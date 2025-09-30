  • Новость часаМИД сообщил о скорой высылке дипломата Австрии из России
    Америка решила передать управление Палестиной «пуделю Буша»
    Хегсет объявил о подготовке Пентагона к войне
    Общающемуся с духами Навроцкому Захарова пообещала «приход Сусанина»
    Орбан заявил о несогласии с Польшей в вопросе войны Евросоюза с Россией
    Трамп объяснил переброску подлодок к берегам России
    Правительство продлило запрет на экспорт бензина и дизеля
    Цена нефти Brent опустилась ниже 66 долларов
    Foreign Affairs призвал США закрыть двери НАТО для новых стран
    Визовые центры Чехии в России прекратили работу
    Сергей Лебедев «Исламское НАТО» не будет создано никогда

    Недавние договоренности Саудовской Аравии и Пакистана о создании оборонного союза повлекли спекуляции о том, что не за горами «исламское НАТО» и что «ядерный зонтик» Пакистана распространится на арабские монархии. Подобные прогнозы, мягко говоря, преждевременны.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Запад научился генерировать пандемии страха

    Исходящая якобы от России угроза стала для Европы новой пандемией. Управление страхами позволяет европейским элитам при полной беспомощности перед экономическими вызовами уверенно контролировать голоса большинства избирателей.

    2 комментария
    Дмитрий Самойлов Почему люди стали доверять полиции

    В 2005 году по опросам общественного мнения 51% россиян боялись милицию больше, чем преступников, а по опросам 1999 года 67% респондентов решительно не доверяли милиции. Сейчас 36% считают, что полиция работает удовлетворительно, 27% – что хорошо. 63% в сумме.

    25 комментариев
    30 сентября 2025, 18:33 • Новости дня

    Трамп объяснил переброску подлодок к берегам России

    Трамп заявил о переброске подлодок к берегам России «из предосторожности»

    Трамп объяснил переброску подлодок к берегам России
    @ US Navy/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Американский лидер рассказал, что направил атомные подлодки к российским берегам после слов о ядерном оружии.

    О намерении разместить военные атомные подлодки у побережья России сообщил президент США Дональд Трамп, передает ТАСС. По его словам, решение о передислокации было принято «из предосторожности» после того, как из России, по утверждению Трампа, поступила «небольшая угроза» и было упомянуто ядерное оружие.

    «Нам недавно поступила небольшая угроза от России, и я отправил подводную лодку, атомную подводную лодку, самое смертоносное оружие», – заявил американский президент на встрече с командованием армии.

    Трамп добавил: «Я перебросил одну или две подводные лодки – я не буду говорить о двух – к побережью России исключительно из предосторожности. Мы не можем допустить, чтобы люди разбрасывались словом «ядерное».

    Трамп также отметил, что США, по его мнению, «на 25 лет опережают Россию и Китай» в технологиях создания подлодок. Мероприятие, где прозвучали эти заявления, прошло на базе морской пехоты в Вирджинии с участием генералитета и министра армии США Пита Хегсета.

    Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что американские ядерные подлодки дежурят вне зависимости от заявлений политиков, а прежние публикации в соцсетях связывали передислокацию с реакцией на слова замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент США допустил снятие ограничений на удары Украины по территории России.

    Глава Пентагона Пит Хегсет подчеркнул, что военное министерство США готовит армию к войне для сохранения мира.

    Эксперты отметили, что российское оружие способно создать брешь в системе ПРО США «Золотой купол».

    29 сентября 2025, 13:00 • Новости дня
    Кремль прокомментировал возможные поставки Украине ракет «Томагавк»

    Песков заявил об анализе заявлений о возможных поставках Tomahawk Киеву

    Кремль прокомментировал возможные поставки Украине ракет «Томагавк»
    @ Department of Defense/Zuma/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Пресс-секретарь президента России Дмитирй Песков отметил важность детального изучения вопроса о возможных операторах американских ракет Tomahawk на территории Украины.

