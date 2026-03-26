На западе Казахстана нашли обломки боевого дрона

Tекст: Алексей Дегтярёв

Объект найден за пределами населенного пункта, указали в ведомстве, передает ТАСС со ссылкой на местную прессу.

Были найдены предметы, похожие на фрагменты беспилотного летательного аппарата.

По данным прессы, на территории области в течение 2025 года уже несколько раз находили обломки дронов.

Региональное издание «Уральская неделя» опубликовало фотографии, как отмечается, запечатлены обломки того беспилотника. На одном из фрагментов заметна надпись на украинском языке, на снимках также видны воронка в земле и остатки двигателя.

По этим данным, дрон в Бурлинском районе нес боевой заряд значительной мощности, о чем может свидетельствовать образовавшаяся воронка.

Осенью 2025 года минобороны Казахстана в Бурлинском районе Западно-Казахстанской области сообщало о взрыве беспилотного летательного аппарата неизвестного происхождения.