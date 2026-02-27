NASA отказалось от высадки на Луну в рамках миссии Artemis 3

Tекст: Тимур Шайдуллин

Миссия Artemis 3, запланированная на 2027 год, больше не предусматривает высадку астронавтов на Луну, передает ТАСС. Руководитель NASA Джаред Айзекман заявил на пресс-брифинге, что основной задачей станет демонстрация возможностей корабля Orion и отработка встречи с одним или двумя поставщиками лунных посадочных модулей на низкой околоземной орбите.

Айзекман сообщил: «Artemis 3 будет нацелена на запуск в 2027 году, и это больше не будет высадкой на Луну. Вместо этого миссия станет демонстрацией корабля Orion на низкой околоземной орбите с отработкой встречи с одним или обоими поставщиками лунных посадочных модулей».

Если испытания в 2027 году пройдут успешно, NASA планирует провести высадку на Луну в рамках миссий Artemis 4 и Artemis 5 в 2028 году. Artemis 4 может стать первой пилотируемой экспедицией на лунную поверхность в рамках обновленного графика.

Программа Artemis стартовала в 2019 году и включает три ключевых этапа. Первый этап – беспилотный полет корабля Orion вокруг Луны – завершился в декабре 2022 года. Второй этап предусматривает облет Луны с экипажем, а третий изначально был рассчитан на высадку астронавтов на Луну.

