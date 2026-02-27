Информресурсы Роскомнадзора и Минобороны подверглись DDoS-атаке

Tекст: Валерия Городецкая

Как уточнили в Роскомнадзоре, атака продолжается, а источники вредоносного трафика находятся не только в России, но и в США, Китае, Британии и Нидерландах, передает РИА «Новости».

В ведомстве отметили, что Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования зафиксировал начало атаки 27 февраля 2026 года в 9.11. Под удар попали не только сайты Роскомнадзора и Минобороны, но и инфраструктура ФГУП «ГРЧЦ».

По данным РКН, основная масса атакующих серверов и ботнетов сосредоточена на территории России, однако значительная часть трафика поступает и из-за рубежа.

В сентябре во время проведения выборов в России ресурсы Центризбиркома, дистанционного электронного голосования и департамента информационных технологий Москвы подверглись многочисленным DDoS-атакам.

Ранее эксперт сообщил, что количество «хирургических» DDoS-атак в России выросло на 30% с начала 2025 года.