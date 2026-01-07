Опрос показал рост недоверия к НАТО и США среди украинцев

Tекст: Тимур Шайдуллин

Число украинских граждан, не доверяющих НАТО и США, заметно увеличилось за год, передает ТАСС. Если в декабре 2024 года лишь четверть опрошенных украинцев выражали недоверие к Североатлантическому альянсу, то по итогам декабря 2025 года этот показатель вырос до 43%.

Доля граждан, не доверяющих Вашингтону, также существенно возросла: с 24% в декабре 2024 года до 52% в декабре 2025 года. Опрос проводился Киевским международным институтом социологии с 26 ноября по 29 декабря прошлого года посредством телефонных интервью среди жителей территорий, находящихся под контролем Киева. В исследовании принял участие 1 001 респондент старше 18 лет, а погрешность выборки не превышает 4,1%.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее опрос показал рекордный уровень недоверия украинцев к правительству Зеленского. Кроме того, только 11% граждан доверяют новому премьер-министру Украины Юлии Свириденко. А в августе уровень доверия к Зеленскому снизился до 58%, а уровень недоверия вырос с 30% до 35%.