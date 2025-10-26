Осознавая неизбежность поражения киевского режима, принципиальный отказ Трампа втягиваться в войну, а также ограниченность собственных военных и экономических ресурсов, Европа пытается не столько сорвать российско-американский саммит, сколько обеспечить свое участие за столом переговоров.2 комментария
Состоялся запуск японской ракеты H3 с новым кораблем для доставки грузов на МКС
В Японии состоялся запуск ракеты-носителя нового поколения H3, которая должна вывести новый беспилотный грузовой корабль HTV-X, предназначенный для доставки грузов на МКС, сообщает Японское аэрокосмическое агентство (JAXA).
Запуск состоялся с площадки космического центра Танэгасима в японской префектуре Кагосима, передает РИА «Новости».
На этот раз H3 использовала конфигурацию с максимальной грузоподъемностью. Конструкция ракеты была доработана: для нее создали более широкий обтекатель, что облегчило загрузку грузов в HTV-X и повысило безопасность для герметичного отсека корабля.
Грузовой корабль HTV-X длиной 8 м и диаметром 4,4 м весит около 16 тонн. Он способен доставлять на орбиту высотой до 500 км более 4 тонн грузов и находиться пристыкованным к МКС до шести месяцев. Корабль заменяет прежние японские аппараты HTV.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре новый грузовой корабль Cygnus XL с увеличенной грузоподъемностью до 5 тонн успешно пристыковался к МКС.