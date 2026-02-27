Ipsos: Боксер Усик обошел Зеленского по доверию среди украинцев

Tекст: Елизавета Шишкова

Владимир Зеленский не вошел в тройку лидеров рейтинга доверия граждан Украины, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование Ipsos, проведенное в феврале. По данным опроса, Зеленский занимает четвертое место с уровнем доверия 49%.

На первом месте рейтинга оказался бывший главнокомандующий ВСУ и нынешний посол Украины в Британии Валерий Залужный, которому доверяют 63% респондентов. Вторую позицию занял боксер Александр Усик с 56%, а третье место получил глава офиса президента Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов), набравший 55%.

Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев с иронией прокомментировал начавшуюся публичную борьбу между Владимиром Зеленским и Валерием Залужным.

При этом количество украинцев, которые не доверяют США и НАТО, значительно выросло за последний год. В декабре было зафиксировано рекордное недоверие граждан Украины к правительству Зеленского.