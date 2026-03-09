Tекст: Дмитрий Бавырин

На прошедшей неделе диктатор Украины Владимир Зеленский, что называется, ужесточил позицию. Заявил, что президентские выборы состоятся только после завершения войны, а перемирия для этого недостаточно. По сути, это заявка на вечное правление, поскольку завершением конфликта в Киеве называют «границы 1991 года».

Интересно то, что прежде Зеленский был согласен и на перемирие на срок в два-три месяца: если, мол, партнеры Украины уговорят на такое Москву, мы, так уж и быть, проведем выборы. Теперь паузы мало. Вероятно, чем-то напуган.

Опубликованный вослед этой речи соцопрос агентства «Первая рейтинговая система» должен был продемонстрировать, что причин для страха нет. Якобы после долгого перерыва Зеленский опять стал самым популярным политиком Украины с рейтингом более 29%, обходя и бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного, и бывшего главу ГУР (военной разведки) Кирилла Буданова по кличке Мамкин пирожок (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов). Они лидировали несколько месяцев подряд.

Нынешняя должность Залужного - посол Украины в Лондоне, Буданова - глава Офиса президента, но любовь народную они снискали на предыдущих постах. По популярной на Украине версии, выбрав на замену Андрею Ермаку именно Буданова, Зеленский подстраховался от измены. По схожей причине Залужного отправили к его британским друзьям и консультантам, - диктатор ревновал к популярности главкома.

Теперь криворожец, если верить соцопросам, возвысился над потенциальными конкурентами, несмотря на провалы во всем - и то, что Украина зависла на грани: рискует остаться без американского оружия и без денег к концу весны, так как Евросоюз не может выделить кредит из-за вето Венгрии.

Верить украинским соцопросам - это, конечно, лишнее, реальные показатели популярности Зеленского должны быть ниже. Но демонстрируемая публике динамика кое о чем говорит. А в случае с исследованием «Первой рейтинговой системы» о многом говорит отсутствие в опросном листе еще одной фамилии - боксера-тяжеловеса Александра Усика. Его нужно воспринимать как одного из главных конкурентов Зеленского в борьбе за высший пост.

Еще в конце февраля случилась небольшая социологическая революция: в опросе Ipsos о людях, которым жители Украины доверяют более всего, Зеленский оказался аж на четвертом месте, а Усик на втором - после Залужного, но перед Будановым. Два дня спустя боксер недвусмысленно заявил о своих амбициях. «Я еще пару лет планирую побоксировать. А потом есть такие планы – поработать на государство. Ниже, чем президент, я идти не собираюсь», – сказал спортсмен.

Это уже вторая заявка Усика на гетманскую булаву, но первая была, мягко говоря, неофициальной: в феврале Усик проговорился о желании стать президентом в беседе с российскими пранкерами Вованом и Лексусом. Могло и за шутку сойти, хотя на шутника Усик никогда не был похож. Теперь определились точно: боксер не шутит. Так что отсутствие его в опросном листе сервильной конторы наряду с внезапным «ужесточением позиции» явный показатель страха Зеленского.

Кстати, сам Зеленский попал в политику как раз из опросного лица.

Теперь уже и не скажешь, по чьей инициативе, но в 2018 году его фамилию стали предлагать социологи в качестве возможного кандидата в президенты, что вызвало живой отклик. Это могло быть «прощупыванием почвы» со стороны опекуна (а ныне - врага) Игоря Коломойского, это могло быть просто приколом, поскольку Зеленский находился на пике популярности как актер сериала «Слуга народа», где играл адекватного президента Украины. Украинцы тогда искали нового героя и перепутали кино с реальностью: благодаря сперва пусть небольшим, но двузначным показателям поддержки комик закрепился в опросниках, а потом заявил о баллотировании в президенты. Получилось так, будто его народ попросил. А теперь вот по той же схеме Усика просит.

Самое очевидное объяснение боксерской заявки на президентство - политтехнология, инициированная офисом Зеленского. То есть в лице Усика ему готовят удобного спарринг-партнера, который проиграет во втором туре президентских выборов, если Запад все-таки заставит их провести. Но самая очевидная версия необязательно правильная. Потому что некоторые детали никак с ней не вяжутся. Например, гражданство пранкеров, страх Зеленского и тесто, из которого сделан Усик.

