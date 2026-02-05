Москвичку осудили за угрозу подрыва Красной площади

Tекст: Алексей Дегтярёв

Кузьминский райсуд Москвы признал Ольгу Федосову виновной по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» и приговорил к четырем годам заключения, передает РИА «Новости».

Осужденную взяли под стражу в зале суда.

По данным следствия, Федосова, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пять раз звонила по номеру «112» и озвучивала угрозы взорвать Красную площадь, а также поджечь тело Ленина в Мавзолее, заявив об использовании «полкило динамита».

На допросе женщина объяснила, что хотела произвести впечатление на собутыльников и продемонстрировать «свою крутость».

Сотрудники полиции при обыске не нашли в ее квартире ни взрывных устройств, ни взрывчатых веществ.

В декабре в Белгороде неизвестный пригрозил взорвать отделение банка ПСБ, его задержали.