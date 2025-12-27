  • Новость часаПутин поздравил спасателей России с профессиональным праздником
    Дерзкая операция российских штурмовиков приблизила освобождение Гуляйполя
    СМИ: В паспортах рожденных в России эстонцев стали указывать Эстонию
    Министр культуры Турции рассказал, как сериалы стали инструментом «мягкой силы» страны
    Время русской силы. Как страна черпает мощь в своих истоках
    Путин в Совбезе обсудил развитие ИИ для обороны страны
    ОАК в 2025 году выпустила рекордный объем боевой авиации
    В Донецке обезвредили открывшего огонь из автомата в супермаркете
    Эксперт: Российская оборонка посрамила все негативные прогнозы на Западе
    В России начались переговоры по созданию исламского банка
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Единство ЕС ждет испытание угрозой поражения

    Лидеры стран Европы начинают понимать, что вместо того, чтобы бороться за живучесть не только тонущего, но и разваливающегося на куски судна, разумнее занять место в шлюпках, пока они еще есть. Пока еще никто не крикнул «Спасайся кто может!», но кое-кто уже потянулся к шлюп-балкам.

    Игорь Горбунов Игорь Горбунов Украина стала полигоном для латиноамериканского криминала

    Бесконтрольная накачка Украины оружием и людьми оборачивается появлением новых угроз для всего мира. Украинский кризис больше не локальный – он экспортирует нестабильность на другие континенты.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Когда на Украине появится новый гетман Скоропадский

    Скоропадский формально не был объявлен гетманом немецкими генералами, а был провозглашен монархом на всеукраинском съезде хлеборобов. Имя нового руководителя Украины не столь важно, его главной функцией будет заключить мир с Россией.

    27 декабря 2025, 03:30 • Новости дня

    Трамп видит «хороший шанс» на договоренности с Зеленским на выходных

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп заявил, что настроен оптимистично в отношении заключения мирного соглашения в ожидании, когда Владимир Зеленский посетит его клуб в Мар-а-Лаго в воскресенье, по его мнению, ему удастся договориться.

    «Ну, я думаю, у нас есть хорошие шансы на это. Я думаю, они хотят сделать это сейчас, и я думаю, что Россия хочет это сделать. Но каждый раз, когда один хочет это сделать, другой этого не делает. Я уладил восемь войн, и эта – самая трудная из них. Но я думаю, мы и с этим справимся», – сказал он New York Post (NYP).

    Напомним, комментарии Трампа звучат в СМИ на следующий день после того, как Зеленский поговорил со специальным посланником Стивом Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в пятницу, 26 декабря, глава киевского режима заявил, что рассмотрит территориальные вопросы, включая Донбасс, на переговорах с Трампом. Перед грядущей встречей с Зеленским Трамп заявил об одном важном условии, без которого у украинского гостя «ничего нет». Axios узнал о готовности Зеленского к референдуму по территориям.

    26 декабря 2025, 08:39 • Новости дня
    В ДНР заявили о стягивании украинских войск к трем ключевым городам Донбасса
    В ДНР заявили о стягивании украинских войск к трем ключевым городам Донбасса
    @ Diego Herrera Carcedo/Anadolu/Reuters Connect

    Tекст: Дарья Григоренко

    Украинские войска перебрасывают значительные силы к трем ключевым городам Донбасса – Краматорску, Дружковке и Славянску, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    «Сейчас у противника задача удержать три крупных хаба – Краматорск, Дружковку и Славянск. С этой целью в города и окрестности противник стягивает серьезные силы, боеспособные соединения, подготовленные группы спецподразделений, наемников, в том числе из Колумбии», – сказал Кимаковский, передает ТАСС.

    Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о наступлении армии России по всем направлениям на фронте.