    Москва внимательно анализирует заявления Вашингтона о возможных поставках крылатых ракет Tomahawk Киеву, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что за этим процессом пристально следят военные специалисты России.

    Песков отметил, что ключевым остается вопрос, кто именно будет осуществлять запуск ракет – украинские военные или военные США, а также кто будет обеспечивать целеполагание для этих ударов. По его словам: «Вопрос, как и прежде, звучит следующим образом: кто может пускать эти ракеты, даже если они оказываются на территории киевского режима. Могут ли их запускать только украинцы, или это должны делать все-таки американские военные. Кто дает целеполагание этим ракетам. Здесь необходим очень глубокий анализ».

    Песков также добавил, что Россия тщательно изучает ситуацию: «Мы, безусловно, слышали заявления, мы их изучаем. Давайте пока сформулируем позицию, поймем потенциальные угрозы от этого, поймем, кто все-таки будет вовлечен в процесс, и затем уже можно будет определяться с ответной позицией».

    Ранее Владимир Зеленский обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой о предоставлении крылатых ракет Tomahawk.

    Дональд Трамп отказался одобрить передачу Украине этих ракет от имени стран НАТО.

    Спецпосланник американского президента Кит Келлог сообщил, что Вашингтон рассматривает просьбу Владимира Зеленского о поставках крылатых ракет Tomahawk, однако окончательное решение по этому вопросу пока не принято.

    Комментарии (59)
    27 сентября 2025, 22:27 • Новости дня
    Лавров рассказал «легенду» об идее Сталина разместить штаб-квартиру ООН в Сочи
    Лавров рассказал «легенду» об идее Сталина разместить штаб-квартиру ООН в Сочи
    @ РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Существует «легенда», согласно которой в годы Второй мировой войны в ходе переговоров лидеров СССР, США и Великобритании Иосиф Сталин предлагал Сочи в качестве места для размещения штаб-квартиры ООН, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Комментируя возможность переноса штаб-квартиры ООН, Лавров на пресс-конференции по итогам своей работы на 80-й сессии Генассамблеи заявил: «Есть такая легенда, что когда в первый раз были переговоры, в ходе которых упомянулось о необходимости создания всемирной организации, между Сталином, Рузвельтом и Черчиллем, Иосиф Виссарионович активно зазывал в Сочи штаб-квартиру ООН».

    Министр также отметил, что Сочи доказал свою способность принимать крупные мероприятия, и в случае соответствующего решения олимпийская инфраструктура города готова принять сотрудников ООН. «Поэтому заниматься спортом всем сотрудниками Секретариата там будет комфортно», – приводит ТАСС слова главы МИД

    Решение о размещении штаб-квартиры ООН было принято в пользу Нью-Йорка в 1946 году. Вопросы пребывания организации в США регулируются соглашением между ООН и Вашингтоном, признанным Генассамблеей в 1947 году. Согласно этому документу, территория, где располагаются учреждения ООН, считается международной зоной, а американские власти должны обеспечивать беспрепятственный въезд и выезд официальных лиц, прибывающих на мероприятия организации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров обратил внимание американской стороны на регулярные отказы в выдаче виз российским делегациям для мероприятий ООН.

    США аннулировали визу президента Колумбии Густаво Петро после его участия в антиизраильских протестах в Нью-Йорке. Петро заявил о необходимости переноса штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка.

    Правительство Бразилии выразило обеспокоенность из-за задержек в выдаче виз своей делегации на Генассамблею ООН. Кроме того, США отказали в выдаче визы президенту Палестины Махмуду Аббасу для участия в Генассамблее ООН.

    Комментарии (4)
    30 сентября 2025, 10:40 • Видео
    Внезапный сбор генералитета США. Что готовят?

