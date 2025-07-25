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Google грозит штраф в 65 млрд рублей за каждый иск в США по делу о банкротстве ООО «Гугл»
Арбитражный суд Москвы принял решение, которое запрещает Google Ireland Limited участвовать в судебных разбирательствах на территории США, касающихся банкротного дела ООО «Гугл» в России. Поводом стал иск конкурсного управляющего Валерия Таляровского, добившегося признания таких действий нарушающими российскую юрисдикцию. Суд постановил, что за каждое незаконное разбирательство корпорация может быть оштрафована на 65,08 млрд рублей.
Несмотря на ранее установленный запрет, ирландский офис Google продолжил участие в процессе в Окружном суде США по Северному округу Калифорнии, на что и последовала реакция российского арбитража, передают «Ведомости». По мнению суда, продолжение процессов за рубежом может существенно навредить ООО «Гугл», фактически заблокировав его участие в российской процедуре банкротства.
Таляровский подчеркнул, что Google пытается добиться переноса споров в коммерческий арбитраж за рубежом, что, по его словам, невозможно как юридически – ввиду санкций, так и по существу, поскольку вопросы субсидиарной ответственности и признания сделок недействительными находятся в исключительной компетенции российских государственных судов.
В заявлении управляющего говорится, что банкротство ООО «Гугл» связано с действиями головных компаний Google International LLC и Google LLC, которые в соответствии с антироссийскими санкциями заблокировали YouTube-каналы ряда российских СМИ – ныне являющихся кредиторами. Также к Google выдвигаются претензии за нарушение антимонопольного законодательства и регламентов, регулирующих деятельность интернет-СМИ в России.
Издание поясняет, что сумма возможного взыскания – 65,08 млрд рублей – составляет половину от суммы претензий, которые предъявил конкурсный управляющий. Они касаются оспариваемых платежей, сделанных в пользу Google Ireland Limited в 2009 и 2018 годах.
В марте с Google в России взыскали часть штрафа в размере восьми миллиардов рублей, который был наложен на компанию за уклонение от исполнения административного наказания за уклонение от уплаты ранее назначенных штрафов.