. А значит, остается только дружить. В свое время на Западе изобрели черную легенду о монголах, а потом ее распространили на русских, объявив нас «наследниками Чингисхана».

    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Война через экран смартфона дает иллюзию безопасности

    Наш мамский чат словно микро-отражение происходящего вокруг, где жизнь не прекращалась и в нее вплетены полотна происходящего. Даже там, среди подгузников и детского питания, мы походя обсуждаем потери знакомых на фронте.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Виктор Орбан против «юных ленинцев» из ЕС

    Один из конфликтов, проходящих через несколько последних столетий в истории Европы, – это конфликт между христианским консерватизмом и идеологическими утопиями. Венгрия неожиданно оказалась главным защитником христианства в ЕС.

    30 октября 2025, 08:20 • В мире

    Как в Париже придумали «красные руки Москвы»

    Как в Париже придумали «красные руки Москвы»
    @ Laine Nathan/ABACA/Reuters

    Tекст: Валерия Вербинина

    «Рука Москвы» дотянулась до Парижа, и не простая, а красная. По крайней мере, именно такой штамп запущен сегодня французской прессой. О чем идет речь, причем тут растущий во французском обществе антисемитизм – и какие еще голословные обвинения в адрес России распространены сегодня во Франции?

    Французские СМИ любят броские заголовки, и дело, которое 29 октября начал рассматривать парижский суд, журналисты обозвали «делом о красных руках». Речь идет о том, что в ночь на 14 мая 2024 года неизвестные нанесли на парижский Мемориал жертвам Холокоста, а также на прилегающие фасады домов в IV и V округах столицы большое количество отпечатков красных рук. Всего их было 35, как отмечают склонные к точности французы.

    Как сообщается, изображение окровавленных рук отсылает к акту линчевания в палестинском городе Рамалла в 2000 году, когда арабская толпа забила до смерти двух израильских резервистов. Убийцы потом позировали, показывая испачканные кровью жертв ладони.

    В данном случае под судом, однако, оказались не арабы, а четверо граждан Болгарии, одного из которых судят заочно, так как найти и доставить в суд его не смогли. Один из подсудимых украшен нацистскими татуировками, соцсети обвиняемых пестрят нацистскими материалами – казалось бы, налицо явный случай ненависти по национальному признаку. Классический антисемитизм в нацистском изводе.

    Однако французские СМИ в унисон настаивают на том, что за действиями вандалов стоит… Россия. Та самая, которая прямо сейчас борется с нацизмом на Украине.

    И более того: все настойчивее утверждается, что Россия стоит не только за осквернением Мемориала жертвам Холокоста, но и за целой серией происшествий, которые будто бы являются частью гибридной войны, развязанной против Франции. «За последние два года, – пишет Le Parisien, – парижская прокуратура выявила восемь аналогичных случаев провокаций, которые призваны разжечь ненависть к евреям и мусульманам, подорвать поддержку Украины и насыпать соль на раны общества».

    Среди случаев, которые упоминаются чаще всего – нанесение изображений звезды Давида на дома в Париже и парижском регионе, которые имели место в октябре 2023 года. По этому делу были задержаны два гражданина Молдавии. Совсем недавно, в сентябре девять свиных голов были разбросаны перед парижскими мечетями. В этом случае следствию помог неназванный «фермер из Нормандии», который сообщил, что неизвестные купили у него десяток свиных голов незадолго до резонансного происшествия, и они передвигались на автомобиле «с предположительно сербскими номерными знаками».

    При этом неизвестные использовали сотовый с хорватским номером, и, судя по его сигналу, вскоре после того, как разбросали свиные головы, покинули территорию Франции. После обнаружения голов префект полиции Лоран Нуньес заявил о возможных «актах иностранного вмешательства». Парижская прокуратура не оставила сомнений относительно того, о каких именно иностранцах идет речь:

    всему виной «попытки дестабилизации Франции, организованные российскими спецслужбами».

    Кроме того, руку России видят за гробами, которые в прошлом году подвезли к Эйфелевой башне с надписями «Французские солдаты на Украине». И даже – за волной публикаций о клопах во французских домах, поездах и кинотеатрах.