    Во вторник в США состоится небывалая встреча. Все высшие генералы и адмиралы общим числом около 900 человек соберутся на одной военной базе по требованию главы Пентагона Пита Хегсета. Причем генералы сами не знают, зачем этот сбор. Одна из версий – подготовка к войне.

    Комментарии (2)
    30 сентября 2025, 08:20 • Новости дня
    Шохин предложил использовать замороженные активы России в секторе Газа
    Шохин предложил использовать замороженные активы России в секторе Газа
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин предложил использовать российские замороженные активы для совместных проектов с США в секторе Газа.

    Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин предложил использовать замороженные в Европе российские активы для совместных проектов с США на Ближнем Востоке, передает ТАСС.

    В интервью «России-24» он отметил, что вернуть эти средства в ближайшее время маловероятно, поэтому можно было бы предложить Вашингтону рассмотреть вариант реализации крупных проектов, например, в секторе Газа.

    Он добавил, что Трамп может заинтересоваться такими инициативами, если, например, речь пойдет о строительстве роскошных отелей и пляжей, однако лучше было бы вкладываться в производственные проекты, которые могли бы стать вкладом России.

    Ранее Шохин высказывал мнение, что Россия могла бы рассматривать вариант использования замороженных средств как вклад в совместные проекты с США в третьих странах. По его словам, в этом случае американская сторона могла бы оказать влияние на европейские власти, чтобы ускорить процесс разблокировки российских активов.

    Cтраны Евросоюза обсуждают возможность одобрения решения об изъятии российских активов к концу октября.

    Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер выступил категорически против идеи канцлера Германии о кредите Украине под замороженные российские активы.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что в случае изъятия российских активов последуют жесткие ответные меры.

    Комментарии (65)
    27 сентября 2025, 20:46 • Новости дня
    Лавров объяснил сравнение Трампом России с «бумажным тигром»

    Лавров отнес сравнение Трампом России с «бумажным тигром» к публичной дипломатии

    Tекст: Мария Иванова

    Высказывания Дональда Трампа о России как о «бумажном тигре» были охарактеризованы главой МИД Сергеем Лавровым как обычные инструменты публичной дипломатии на международной арене.

    Слова Дональда Трампа о том, что Россия якобы является «бумажным тигром», следует рассматривать как элемент публичной дипломатии, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    По его словам, «в публичной дипломатии применяются самые разные инструменты, способы, приемы. И то же самое относится и к утверждениям, будто президент Трамп разрешил бомбить Российскую Федерацию, сбивать самолеты, сбивать дроны», передает ТАСС.

    Министр добавил, что уже неоднократно высказывался по поводу заявлений бывшего президента США. Он подчеркнул, что использование подобных выражений характерно для публичной дипломатии и не всегда отражает реальное положение дел в международных отношениях.

    Лавров сделал это заявление на пресс-конференции после участия в неделе высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН.

    Напомним, Дональд Трамп пообещал больше не употреблять термин «бумажный тигр» в адрес России

    Ранее Трамп назвал действия России на Украине «бесцельными» и охарактеризовал Россию как «бумажного тигра».

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отверг сравнение России с «бумажным тигром».

    Комментарии (3)
    30 сентября 2025, 16:36 • Новости дня
    Хегсет объявил о подготовке Пентагона к войне

    Глава Пентагона назвал подготовку к войне миссией из «любви к миру»

    Хегсет объявил о подготовке Пентагона к войне
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Американский министр заявил о подготовке военного министерства к войне, подчеркнув, что эта стратегия продиктована желанием сохранить мир.

    США готовятся к войне, однако это делается не из желания начать конфликт, а ради сохранения мира, заявил министр военного министерства страны Пит Хегсет, передает ТАСС. На встрече с генералами и адмиралами на базе морской пехоты в Куонтико Хегсет подчеркнул, что главная миссия ведомства теперь – ведение боев, подготовка к войне и победа.