    Напомним, российские войска освободили Свято-Покровское возле Северска в ДНР и Заречное в Запорожской области. До этого ВС РФ освободили Клиновое между Константиновкой и Краматорском.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров сообщил, что Украина могла потерять порядка 10 тыс. иностранных наемников в зоне СВО за все время боевых действий. Военный эксперт Виталий Киселев, ссылаясь на информацию от подполья, сообщил, что ВСУ стягивают иностранных наемников, в частности из Колумбии, в Харьков, после освобождения Купянска российскими войсками.

    26 декабря 2025, 12:30 • Новости дня
    Эксперт рассказал о «клещах» для освобождения трех ключевых городов Донбасса

    Военный эксперт Кнутов: ВС России обойдут Дружковско-Краматорско-Славянскую агломерацию с севера и юга

    Эксперт рассказал о «клещах» для освобождения трех ключевых городов Донбасса
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Дружковско-Краматорско-Славянская агломерация представляет собой мощнейший укрепрайон. Наступление ВС России с востока практически невозможно. Поэтому армия обходит район с севера, а также с юга. Противник это понимает, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее стало известно о стягивании войск ВСУ к трем ключевым городам Донбасса.

    «Дружковка, Краматорск и Славянск представляют собой единую агломерацию. Ключом к ней является Константиновка. Этот населенный пункт расположен на господствующей высоте. Операция по его освобождению продолжается. По некоторым данным, ВС России расширили зону контроля в черте города», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов. 

    По его словам, Дружковско-Краматорско-Славянская агломерация с востока представляет собой мощнейший укрепрайон: «это 50 км укреплений, причем высочайшего качества, различных бетонных дотов, укрытий, командных пунктов и огневых точек». «Наступать с востока практически невозможно. Поэтому российская армия двигается с севера – это Лиман, затем Изюм, а также с юга – Покровск (Красноармейск) и Мирноград (Димитров)», – пояснил собеседник.

    «Другими словами, наши бойцы стремятся обойти укрепрайон. Украинское командование это понимает и стягивает войска в безуспешных попытках помешать планам ВС России. Дружковско-Краматорско-Славянская агломерация будет освобождена», – подчеркнул Кнутов. По его прогнозам, на этом направлении постепенно сформируются клещи.

    «Реализуется уже отработанная тактика: мы изолируем район боевых действий, берем под огневой контроль все дороги, по которым украинская сторона подвозит боеприпасы, проводит ротацию. Когда же личный состав противника измотан, бойцы начинают зачистку населенного пункта», – детализировал аналитик, допустив также применение тактики «просачивания».

    «В частности, мы будем «отсекать» Дружковку», – указал Кнутов, добавив, что перед началом этой операции необходимо освободить Константиновку. Что касается Краматорска и Славянска, то задача – охватить в клещи. «Краматорск находится выше, чем Славянск, и за него будет вестись тяжелый бой. Но освобождение города автоматически приведет к взятию и Славянска», – рассуждает спикер.

    Как бы то ни было, действия противника и его попытки стянуть к агломерации войска играют нам на руку. «Бои, которые ведутся в Донбассе, оттягивают силы ВСУ с Запорожского и других направлений. За счет этого у нас появляется возможность продвигаться, в частности в районе Гуляйполя, Орехова», – заключил Кнутов.

    Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что украинские войска стягивают силы к трем ключевым городам Донбасса – Краматорску, Дружковке и Славянску. По его информации, в города и окрестности перебрасывают в том числе группы иностранных наемников из Колумбии.

    «Сейчас у противника задача удержать три крупных хаба – Краматорск, Дружковку и Славянск. С этой целью в города и окрестности противник стягивает серьезные силы, боеспособные соединения, подготовленные группы спецподразделений, наемников, в том числе из Колумбии», – сказал он ТАСС.

    Кимаковский также отметил, что на этом направлении ВСУ возводят укрепления и готовят оборонительные позиции. «Крупная агломерация Константиновка – Дружковка – Краматорск – Славянск является основным укрепрайоном ВСУ в Донбассе. Вскрытием этого «крепкого орешка» и предстоит заниматься нашей армии в следующем году. Если, конечно, Зеленский добровольно не выведет войска из ДНР, что очень вряд ли», – написал военкор Александр Коц в своем Telegram-канале.

