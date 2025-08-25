Проведение российско-украинского саммита на высшем уровне в теории возможно, но на практике пока маловероятно. Эта встреча не принесет России никаких выгод и никак не приблизит окончание СВО. Скорее, даже отдалит его, поскольку Зеленский подумает, что ему можно и дальше не выполнять свои «домашние задания».2 комментария
Cargo Dragon совершил успешную стыковку с МКС в автономном режиме
Американский грузовой корабль Cargo Dragon достиг Международной космической станции, доставив оборудование для научных исследований и продукты питания.
Cargo Dragon компании SpaceX произвел стыковку с Международной космической станцией, передает ТАСС. Корабль стартовал с мыса Канаверал во Флориде и прилетел к МКС спустя двадцать восемь часов после запуска. Стыковка прошла в автономном режиме в 14.05 по московскому времени.
На борту находилось около 2,2 тонны полезных грузов, включая продукты питания, научное оборудование, материалы для биопринтера и стволовые клетки для экспериментов. По американской программе доставка проводится в рамках уже тридцать третьей коммерческой миссии SpaceX по обеспечению станции необходимыми ресурсами.
Помимо Cargo Dragon, грузы на станцию доставляет корабль Cygnus корпорации Northrop Grumman. Однако, в отличие от Cargo Dragon, Cygnus не возвращается на Землю, а сгорает в атмосфере вместе с мусором, который собирает на станции.
Как писала газета ВЗГЛЯД, компания SpaceX осуществила запуск космического корабля Dragon к Международной космической станции в рамках 33-й коммерческой миссии. В июне SpaceX Dragon с экипажем туристической миссии Ax-4 провел успешную стыковку с МКС.