    Министр заверил, что такой подход не продиктован стремлением к войне. «Никто здесь не хочет войны, это [объясняется] тем, что мы любим мир», – заявил Хегсет. Он также отметил, что президент Дональд Трамп ставит перед военными задачу «быть сильными, чтобы предотвратить войну», называя такую стратегию «мир через силу».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке допустил возможность снятия ограничений на применение американского дальнобойного оружия по территории России.

    Власти США обсуждают с крупнейшими оборонными компаниями ускорение производства 12 ключевых типов ракет на фоне подготовки к возможному конфликту с Китаем.

    Комментарии (9)
    27 сентября 2025, 21:54 • Новости дня
    Лавров указал на расхождение в газетах США о переговорах Трампа и Зеленского

    Tекст: Мария Иванова

    Глава МИД Сергей Лавров обратил внимание на противоречия в сообщениях ведущих американских СМИ о том, какие просьбы звучали на переговорах между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.

    Сергей Лавров заявил о разночтениях между публикациями ведущих американских газет о прошедших переговорах между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, передает ТАСС.

    Министр иностранных дел напомнил, что Wall Street Journal опубликовал информацию о якобы готовности Трампа снять ограничения на использование американского оружия, когда Зеленский обращался с просьбами к Вашингтону.

    В то же время Лавров отметил, что по сведениям New York Times, Зеленский просил предоставить ракеты «Томагавк», однако Трамп отказался выполнить эту просьбу. «Вот вы процитировали Wall Street Journal, а New York Times написал, что Зеленский умолял дать ему «Томагавки», а Трамп не дал ему «Томагавки», – заметил Лавров на пресс-конференции.

    Дипломат подчеркнул, что реагировать на каждую газетную публикацию нецелесообразно, указав на многочисленных желающих выступить на международной арене и высказать собственное мнение.

    На той же пресс-конференции Сергей Лавров зачитал нелогичную смену позиций Киева по переговорам с Россией.

    Он также отметио что Европа позволяет Киеву совершать теракты, внесудебные казни и диверсии, стремясь нанести России «стратегическое поражение».

    Лавров назвал политической слепотой рассуждения о возврате Украины к границам 2022 года.

    Кроме того ое предупреждил, что любая агрессия против России получит решительный отпор.

    Комментарии (0)
    27 сентября 2025, 22:51 • Новости дня
    Лавров не исключил попыток использовать мандат СБ ООН против Венесуэлы

    Лавров: Креативные деятели могут решить применить мандат СБ ООН против Венесуэлы

    Tекст: Антон Антонов

    Не исключены попытки использовать мандат Совета Безопасности ООН для воздействия на Венесуэлу под видом борьбы с бандитами с Гаити, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    США вместе с Панамой продвигают резолюцию о преобразовании международных сил по содействию безопасности на Гаити в международные силы по борьбе с бандитизмом. Лавров заявил, что обсуждаемый в СБ ООН мандат международных сил для борьбы с бандами на Гаити отличается «очень специфическими» характеристиками: формирования таких сил могут остаться на усмотрение заинтересованных сторон, а применять силу в неограниченных объемах разрешается без ограничения сроков и отчетности перед Совбезом.

    «И если сопоставить вот эти два процесса – процесс в Совете Безопасности и то, что вокруг Венесуэлы сейчас затевается, – я не исключаю, что каким-то креативным деятелям придет в голову получить мандат Совета Безопасности, а потом сказать, что вот в Венесуэле прячутся бандиты из Гаити. Совсем не исключаю», – приводит его слова ТАСС.

    Министр указал на обеспокоенность России действиями США, которые организовали присутствие значительных морских и военных сил в международных водах вокруг Венесуэлы и допустили «прямые угрозы военного вмешательства» под предлогом борьбы с наркокартелями. Лавров подчеркнул, что такая ситуация вызывает тревогу не только у России, но и у стран Латинской Америки и Карибского бассейна, чьи представители на встречах с ним разделили эти опасения.

