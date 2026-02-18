Tекст: Дарья Григоренко

Эти требования будут удовлетворяться в приоритетном порядке по сравнению с теми, что внесены в реестр кредиторов должника, передает РИА «Новости».

Судья Верховного суда Сергей Самуйлов рассмотрел кассационную жалобу материнской компании – американской Google International LLC – и не нашел оснований для передачи дела на пересмотр Судебной коллегии по экономическим спорам. Таким образом, решения всех трех нижестоящих инстанций остались в силе.

Исковые требования 13 телеканалов и еще трех медиа возникли на основании решений судов, которые обязали структуры Google, включая ООО «Гугл», разблокировать YouTube-каналы. В случае неисполнения этих решений суды назначили неустойку, которая росла в геометрической прогрессии и была зафиксирована после определенного периода.

Арбитражный суд Москвы признал эти требования текущими, так как они появились после возбуждения дела о банкротстве ООО «Гугл». Позже этот вывод подтвердили Девятый арбитражный апелляционный суд и арбитражный суд Московского округа.

По словам конкурсного управляющего Валерия Таляровского, в реестре текущих требований сейчас 18 требований от 16 кредиторов на сумму 91 квинтиллион 511 квадриллионов 687 триллионов 138 млрд 260 млн 100 тыс. рублей. Размер требований, зафиксированный на дату признания «Гугла» банкротом, будет иметь значение при распределении взысканных средств между каналами. На сентябрь общая сумма голосующих требований конкурсных кредиторов и органов власти, включенных в реестр, превысила 22,4 млрд рублей, из которых требования ФНС России составили около 21,6 млрд рублей.

Ранее Арбитражный суд Москвы постановил взыскать с Google Ireland Limited более 160 млрд рублей по иску конкурсного управляющего российского подразделения ООО «Гугл».

Американской корпорации Google грозит штраф в 65 млрд руб. за каждый иск в США по делу о банкротстве ООО «Гугл».