    26 декабря 2025, 17:45 • Видео
    «Это последний мирный год для Европы»

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    26 декабря 2025, 19:23 • Новости дня
    Рябков заявил о последнем рывке для урегулирования ситуации на Украине
    Рябков заявил о последнем рывке для урегулирования ситуации на Украине
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил о существенном прогрессе в переговорах Москвы и Вашингтона по вопросу урегулирования конфликта на Украине.

    Замглавы МИД Сергей Рябков заявил в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия», что Москва и Вашингтон максимально приблизились к разрешению конфликта на Украине, пишет ТАСС. Дипломат отметил, что для окончательного соглашения необходим последний рывок, который зависит прежде всего от политической воли американской стороны.

    В ходе беседы Рябков подчеркнул особую значимость прошедшей даты: «Я думаю, что 25 декабря 2025 года останется у нас у всех в памяти как рубеж, когда мы действительно приблизились к решению украинского конфликта».

    Он также добавил, что реализация возможного соглашения осложняется позицией Киева и ряда стран Евросоюза, которые не заинтересованы в дипломатическом разрешении ситуации и предпринимают активные попытки этому помешать.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российско-американский саммит в Анкоридже привел к достижениям, которые могут стать основой для мирного урегулирования конфликта на Украине.

    Москва планирует установить контакты с Вашингтоном, чтобы выяснить, изменился ли американский мирный план после консультаций с Киевом.

    Ранее Сергей Рябков заявил, что Москва твердо придерживается договоренностей, достигнутых на встрече Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже.

    26 декабря 2025, 07:22 • Новости дня
    США внесли 27 украинцев в базу «худших из худших» преступников

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американское министерство внутренней безопасности включило 27 украинцев в электронную базу наиболее опасных иностранных преступников.

    Американское ведомство внесло этих украинских граждан в категорию «худших из худших», куда попадают иностранцы, задержанные службой иммиграционного и таможенного контроля за тяжкие преступления, передает ТАСС.

    В перечень попали те, кто в последние 11 месяцев был задержан и признан виновным в ограблениях, мошенничестве, вооруженных нападениях, торговле наркотиками и преступлениях сексуального характера. Представителей Украины в этом списке больше, чем из других бывших советских республик.

    В ведомстве сообщили, что основная часть базы состоит из выходцев из латиноамериканских стран, а количество граждан Мексики, уже занесенных в данный реестр, составляет несколько тысяч человек.

    Напомним, из США на Украину вернулись 50 граждан. Группа прибыла через пункт пропуска «Шегини» на границе с Польшей.

    26 декабря 2025, 11:56 • Новости дня
    Ветеран ФСБ предупредил молодежь о мошеннических схемах

    Ветеран ФСБ Гончаров: На Украине работает свыше 120 кол-центров для вербовки и обмана россиян

    Ветеран ФСБ предупредил молодежь о мошеннических схемах
    @ Thomas Trutschel/picture alliance/photothek.de/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Против России на Украине действует свыше 120 кол-центров с профессиональными вербовщиками, психологами, манипуляторами и техническими специалистами. Поэтому российским властям нужно наращивать просветительскую работу с молодежью, чтобы она не выполняла дистанционно полученные задания от малознакомых лиц, какими бы безобидными они не выглядели, сказал газете ВЗГЛЯД ветеран ФСБ Алексей Гончаров.

    «Молодежь не всегда в полной мере доверяет правоохранителям. На этом фоне госорганам, СМИ, общественным институтам и лидерам общественного мнения стоит усилить работу с несовершеннолетними. Им предстоит объяснить подрастающему поколению, что силовики нужны не для того, чтобы «запугивать», а для защиты населения, в том числе от телефонного терроризма, первым признаком которого является дистанционное давление на жертву», – сказал Алексей Гончаров, ветеран ФСБ.