    Глава МИД России выразил солидарность с народом и правительством Венесуэлы, отметив их право на самостоятельное определение внутреннего курса. Он напомнил, что вмешательство во внутренние дела других стран противоречит Уставу ООН.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты концентрируют свои боевые корабли возле Венесуэлы. США заявили, что развернули у побережья Венесуэлы эсминцы для борьбы с наркокартелями. США уже наносили удары по «наркотеррористам» из Венесуэлы.

    Комментарии (0)
    27 сентября 2025, 22:59 • Новости дня
    Лавров сообщил о договоренности с Рубио о переговорах России и США осенью

    Лавров: Договорились с Рубио о третьем раунде переговоров России и США осенью

    Tекст: Антон Антонов

    Третий раунд переговоров между Россией и Соединенными Штатами по вопросам работы дипмиссий и визовых процедур запланирован на осень, сообщил глава МИД России Сергей Лавров.

    На пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН Лавров сообщил, что стороны обсуждают вопросы виз, работы посольств, ситуацию с конфискованной в США российской дипломатической собственностью и другие аспекты функционирования диппредставительств.

    «У нас уже было два раунда, третий мы с Марко Рубио договорились провести этой осенью», – приводит слова Лаврова ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров заявил, что последствия конфискации российской дипломатической недвижимости в США остаются нерешенными из-за отсутствия готовности Вашингтона к диалогу.

    В Нью-Йорке на неделе высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН состоялась встреча главы МИД России с госсекретарем США Марко Рубио.

    Комментарии (0)
    27 сентября 2025, 20:59 • Новости дня
    Лавров указал США на отказ в визах делегации России

    Лавров указал США на невыдачу виз членам российской делегации для приезда в ООН

    Tекст: Мария Иванова

    В ходе встречи в Нью-Йорке глава МИД России Сергей Лавров обратил внимание американской стороны на регулярные случаи отказов в выдаче виз российской делегации для мероприятий ООН.

    Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что на встрече с госсекретарем США Марко Рубио в Нью-Йорке обратил его внимание на проблему с выдачей американских виз членам российской делегации для участия в мероприятиях ООН, передает ТАСС.

    По словам Лаврова, ситуация касается не только Генассамблеи, но и других мероприятий ООН.

    Он подчеркнул, что страна – хозяйка штаб-квартиры ООН должна своевременно и без дискриминаций выдавать визы делегатам по запросам стран.

    Лавров отметил: «Мы регулярно недосчитываемся участников нашей делегации в том числе из числа Государственной думы. Не всем выдают визы, я об этом упоминал Марко Рубио на нашей встрече в среду здесь на Манхэттене».

    Российская сторона настаивает, что подобные действия препятствуют полноценному участию делегаций в работе ООН и нарушают международные обязательства США как принимающей страны. Вопрос о выдаче виз остается одним из ключевых в отношениях России и США в контексте взаимодействия в структурах ООН.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер ЛДПР и председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий не получил визу для участия в Генассамблее ООН в США.

    Журналисты пула Лаврова получили американские визы с ограничением передвижения.

    Между тем зал для пресс-конференции главы МИД России в штаб-квартире ООН был заполнен журналистами, прибывшими освещать выступление Сергея Лаврова.

    Комментарии (0)
    27 сентября 2025, 21:29 • Новости дня
    Лавров: Европейцы висят на руках у Трампа по теме Украины

    Tекст: Мария Иванова

    Президент США Дональд Трамп проявляет особый интерес к поиску решения конфликта на Украине, несмотря на давление со стороны европейских лидеров, заявил глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН.

    Лидеры европейских стран в вопросе урегулирования ситуации на Украине буквально «висят на руках» у президента США Дональда Трампа, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН, передает ТАСС.

    По словам Лаврова, европейские политики пытаются влиять на американского лидера, чтобы склонить его к своей точке зрения по украинскому вопросу.

