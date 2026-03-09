  • Новость часаАзербайджан возобновил грузовые перевозки через границу с Ираном
    Мнения
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Турция пытается стать центром Евразии

    Началась активная фаза борьбы за то, кто и на каких условиях свяжет Европу и Азию. Преуспеть в ней могут решительные, энергетически богатые или обладающие солидным транзитным потенциалом игроки.

    Андрей Сулейменов Андрей Сулейменов Попытка поворота русских рек ускорила коллапс техноутопии СССР

    В Советском Союзе спор вокруг мегапроекта разворота северных рек стал элементом демонтажа социализма, когда перешел из инженерного в разряд ценностного – о необходимости поступаться национальными интересами ради благополучия союзной экономики.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Кого заменит ИИ

    Если ИИ-зация, автоматизация и роботизация обеспечивают экономический рост, но не создают новых рабочих мест – а возможно, даже сокращают их, – то что делать с людьми? И, что еще интереснее, с какими именно людьми?

    9 марта 2026, 10:01 • В мире

    В борьбе за высший пост Зеленский получил опасного конкурента

    В борьбе за высший пост Зеленский получил опасного конкурента
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Бавырин

    Соперником Зеленского в борьбе за высший пост на Украине станет боксер Александр Усик. Как спортсмен он непобедим, и Зеленскому тоже победа не светит, даже если поединок между ними кажется шуткой. Истории комика-президента и боксера в мэрии Киева доказывают: такими вещами на Украине не шутят. А Усик - это очень серьезно, Дональд Трамп подтвердит.

    На прошедшей неделе диктатор Украины Владимир Зеленский, что называется, ужесточил позицию. Заявил, что президентские выборы состоятся только после завершения войны, а перемирия для этого недостаточно. По сути, это заявка на вечное правление, поскольку завершением конфликта в Киеве называют «границы 1991 года».

    Интересно то, что прежде Зеленский был согласен и на перемирие на срок в два-три месяца: если, мол, партнеры Украины уговорят на такое Москву, мы, так уж и быть, проведем выборы. Теперь паузы мало. Вероятно, чем-то напуган.

    Опубликованный вослед этой речи соцопрос агентства «Первая рейтинговая система» должен был продемонстрировать, что причин для страха нет. Якобы после долгого перерыва Зеленский опять стал самым популярным политиком Украины с рейтингом более 29%, обходя и бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного, и бывшего главу ГУР (военной разведки) Кирилла Буданова по кличке Мамкин пирожок (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов). Они лидировали несколько месяцев подряд.

    Нынешняя должность Залужного - посол Украины в Лондоне, Буданова - глава Офиса президента, но любовь народную они снискали на предыдущих постах. По популярной на Украине версии, выбрав на замену Андрею Ермаку именно Буданова, Зеленский подстраховался от измены. По схожей причине Залужного отправили к его британским друзьям и консультантам, - диктатор ревновал к популярности главкома.

    Теперь криворожец, если верить соцопросам, возвысился над потенциальными конкурентами, несмотря на провалы во всем - и то, что Украина зависла на грани: рискует остаться без американского оружия и без денег к концу весны, так как Евросоюз не может выделить кредит из-за вето Венгрии.

    Верить украинским соцопросам - это, конечно, лишнее, реальные показатели популярности Зеленского должны быть ниже. Но демонстрируемая публике динамика кое о чем говорит. А в случае с исследованием «Первой рейтинговой системы» о многом говорит отсутствие в опросном листе еще одной фамилии - боксера-тяжеловеса Александра Усика. Его нужно воспринимать как одного из главных конкурентов Зеленского в борьбе за высший пост.

    Еще в конце февраля случилась небольшая социологическая революция: в опросе Ipsos о людях, которым жители Украины доверяют более всего, Зеленский оказался аж на четвертом месте, а Усик на втором - после Залужного, но перед Будановым. Два дня спустя боксер недвусмысленно заявил о своих амбициях. «Я еще пару лет планирую побоксировать. А потом есть такие планы – поработать на государство. Ниже, чем президент, я идти не собираюсь», – сказал спортсмен.

    Это уже вторая заявка Усика на гетманскую булаву, но первая была, мягко говоря, неофициальной: в феврале Усик проговорился о желании стать президентом в беседе с российскими пранкерами Вованом и Лексусом. Могло и за шутку сойти, хотя на шутника Усик никогда не был похож. Теперь определились точно: боксер не шутит. Так что отсутствие его в опросном листе сервильной конторы наряду с внезапным «ужесточением позиции» явный показатель страха Зеленского.

    Кстати, сам Зеленский попал в политику как раз из опросного лица.

