Япония отложила запуск ракеты со спутником «Митибики-5» после аварии

Tекст: Денис Тельманов

Запуск девятой ракеты Н3 со спутником «Митибики-5», планировавшийся на первое февраля, был отложен, передает РИА «Новости». Причиной стала необходимость выяснения обстоятельств аварии восьмой ракеты Н3, произошедшей в декабре. Тогда запуск закончился неудачей из-за остановки двигателя второй ступени.

По словам представителей агентства, среди возможных причин аварии называют неполадки в защитной оболочке-обтекателе спутника. Разработка ракеты Н3 обошлась JAXA и Mitsubishi Heavy Industries в 200 млрд иен, или 1,5 млрд долларов. Эту ракету начали использовать в 2024 году.

Спутник «Митибики-5» является частью японской «квазизенитной спутниковой системы» (QZSS), которая дополняет GPS и обеспечивает более точное определение местоположения. Для полноценной работы системы требуется более четырех спутников, а запуск четвертого в 2018 году позволил начать эксплуатацию.

Сейчас в планах расширить систему до семи спутников, а в перспективе – до одиннадцати для непрерывной работы даже при выходе отдельных аппаратов из строя. В JAXA рассчитывают, что к 2029 году точность навигации в Японии составит около 1,6 метра вместо нынешних 5–10 метров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство науки Японии признало, что вывести на орбиту спутник Митибики не удалось из-за преждевременного отключения двигателя.