    Глава МИД России подчеркнул, что, по его мнению, Дональд Трамп искренне заинтересован в разрешении украинского кризиса и хочет завершить конфликт на Украине с учетом ликвидации его первопричин. Лавров добавил: «Мы исходим из того, что весь наш опыт общения с американскими коллегами, в том числе на высшем уровне, говорит о том, что они хотят помочь закончить этот конфликт на основе учета и ликвидации его первопричин».

    Он также отметил, что среди западных стран нет других лидеров, которые придерживались бы аналогичной позиции. Лавров выразил уверенность, что именно Трамп искренне стремится к завершению конфликта на Украине, в отличие от европейских союзников США.

    Выступая в субботу в ООН, Сергей Лавров обвинил Европу в попустительстве терактам Киева.

    Министр иностранных дел России заявил о ключевой ответственности России и США за поддержание мира.

    Лавров также подчеркнул, что часть европейских стран отказалась от традиционной дипломатии, заменив ее санкциями и попытками угодить США.

    Комментарии (0)
    27 сентября 2025, 20:52 • Новости дня
    Лавров заявил об отсутствии отступления США от диалога

    Лавров: Россия не видит отступления США от курса на честный диалог

    Tекст: Мария Иванова

    Москва отмечает, что США продолжают придерживаться линии на открытый и честный диалог даже с теми странами, с которыми существуют серьезные разногласия.

    Россия не фиксирует отхода США от курса на открытый и честный диалог с теми странами, с которыми у Вашингтона есть разногласия, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции после участия в неделе высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН.

    «Мы не видим какого-либо отхода Соединенных Штатов от курса на проведение открытого, честного диалога с Российской Федерацией. Как и с Китайской Народной Республикой, как и с целым рядом других стран, с которыми у Соединенных Штатов возникают разногласия, противоречия, различное видение того, как дальше торговать, как дальше вести экономические дела», – отметил Лавров.

    Глава МИД добавил, что в отличие от некоторых европейских государств, США придерживаются позиции, при которой отказываться от диалога между странами считается неправильным, и Россия высоко ценит этот подход.

    По словам Лаврова, в условиях, когда в мире происходят события глобального значения, «не разговаривать друг с другом просто преступно», передает ТАСС.

    Лавров также напомнил, что американская администрация с самого начала выразила готовность возобновить диалог между странами, и Россия это особенно ценит.

    Ранее на пресс-конференции Сергей Лавров объяснил сравнение Дональдом Трампом России с «бумажным тигром».

    По его словам, Россия и США выразили намерение развивать совместные проекты.

    Кроме того, Лавров отметил, что Москва и Вашингтон несут ключевую ответственность за поддержание мира.

    Комментарии (0)
    27 сентября 2025, 20:41 • Новости дня
    Лавров заявил о желании России и США развивать совместные проекты

    Лавров заявил о желании России реализовать совместные проекты с США

    Tекст: Вера Басилая

    Россия и США выразили заинтересованность в реализации совместных взаимовыгодных проектов в тех сферах, где интересы двух стран совпадают, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Россия и США выразили заинтересованность в реализации совместных взаимовыгодных проектов в тех сферах, где интересы двух стран совпадают, передает ТАСС. Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что на недавней встрече с госсекретарем США Марко Рубио стороны пришли к такому подходу.

    «Встречались с Марко Рубио, с ним зафиксировали эту философию: в тех случаях, когда интересы совпадают, будет глупым не использовать это обстоятельство, чтобы реализовать какие-то совместные взаимовыгодные проекты», – заявил Лавров.

    Ране министр иностранных дел России Сергей Лавров и сенатор США Марко Рубио подтвердили заинтересованность в поиске мирных решений по Украине.

    Лавров заявил о совместной ответственности России и США за предотвращение мировой войны.