    Теперь уже и не скажешь, по чьей инициативе, но в 2018 году его фамилию стали предлагать социологи в качестве возможного кандидата в президенты, что вызвало живой отклик. Это могло быть «прощупыванием почвы» со стороны опекуна (а ныне - врага) Игоря Коломойского, это могло быть просто приколом, поскольку Зеленский находился на пике популярности как актер сериала «Слуга народа», где играл адекватного президента Украины. Украинцы тогда искали нового героя и перепутали кино с реальностью: благодаря сперва пусть небольшим, но двузначным показателям поддержки комик закрепился в опросниках, а потом заявил о баллотировании в президенты. Получилось так, будто его народ попросил. А теперь вот по той же схеме Усика просит.

    Самое очевидное объяснение боксерской заявки на президентство - политтехнология, инициированная офисом Зеленского. То есть в лице Усика ему готовят удобного спарринг-партнера, который проиграет во втором туре президентских выборов, если Запад все-таки заставит их провести. Но самая очевидная версия необязательно правильная. Потому что некоторые детали никак с ней не вяжутся. Например, гражданство пранкеров, страх Зеленского и тесто, из которого сделан Усик.

    Тем, кто про него ничего не знает, знать нужно прежде всего то, что это один из лучших боксеров в истории человечества и до сих пор непобежденный чемпион чемпионов с миллионами фанатов по всему миру. А нрав у Усика под стать карьере - самоуважение при личном добродушии (потому что - ну а что ты такому титану сделаешь?). В качестве подставного соперника и груши для битья выглядит, как неудобный для Зеленского вариант.

    Удобный вариант известен, именно с ним и работают в рамках операции «Спойлер»: это неонацист, «правосек», «азовец» Андрей Билецкий по кличке Белый вождь. Такой президент даже для современной бандеровской Украины - чересчур, а для ее западных спонсоров - «ту мач» (они украинских радикалов терпят, если те не лезут к ним в общий кадр, а просто убивают русских). Выборы у Билецкого выиграет даже Зеленский по принципу «меньшее из зол».

    Еще один важный момент, который превращает Усика не просто в неприятного, а в неприемлемого соперника: среди армии его поклонников сам президент США Дональд Трамп. И Зеленский, на которого Трамп в последние дни смотрит волком, прекрасно об этом знает, потому что ранее Усик уже вошел в истории большой политики, правда, как объект, а не субъект.

    Когда Зеленский впервые встречался в Вашингтоне с Трампом как новым президентом США, привез тому вожделенную взятку - чемпионский пояс Усика от WBC (Всемирного боксерского совета): хозяин Белого дома буквально выпросил сей артефакт для своей коллекции в ходе телефонного разговора. Встреча не задалась - переросла в публичный скандал и исторический торг в дворницкой. При этом пояс остался в Белом доме, а Усик через несколько дней заявил, что все его пояса при нем. Получается, президенту США пытались втюхать подделку, а боксер это разоблачил.

    Этот хук Усика для Зеленского тогда мало кто заметил, потому что в конфликте между Трампом и криворожцем казались значимыми другими вещи. Но с тех пор у Зеленского на Усика точно есть «зуб», а впечатление такое, что боксер запросто получит поддержку от США.

    В наше время нельзя исключать даже того, что идея заменить Зеленского на Усика принадлежала Трампу,

    потому что никаких других украинцев он и не знает или не помнит, а Зеленского ненавидит с каждым днем все сильнее.

    В общем, Усик в политике - это серьезно. Это даже непобедимо, если соперник - актер, на котором клейма ставить негде.

    Кстати, действующий чемпион мира по версии WBC, WBA, WBO, IBO, IBF и The Ring (а это далеко не все титулы Усика) - тот еще еретик, если речь идет о государственной идеологии Украины. В 2016 году он заявил, что относится к русским и украинцам как к единому народу под названием славяне, что вызвало скандал, но Усику не особенно навредило - слишком крупная фигура, чтоб можно было «отменить».

    При этом ни в коем случае нельзя верить, будто и в качестве президента Усик станет выступать как апологет русско-украинского единства. Зеленский тоже до выборов рядился если не таким апологетом, то кандидатом мира и дружбы между народами, а получилось, что получилось.

    Усик поддерживает ВСУ с первых дней СВО и даже записался в территориальную оборону.

    То, что при этом он скорее уговаривал Россию отступить, чем сулил ей отмщение, как прочие украинские випы, указывает на него как на адекватного человека. Только вот Банковую улицу в Киеве, вероятно, ведьма какая-то прокляла, раз в первую же полночь после смены гетмана из-за портрета Мазепы выползает вурдалак, который кусает нового президента в шею, высасывает из него душу и превращает в бандеровца.

    Если же говорить серьезно, без КВН и словесного бокса, нельзя однозначно утверждать, что в нашей войне первично: это Украина такая, потому что Зеленский таков, или Зеленский таков, потому что Украина такая. Пока нет неоспоримых доказательств в пользу первой версии, единственный второй тур на Украине, на который действительно интересно посмотреть, это Александр Усик против Владимира Кличко. Проводить при этом голосование, разумеется, не нужно.

