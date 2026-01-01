Tекст: Денис Тельманов

Глава Исследовательского центра международной безопасности римского Университета Luiss Алессандро Орсини заявил, что новый мирный план Владимира Зеленского свидетельствует о готовности Киева к капитуляции, передает Il Fatto Quotidiano.

Эксперт подчеркнул, что российская сторона остается непоколебимой, а украинская постоянно меняет свою точку зрения, что проявляется и в публичных действиях глав государств. По его словам, «Путин ждет и спокоен, а Зеленский торопится и теряет самообладание».

На прошлой неделе прошли телефонные переговоры между президентом России Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Как пишет Il Fatto Quotidiano, российский лидер призвал собеседника опираться на понимания, достигнутые в Анкоридже, а оба президента согласились, что временное перемирие под видом референдума лишь затягивает конфликт.

Позже Трамп провел встречу с Зеленским во Флориде. По итогам переговоров бывший президент США отметил, что удалось достичь взаимопонимания по 95% вопросов по урегулированию ситуации. Вопрос линии соприкосновения пока остается в стадии обсуждения, но есть определенный прогресс.

В начале декабря президент России также обсудил с американскими представителями – спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером – детали мирной инициативы. Уточняется, что Вашингтон разделил изначальный план на 27 пунктов и предложил рассмотреть их по группам, однако окончательного компромисса достичь не удалось. Президент заявил, что некоторые положения не встречают согласия у Москвы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, мировые и российские эксперты назвали атаку ВСУ на резиденцию Владимира Путина «гнусным актом» и «опасной деградацией». Некоторые западные СМИ дали двусмысленную трактовку этому инциденту.

Владимир Зеленский публично отказался признавать причастность к нападению. Американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что завершение конфликта на Украине зависит от договоренностей между Москвой и Киевом, а не Вашингтоном.