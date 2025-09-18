Cygnus XL произвел стыковку с МКС

Cygnus XL доставил на МКС 5 тонн грузов для научных экспериментов

Tекст: Мария Иванова

Грузовой корабль Cygnus XL корпорации Northrop Grumman успешно состыковался с Международной космической станцией, передает ТАСС.

Как сообщили в НАСА, операция прошла в 14.24 по московскому времени, когда американские астронавты Зина Кардман и Джонни Ким с помощью руки-манипулятора Canadarm2 захватили корабль и подвели его к шлюзовому люку.

Изначально Cygnus XL должен был прибыть к МКС 17 сентября, однако стыковка была перенесена из-за сбоя в работе основного двигателя, который отключился преждевременно. В результате корабль добрался до станции с однодневной задержкой.

Старт ракеты Falcon 9 компании SpaceX с новым грузовым кораблем состоялся 14 сентября с космодрома на мысе Канаверал. Для Cygnus XL этот полет стал первым – новая модификация способна доставлять до 5 тонн грузов, что значительно больше, чем у стандартной версии (примерно 3,8 тонны).

На борту транспортного корабля находятся материалы для создания полупроводниковых кристаллов, оборудование для усовершенствования криогенных топливных баков и ультрафиолетовая система, которая предотвращает размножение бактерий в воде на борту МКС.

Напомним, 25 августа корабль Cargo Dragon совершил успешную стыковку с МКС в автономном режиме.

А 13 сентября на Международную космическую станцию прибыл грузовой корабль с оборудованием для экспериментов по созданию чистых полупроводников и новым скафандром «Орлан-МКС».



