Поведение всех четырех ключевых игроков дипломатического процесса (Украины, Европы, США и России) настолько предсказуемо, что возникает эффект тоннельного движения, когда сплетение четырех позиций ведет переговорный процесс к абсолютно закономерному финалу.
Kyiv Post: В Европе выражают тревогу по возможному сближению России и США
На фоне встречи президента России Владимира Путина с представителями США в Кремле европейские дипломаты в СМИ выразили обеспокоенность возможным сближением Москвы и Вашингтона.
В Европе растет тревога из-за возможного сближения России и США после недавней встречи в Кремле, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Kyiv Post.
Напомним, 2 декабря российский президент Владимир Путин принял американского спецпосланника Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, зятя Дональда Трампа. Кроме главы государства, во встрече участвовали помощник президента Юрий Ушаков и руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев.
Европейский дипломат, пожелавший остаться неизвестным, в комментарии для Kyiv Post отметил: «Есть ощутимая обеспокоенность тем, что Вашингтон склоняется к позиции России по поводу конфликта на Украине».
По мнению источника, такие контакты Москвы и Вашингтона могут привести к снижению роли НАТО и Евросоюза во внешнеполитических процессах и отодвинуть эти организации на второй план.
Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что детали переговоров между президентом России Владимиром Путиным и спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом не будут обнародованы.
Сам Путин назвал встречу с Джаредом Кушнером и Стивом Уиткоффом необходимой и полезной. Также в Кремле отметили, что Россия будет придерживаться принципа тишины в обсуждении с США ситуации на Украине.