    Комментарии (0)
    27 сентября 2025, 21:37 • Новости дня
    Лавров: Инициативу Путина по ДСНВ оценят после суеты недели высокого уровня ГА ООН

    Tекст: Мария Иванова

    Ожидается, что мировое сообщество начнет оценивать предложение Владимира Путина о сохранении ограничений по ДСНВ после завершения мероприятий высокого уровня в ООН, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Оценки инициативы президента России Владимира Путина по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) появятся после завершения «суеты недели высокого уровня» Генассамблеи ООН, заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам своего участия в 80-й сессии ГА ООН.

    По словам министра, сейчас все делегации заняты собственными вопросами, но после завершения основных мероприятий начнут поступать подробные реакции на инициативу, передает ТАСС.

    Лавров также отметил, что Россия исходит из того, что президент США Дональд Трамп лично прокомментирует предложение Москвы по ДСНВ

    «Официальный представитель Белого дома сказала, что это очень интересное заявление и президент Трамп обязательно его лично прокомментирует. Мы из этого исходим», – подчеркнул Лавров.

    Инициатива Владимира Путина о готовности РФ придерживаться центральных количественных ограничений по ДСНВ еще в течение одного года после завершения действия договора была озвучена буквально за день до открытия Генассамблеи ООН. Лавров сообщил, что в своем выступлении на пленарном заседании он вновь подтвердил эту позицию России.

    Полный текст заявления Владимира Путина от 22 сентября распространяется как официальный документ для Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН. Ранее уже прозвучали первые отзывы на инициативу со стороны различных государств и международных структур, однако детальные оценки ожидаются позднее.

    Выступая в ООН, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия и США несут ключевую ответственность за поддержание мира и безопасности.

    Лавров назвал инициативу президента России Владимира Путина по Договору о стратегических наступательных вооружениях шагом к предотвращению гонки вооружений.

    Накаеуне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что ответ президента США Дональда Трампа на предложение Путина по соблюдению условий ДСНВ ожидается на этой неделе.

    Комментарии (0)
    30 сентября 2025, 18:02 • Новости дня
    Трамп вновь призвал провести встречу Путина и Зеленского

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский лидер Дональд Трамп заявил о необходимости провести встречу между президентом России Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским.

    Он подчеркнул, что урегулировать конфликт возможно только при участии обоих глав государств, передает РИА «Новости».

    «Мы должны урегулировать это с президентом Путиным и Зеленским, собрать их вместе и добиться результата. Но единственный способ сделать это – с позиции силы», – сказал Трамп.

    Напомним, Путин приглашал главу киевского режима Владимира Зеленского в Москву, однако тот отказался от такой двусторонней встречи.

    Комментарии (0)
    30 сентября 2025, 14:34 • Новости дня
    Лавров заявил, что не видел план Трампа по Газе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что не располагает деталями плана президента США Дональда Трампа по сектору Газа.

    По словам дипломата, ему известны только комментарии о возможном содержании инициативы, однако подробностей он не знает, передает ТАСС.

    Лавров отметил, что слышал о намерении бывшего британского премьера Тони Блэра возглавить международный орган по временной администрации сектора Газа. Министр процитировал информацию, что Блэр уже сам объявил о таких планах, но не располагает сведениями о предполагаемых полномочиях структуры и отношении к этому арабских стран.

    Глава МИД добавил, что некоторые арабские страны уже поддержали инициативу Трампа, однако окончательно определиться с позицией возможно только после выражения мнения всех заинтересованных сторон – соседей Палестины и Израиля, Лиги арабских государств, Совета сотрудничества государств залива, а также непосредственно самих палестинцев.

    Напомним, Вашингтон представил план по урегулированию в секторе Газа, в котором предусмотрено временное международное управление без насильственного переселения местных жителей.

    Агентство Bloomberg назвало американский план по Газе ультиматумом для ХАМАС.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил о поддержке Россией плана Трампа по Газе.

    Комментарии (0)