Тем, кто про него ничего не знает, знать нужно прежде всего то, что это один из лучших боксеров в истории человечества и до сих пор непобежденный чемпион чемпионов с миллионами фанатов по всему миру. А нрав у Усика под стать карьере - самоуважение при личном добродушии (потому что - ну а что ты такому титану сделаешь?). В качестве подставного соперника и груши для битья выглядит, как неудобный для Зеленского вариант.

Удобный вариант известен, именно с ним и работают в рамках операции «Спойлер»: это неонацист, «правосек», «азовец» Андрей Билецкий по кличке Белый вождь. Такой президент даже для современной бандеровской Украины - чересчур, а для ее западных спонсоров - «ту мач» (они украинских радикалов терпят, если те не лезут к ним в общий кадр, а просто убивают русских). Выборы у Билецкого выиграет даже Зеленский по принципу «меньшее из зол».

Еще один важный момент, который превращает Усика не просто в неприятного, а в неприемлемого соперника: среди армии его поклонников сам президент США Дональд Трамп. И Зеленский, на которого Трамп в последние дни смотрит волком, прекрасно об этом знает, потому что ранее Усик уже вошел в истории большой политики, правда, как объект, а не субъект.

Когда Зеленский впервые встречался в Вашингтоне с Трампом как новым президентом США, привез тому вожделенную взятку - чемпионский пояс Усика от WBC (Всемирного боксерского совета): хозяин Белого дома буквально выпросил сей артефакт для своей коллекции в ходе телефонного разговора. Встреча не задалась - переросла в публичный скандал и исторический торг в дворницкой. При этом пояс остался в Белом доме, а Усик через несколько дней заявил, что все его пояса при нем. Получается, президенту США пытались втюхать подделку, а боксер это разоблачил.

Этот хук Усика для Зеленского тогда мало кто заметил, потому что в конфликте между Трампом и криворожцем казались значимыми другими вещи. Но с тех пор у Зеленского на Усика точно есть «зуб», а впечатление такое, что боксер запросто получит поддержку от США.

В наше время нельзя исключать даже того, что идея заменить Зеленского на Усика принадлежала Трампу,

потому что никаких других украинцев он и не знает или не помнит, а Зеленского ненавидит с каждым днем все сильнее.

В общем, Усик в политике - это серьезно. Это даже непобедимо, если соперник - актер, на котором клейма ставить негде.

Кстати, действующий чемпион мира по версии WBC, WBA, WBO, IBO, IBF и The Ring (а это далеко не все титулы Усика) - тот еще еретик, если речь идет о государственной идеологии Украины. В 2016 году он заявил, что относится к русским и украинцам как к единому народу под названием славяне, что вызвало скандал, но Усику не особенно навредило - слишком крупная фигура, чтоб можно было «отменить».

При этом ни в коем случае нельзя верить, будто и в качестве президента Усик станет выступать как апологет русско-украинского единства. Зеленский тоже до выборов рядился если не таким апологетом, то кандидатом мира и дружбы между народами, а получилось, что получилось.

Усик поддерживает ВСУ с первых дней СВО и даже записался в территориальную оборону.

То, что при этом он скорее уговаривал Россию отступить, чем сулил ей отмщение, как прочие украинские випы, указывает на него как на адекватного человека. Только вот Банковую улицу в Киеве, вероятно, ведьма какая-то прокляла, раз в первую же полночь после смены гетмана из-за портрета Мазепы выползает вурдалак, который кусает нового президента в шею, высасывает из него душу и превращает в бандеровца.

Если же говорить серьезно, без КВН и словесного бокса, нельзя однозначно утверждать, что в нашей войне первично: это Украина такая, потому что Зеленский таков, или Зеленский таков, потому что Украина такая. Пока нет неоспоримых доказательств в пользу первой версии, единственный второй тур на Украине, на который действительно интересно посмотреть, это Александр Усик против Владимира Кличко. Проводить при этом голосование, разумеется, не нужно.