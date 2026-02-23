Минпромторг сообщил о первом полете пятого образца самолета «Байкал»

Минпромторг: Пятый образец самолета «Байкал» совершил первый полет

Tекст: Валерия Городецкая

По информации из канала ведомства в мессенджере Max, испытание длилось десять минут: самолет поднялся на высоту 300 м и развил скорость 190 км/ч.

«Опытный образец успешно прошел наземные отработки и выполнил первый полет. Во время полета самолет, оснащенный российским двигателем ВК-800 и воздушным винтом АВ-901, выполнил полный круг над аэродромом и штатно осуществил посадку», – говорится в сообщении. Это третий летный образец в рамках программы.

Перед началом летных испытаний на Уральском заводе гражданской авиации доработали носовую часть кабины экипажа, чтобы повысить эргономику и безопасность при аварийной посадке. Были также модернизированы основные опоры шасси и изменен угол установки крыла, чтобы исключить преждевременный отрыв от ВПП при порывистом ветре. Все эти изменения будут дополнительно тестироваться в ходе дальнейших испытаний.

ЛМС-901 «Байкал» разработан как преемник советского самолета Ан-2 и рассчитан на девять мест. Крейсерская скорость машины достигает 300 км/ч, максимальная дальность полета составляет 3 тыс. км, а с полезной нагрузкой 2 тонны – 1,5 тыс. км.

В декабре самолет «Байкал» совершил первый полет с отечественным двигателем ВК-800.