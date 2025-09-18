Cygnus XL произвел стыковку с МКС

Мы не построим себе хорошего будущего, если не будем общаться друг с другом. А полноценное общение, реальное или сетевое, возможно только между людьми, живущими собственной жизнью, а не между юнитами, используемыми вслепую.0 комментариев
Новый грузовой корабль Cygnus XL с увеличенной грузоподъемностью до 5 тонн успешно пристыковался к МКС после однодневной задержки из-за неполадок двигателя.
Грузовой корабль Cygnus XL корпорации Northrop Grumman успешно состыковался с Международной космической станцией, передает ТАСС.
Как сообщили в НАСА, операция прошла в 14.24 по московскому времени, когда американские астронавты Зина Кардман и Джонни Ким с помощью руки-манипулятора Canadarm2 захватили корабль и подвели его к шлюзовому люку.
Изначально Cygnus XL должен был прибыть к МКС 17 сентября, однако стыковка была перенесена из-за сбоя в работе основного двигателя, который отключился преждевременно. В результате корабль добрался до станции с однодневной задержкой.
Старт ракеты Falcon 9 компании SpaceX с новым грузовым кораблем состоялся 14 сентября с космодрома на мысе Канаверал. Для Cygnus XL этот полет стал первым – новая модификация способна доставлять до 5 тонн грузов, что значительно больше, чем у стандартной версии (примерно 3,8 тонны).
На борту транспортного корабля находятся материалы для создания полупроводниковых кристаллов, оборудование для усовершенствования криогенных топливных баков и ультрафиолетовая система, которая предотвращает размножение бактерий в воде на борту МКС.
Напомним, 25 августа корабль Cargo Dragon совершил успешную стыковку с МКС в автономном режиме.
А 13 сентября на Международную космическую станцию прибыл грузовой корабль с оборудованием для экспериментов по созданию чистых полупроводников и новым скафандром «Орлан-МКС».