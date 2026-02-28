Tекст: Денис Тельманов

О закрытии Литейно-механического завода на фоне энергодефицита сообщила компания «АрселорМиттал Кривой Рог», передает ТАСС. Производство выполняло роль ремонтно-сервисной базы комбината и осуществляло изготовление отливок из чугуна, стали и цветных сплавов, а также обработку деталей для металлургических агрегатов.

В компании пояснили, что причиной остановки ЛМЗ стал серьезный дефицит электроэнергии на Украине, который негативно повлиял на деятельность всего комплекса. Прекращение работы завода рассматривается как вынужденная мера для сохранения основных производственных процессов в условиях ограниченных энергетических ресурсов.

Ранее предприятие уже сокращало объемы производства по той же причине, однако теперь речь идет о полном закрытии одного из ключевых подразделений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Словакии приостановили поставки электричества на Украину после прекращения транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба».

В Одессе прошла акция протеста с перекрытием дорог из-за длительных отключений электроэнергии в жилых районах города.

Владимиру Зеленскому важно разрушить союз Виктора Орбана и Роберта Фицо, которые в ЕС выступают против поддержки Украины. Ради этого Киев готов жертвовать комфортом украинцев, которые вынуждены сидеть без света по 15 часов в сутки.