    Дошло до того, что первое лицо государства, президент Франции Эмманюэль Макрон возмутился, что «они (т.е. русские) не останавливаются перед тем, чтобы рассказывать байки о нашествии клопов во Франции». Что можно на это сказать? Только то, что плохи дела в вашем государстве, если ему угрожают клопы – или даже одно упоминание о них.

    Суть же в том, что расплывчатый термин «гибридная война» оказался чрезвычайно удобен для того, чтобы списать на некую враждебную силу все, что угодно. Всегда проще указать на врага, который раздувает проблему с клопами, чем решать эту проблему. В случае с «делом о красных руках» гораздо проще обвинить Россию в том, что она якобы стоит за антисемитской выходкой, чем признать, что проблема антисемитизма во французском обществе действительно существует. Причем проблема серьезная, которая затрагивает все слои общества.

    Только в прошлом месяце разразился скандал с первокурсниками Сорбонны, которые устроили опрос «вы за или против евреев». Когда им указали не недопустимость такой постановки вопроса, ответили оскорблениями и исключениями студентов-евреев из групп.

    В марте были опубликованы результаты опроса среди школьников, и выяснилось, что больше половины (54%) разделяют предрассудки, связанные с евреями, 48% были свидетелями антисемитских выходок в их школьном заведении, а 14% – свидетелями рукоприкладств по отношению к ученикам-евреям. При этом 51% слышал негативные замечания в адрес евреев в кругу товарищей, 25% - от членов своей семьи, и что оказалось полной неожиданностью – 13% оказались свидетелями антисемитских замечаний со стороны учителей.

    Школа является зеркалом общества, и во французском обществе с проявлениями антисемитизма все также неблагополучно. Атака ХАМАС 7 октября и решительный ответ на нее Израиля отразились и на Франции, где, с одной стороны, присутствует самая большая еврейская община Европы, а с другой – насчитывается до 6 миллионов мусульман. Многие рядовые французы еврейского происхождения ощутили рост антисемитских настроений на себе.

    «Я чувствую косые взгляды на улице, – заметил Серж Белеш, глава Общинного союза еврейских ассоциаций в Фонтене-су-Буа. – Меня еще не толкали и не оскорбляли, но просто расстреливали взглядом, когда я был в кипе».

    Илан, чьи бабушка и дедушка были вынуждены в свое время бежать из Туниса, сейчас задается вопросом, «не прогонят ли меня однажды и отсюда». Некоторые, как Бенжамен, предпочитают прятать на людях подвеску со звездой Давида, чтобы не акцентировать внимание на своем происхождении. Некоторые, как Виктор, всерьез думают о переезде в Израиль и изучают иврит, чтобы «быть готовым, если придется уехать».

    Пять лет назад лишь 6% французов считали, что если бы евреи покинули Францию, это было бы хорошо для страны. В прошлом году эта цифра составила уже 12%, причем среди молодых французов (до 35 лет) такого мнения придерживаются уже 17%.

    Но когда происходит антисемитская выходка, которая будоражит общество, у французских властей нет никакого желания признавать, что проблема антисемитизма действительно существует, и это их, властей, ответственность. Проще обвинить во всем внешнего врага – Россию, например. Если Париж превратился в клоповник, это рука Москвы, если кто-то оставляет отпечатки рук на мемориале, это следствие российского вмешательства, и это утверждается, как нечто само собой разумеющееся.

    Голословные обвинения, растиражированные французскими СМИ в связи с «делом о красных руках», вызвали резкую отповедь со стороны пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. «Если Франция обвиняет Россию в участии в этом действии, если эти обвинения прозвучат в ходе судебного процесса, то они должны быть подкреплены сколь-нибудь достоверными доказательствами или аргументацией», – заявил Дмитрий Песков.

    Само собой, никакой аргументации нет, но это вряд ли помешает французским СМИ писать о гибридной войне и обвинять во всем нашу страну. И наверняка «дело о красных руках» станет не последним, о котором безапелляционно будут говорить, что за происходящим стоит Россия – не предоставив ни одного доказательства.

