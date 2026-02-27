Кого можно считать украинцем и кто решает это в рамках своих полномочий? Казалось бы, на этот вопрос есть несколько простых ответов, но любой из них оказывается глупым.22 комментария
Сбежавшего из-под конвоя в Москве подсудимого нашли
Сбежавшего из-под конвоя в Москве подсудимого нашли в хостеле
Сотрудники уголовного розыска задержали подсудимого, сбежавшего из-под конвоя в центре российской столицы.
Пресс-служба столичного ГУ МВД России сообщила, что мужчина 2001 года рождения самовольно покинул сопровождение при доставлении в Таганский район Москвы для избрания меры пресечения, передает ТАСС.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий с использованием камер наружного наблюдения удалось установить местонахождение беглеца. «Он находился в одном из хостелов на Кузьминской улице», – уточнили в ведомстве.
Ранее Таганский суд подтвердил побег осужденного при ожидании адвоката.