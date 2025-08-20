Любое государство будет инстинктивно стремиться к «закручиванию гаек». Любая система ищет наиболее простой путь решения проблемы – и максимально расширять список недозволенного и наказуемого кажется чем-то само собой разумеющимся. Но это не так.6 комментариев
Лавров: США не поддерживают авантюрную позицию Макрона по Украине
Авантюрная позиция президента Франции Эммануэля Макрона по конфликту на Украине не находит понимания у нынешней администрации США, заявил глава МИД Сергей Лавров.
Президент Франции Эммануэль Макрон занимает авантюрную и конфронтационную позицию по ситуации на Украине, однако она не встречает поддержки у администрации США, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.
По словам Лаврова, Вашингтон все яснее осознает важность устранения первопричин кризиса, а не поддерживает тех, кто призывает к немедленному прекращению огня, но одновременно говорит о продолжении поставок вооружения Киеву. Министр напомнил, что именно подобную позицию недавно озвучил Макрон.
Глава российского МИД подчеркнул, что хорошо, что администрация США стремится разобраться в сути проблем и способствовать ликвидации коренных причин кризиса.
«Позиция в поддержку продолжения войны не находит понимания у нынешней администрации Соединенных Штатов», – отметил Лавров.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что будущее соглашение о мире с Россией должно предусматривать создание мощной армии на Украине без ограничений по численности и вооружениям.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал слова лидеров ЕС о «нападении» России на Украину детским лепетом.
Газета ВЗГЛЯД писала, что Европа навязывает «антироссийские» гарантии безопасности Украины.