Когда украинские националисты стали поднимать голову и в моем родном Харькове, то мне поначалу хотелось уехать в Россию на ПМЖ. Но я задал себе вопрос: а почему, собственно, я должен оставлять Харьков, где подавляющее большинство населения считает себя русскими?10 комментариев
Франция вызвала посла США Кушнера после критики из-за антисемитизма
Министерство иностранных дел Франции вызвало посла США в Париже Чарльза Кушнера для разъяснений по поводу письма Кушнера президенту Эммануэлю Макрону, в котором он выразил обеспокоенность учащением актов антисемитизма во Франции.
Во внешнеполитическом ведомстве Франции подчеркнули, что отвергают обвинения американского дипломата, передает «Газета.Ru».
Эти обвинения, по мнению Парижа, «противоречат нормам международного права», в том числе обязанность не вмешиваться во внутренние дела государств.
По данным французского МИД, Кушнер в своем письме заявлял, что в стране «не проходит и дня» без нападений на евреев и случаев вандализма по отношению к синагогам, школам и компаниям, принадлежащим евреям.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что авантюрная позиция президента Франции Эммануэля Макрона по украинскому конфликту не находит понимания у нынешней администрации США.
Газета ВЗГЛЯД отмечала, что в ЕС навязывают антироссийские гарантии безопасности Украины.