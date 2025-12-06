Казахстан сообщил о сохранении герметичности КТК после атаки дронов ВСУ

Tекст: Денис Тельманов

Системы автоматической защиты морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума успешно сработали после удара украинских дронов, поэтому угрозы для экологии не возникло, заявили в Минэнерго Казахстана, передает ТАСС.

В ведомстве уточнили, что главной задачей сейчас является поддержка суточных объемов добычи на месторождениях, экспортирующих нефть через КТК.

Министерство совместно с добывающими компаниями перераспределяет объемы нефти и гибко корректирует логистику, чтобы не снижать экспортные показатели, используя все возможные маршруты экспорта.

Ведомство отметило, что инцидент на терминале не спровоцировал полной остановки экспорта. Продолжается отгрузка нефти через инфраструктуру порта, при этом принимаются необходимые меры безопасности.

В Минэнерго заявили: «Ситуация находится на постоянном контроле министерства энергетики». Ведомство подчеркнуло, что фокусируется только на сохранении стабильности экспорта и защите экономических интересов страны.

Напомним, 29 ноября одно из причальных устройств КТК под Новороссийском пострадало в результате атаки украинских морских дронов.

Казахстан назвал это недопустимым посягательством на международную энергобезопасность. Затем МИД Казахстана выразил протест и подчеркнул, что эти действия наносят ущерб отношениям между Астаной и Киевом.

Альтернативой для самых важных экспортных потерь может стать трубопровод Баку – Тбилиси – Джейхан, который требует перевалки нефти через Каспий.

За прошлый год по КТК было экспортировано 63 млн тонн нефти, более 70% этого объема приходится на зарубежных экспортеров, работающих в Казахстане.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар назвал обеспечение стабильных поставок энергоносителей в Черноморском регионе и сохранность энергетической инфраструктуры ключевыми условиями для жизни миллионов людей.

Каспийский трубопроводный консорциум продолжает отгрузку нефти на морском терминале в районе Новороссийска с помощью выносного причального устройства ВПУ-1.

Кремль считает атаку украинских дронов на объект КТК вопиющим инцидентом, поскольку терминал имеет международное значение.