    Почему Китай легче других проживет без ближневосточной нефти

    США готовятся к жестким переговорам с Китаем, чтобы Пекин покупал меньше нефти из России и больше из Америки. С Индией такая история почти сработала, однако с Китаем все по-другому. Российские углеводороды стали одной из основных причин, почему Китай легче других переживает перекрытие ближневосточных энергоресурсов. Эта ситуация не отдалит, а скорее, наоборот, замотивирует Пекин заключить еще больше контрактов с Россией. Подробности

    Рейтинг недружественных правительств. Агрессия идет с севера

    Газета ВЗГЛЯД выпустила «Рейтинг недружественных правительств» за февраль 2026 года. Литва впервые возглавила топ-10 лидеров антироссийской политики, в то же время Британия и Германия сдали позиции. О чем говорят эти изменения и как они влияют на баланс сил в Европе? Подробности

    «Женщины всегда были внутренним стержнем России»

    «Россия всегда держалась не только на силе мужчин, но и на мудрости и внутреннем стержне женщин. Роль женщины – это не про слабость и не про соперничество с мужчинами. Это про ответственность, созидание и способность сохранять человеческое даже в самые сложные времена», – сказала газете ВЗГЛЯД Ираида Демина, доброволец СВО, лейтенант медицинской службы, участник программы «Время героев». Подробности

    Почему Иран беззащитен перед авианосцами США

    Иранские власти заявили о ракетной атаке по американскому авианосцу в акватории Оманского залива. Как утверждается, «после атаки корабль быстро скрылся более чем на тысячу километров от залива». Таким образом, Иран заявляет, что создал серьезную угрозу для американского авианосца. Однако так ли это на самом деле? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Война с Ираном – это надолго

      Идет к тому, что нападение США и Израиля на Иран затянется на месяцы. В Вашингтоне такого не ожидали, но теперь готовятся к длительному противостоянию, поскольку не могут уйти ни с чем.

    • Чем Россия помогает Ирану по версии ЦРУ

      «Россия передает Ирану данные для наведения ударов по американским силам на Ближнем Востоке. Об этом сообщили три чиновника, знакомые с разведданными. Это первый признак того, что еще один крупный противник США участвует в войне», – заявляет издание The Washington Post, которое считают «сливным бачком» ЦРУ. Как это понимать?

    • Зеленский угрожает армией премьеру Венгрии

      Владимир Зеленский пообещал, что сообщит ВСУ телефонный номер премьера Венгрии Виктора Орбана. «Пусть они ему позвонят и будут общаться с ним на своем языке», – предложил он. В ответ Орбан заявил, что шантаж Зеленскому не поможет, а вот Венгрия «добьется своего силой».

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Что подарить на 8 Марта 2026, если не успели купить заранее: идеи подарков жене, маме и начальнице

      Ежегодно 8 марта отмечается Международный женский день – один из самых трепетных весенних праздников, когда каждая женщина ждет внимания, заботы и маленького чуда. Но даже в сам праздник для многих остается актуальным извечный вопрос: что подарить, чтобы действительно порадовать, а не пополнить коллекцию «пылесборников» на антресолях? Чтобы подарок вызвал искреннюю улыбку и запомнился надолго, важно учитывать характер, возраст и увлечения женщины. Публикуем гид по подаркам для жены, мамы и начальницы – от универсальных решений до оригинальных идей 2026 года.

    • Открытки с 8 Марта 2026: красивые картинки, советские открытки СССР, шаблоны и идеи своими руками

      Ежегодно 8 марта отмечается Международный женский день – праздник, когда особенно важно сказать теплые слова близким женщинам. Красивая открытка может передать внимание и заботу, которые иногда трудно выразить словами. Газета ВЗГЛЯД подготовила для читателей подборку открыток к 8 Марта: их можно бесплатно скачать и отправить маме, бабушке, жене, коллеге или подруге. В коллекции – ностальгические ретро-открытки СССР и современные картинки с весенними цветами.

    • Проволочник на участке: как избавиться от вредителя в 2026 году – народные средства, ловушки и сидераты

      Проволочник – один из самых опасных вредителей картофеля и корнеплодов. Его личинки живут в почве до пяти лет и незаметно портят клубни, прогрызая в них узкие ходы. Часто огородники обнаруживают проблему только во время уборки урожая. Разбираемся, как понять, что на участке появился проволочник, и какие народные средства, ловушки и сидераты действительно помогают сократить его численность в 2026 году.&#8195;

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    • Атомную бомбу Зеленскому готов подарить Запад

      Великобритания и Франция намерены снабдить Украину комплектующими и технологиями для самостоятельного изготовления ядерного оружия, сообщает российская Служба внешней разведки (СВР). Так Запад рассчитывает добиться перелома в боевых действиях в пользу Украины. Главная цель таких поставок – создать видимость того, что Украина смогла сделать бомбу самостоятельно.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