    Американский эксперт: США юридически обязаны соблюдать запрет ядерных испытаний
    Военкор: Главком ВСУ Сырский выехал в район боевых действий
    Мирошник сообщил о пытках россиян на электрическом стуле в украинском плену
    За два месяца в Польшу выехали 100 тыс. молодых украинцев
    Bild: Украина опасается катастрофической зимы
    США уничтожили катер наркоторговцев в Тихом океане
    Психолог объяснил переход Радведы Поклонской от православия к неоязычеству

    Индия нервирует США партнерством с Россией в небе

    Индия, которая смогла отказать США и продолжить закупать российскую нефть, пошла дальше. Теперь она рассчитывает на тесное сотрудничество в гражданской авиации с Россией, которая совершила настоящую революцию в отрасли. Вместо закрытия производств, Россия поднялась на новый уникальный авиационный уровень, которому завидуют в США и ЕС. Какие дела у Индии с Россией в авиации? Подробности

    Западные СМИ: «Буревестник» – четкий сигнал, что Россию не запугать

    «Они не играют в игры с нами, а мы не играем в игры с ними», – так президент США Дональд Трамп прокомментировал успешные испытания российской ракеты с ядерной энергетической установкой «Буревестник». Мировые СМИ отмечают, что для Трампа, который ранее назвал Россию «бумажным тигром», и для всего Запада «Буревестник» стал предостережением. Подробности

    Россия научилась создавать военные цунами

    Президент Владимир Путин сообщил об успешных испытаниях подводного беспилотника с ядерной энергетической установкой «Посейдон», который может нести заряд мощностью до двух мегатонн и превышает показатели самой перспективной ракеты межконтинентальной дальности «Сармат». Какие технологии использовались при создании «Посейдона», какие задачи он будет решать и когда ждать его постановку на боевое дежурство? Подробности

    Как в Париже придумали «красные руки Москвы»

    «Рука Москвы» дотянулась до Парижа, и не простая, а красная. По крайней мере, именно такой штамп запущен сегодня французской прессой. О чем идет речь, причем тут растущий во французском обществе антисемитизм – и какие еще голословные обвинения в адрес России распространены сегодня во Франции? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Корея сменила подход к России и Украине

      Президент Южной Кореи Ли Чже Мен назвал Владимира Зеленского «начинающим политиком» и высказался в пользу прекращения конфронтации Сеула с Москвой. Что случилось с корейской властью?

    • Блокада Ленинграда. Почему нельзя было отдать город фашистам

      Блокада Ленинграда стала символом героизма советских людей и колоссальных жертв, принесенных ими ради Победы. Тем удивительнее порой встретить циничный, но симптоматичный для современной эпохи вопрос: неужели нельзя было сдать город фашистам, хотя бы ради сохранения жизней его населения? Те, кто такое спрашивают, просто не знают суть действий нацистской Германии против СССР.

    • Литва все-таки испугалась войны с Россией

      Литва исполнила свою угрозу и бессрочно перекрыла автомобильные пункты пропуска на границе с Белоруссией. Однако «ограничивать транзит в Калининград», к чему призывал литовский президент Гитанас Науседа, все-таки испугалась. И правильно сделала.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Приметы погоды на ноябрь 2025 года: народные наблюдения, календарь и прогноз по старинным традициям

      Ноябрь – последний аккорд осени и ворота в зиму. В народе его не зря называли «листогноем» и «полузимником». Этот месяц всегда был особенным для наших предков: урожай убран, полевые работы завершены – и самое время было понять, какой же будет грядущая зима. Народные приметы на ноябрь и народный календарь – это не сводка суеверий, а многовековая копилка наблюдений, которая и сегодня может дать удивительно точный прогноз погоды.

    • Отсрочка от армии: кому предоставляется, как получить и на сколько

      В Российской Федерации воинская обязанность является конституционным долгом каждого гражданина мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет. Однако действующее законодательство предусматривает ряд оснований для предоставления отсрочки от призыва на военную службу. Отсрочка представляет собой временное освобождение от исполнения воинской обязанности на определенный период времени. Это позволяет гражданам завершить образование, решить семейные вопросы или восстановить здоровье перед прохождением военной службы.

    • Церковные праздники в ноябре 2025 года: три главные даты, православный календарь

      Ноябрь в православной традиции – месяц духовной тишины и благодарности, предвестник Рождественского поста. В это время Церковь вспоминает святых, чудотворцев и почитает Казанскую икону Божией Матери. Особое место занимает поминальная Димитриевская суббота – день памяти всех павших воинов и усопших. Чтобы не пропустить важные даты, православный календарь ноября 2025 года собран в этой статье с пояснениями и традициями каждого дня.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