    «Реальная оценка врага в данном случае важна так же, как и в ходе боевых действий. Против нас на Украине действует не менее 120 кол-центров с профессиональными вербовщиками, психологами, манипуляторами и техническими специалистами», – продолжил собеседник.

    По его словам, самыми распространенными схемами для обмана молодежи являются знакомства в соцсетях. «Молодые люди быстро развивают заочные отношения. На каком-то этапе, например, якобы девушка может попросить парня «помочь ее родственникам». Но если личной встречи с собеседником или собеседницей еще не было, отвечать на эти просьбы категорически нельзя. Мы не знаем, кто находится по ту сторону переписки. А обращение может выглядеть совсем безобидно – получить письмо, принести сумку, даже отправить СМС или позвонить на незнакомый номер», – предупредил эксперт.

    «При появлении малейших сомнений потенциальной жертве нужно обращаться именно в российские правоохранительные органы, а не пытаться искать защиты на стороне и уж тем более выполнять какие-то просьбы, требования или попытки подкупа. А они могут последовать. Тут необходимо донести до молодежи, что те несколько тысяч долларов, которые им обещают за подрыв условного релейного шкафа, не стоят наказания за терроризм и будущей испорченной жизни», – заключил Гончаров.

    В последнее время украинские спецслужбы активизировали дистанционные вербовку и запугивание россиян для совершения преступлений. Накануне житель Мелитополя был задержан ФСБ по подозрению в передаче информации о размещении российских военных через Telegram. Мужчина действовал под видом блогера. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Шпионаж».

    На прошлой неделе на Кубани российским спецслужбам удалось предотвратить попытку поджога поездов, организованную по заданию украинских спецслужб. У одного из задержанных при обыске обнаружили канистру с бензином, смешанным с маслом, монтировку и молотки для вскрытия тягачей.

    Кроме того, злоумышленники используют имитацию взлома аккаунтов и фальшивую поддержку, чтобы убеждать жертв самостоятельно связываться с мошенниками, рассказывали в пресс-центре МВД России. Они звонят под видом Роскомнадзора или ФСБ и убеждают человека в необходимости срочно перевести деньги под предлогом предотвращения незаконного списания средств. Также сейчас мошенники начали использовать схему обмана россиян под предлогом доставки корпоративных подарков на Новый год.

    Президент Владимир Путин в ходе программы «Итоги года» признал актуальность опасности телефонного мошенничества против россиян. По его словам, схемы аферистов, а также технические инструменты будут продолжать совершенствоваться. «Как только кто-то начинает по телефону говорить с вами о деньгах или имуществе, сразу кладите трубку», – посоветовал он.

    26 декабря 2025, 12:45 • Новости дня
    Российские войска освободили Косовцево в Запорожской области
    Российские войска освободили Косовцево в Запорожской области
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки войск «Восток» продолжали продвижение вглубь обороны противника и освободили Косовцево. Кроме того, за неделю они освободили Андреевку в Днепропетровской области и Заречное в Запорожской области.

    Группировкой нанесено поражение живой силе и технике шести механизированных, штурмовой бригад, четырех штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    За минувшую неделю в зоне ответственности группировки ВСУ потеряли свыше 1770 военнослужащих, танк, 19 бронемашин, 12 орудий полевой артиллерии, две станции РЭБ, четыре склада боеприпасов и матсредств.

    В течение недели подразделения группировки «Север» активными действиями взяли под контроль населенный пункт Высокое в Сумской области. Было нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской бригад, штурмового полка ВСУ, бригад теробороны, нацгвардии и двух пограничных отрядов погранслужбы Украины.

    А на Харьковском направлении в результате активных действий взяты под контроль населенные пункты Вильча и Прилипка. Нанесено поражение формированиям трех механизированных и двух мотопехотных бригад ВСУ.

    Всего в зоне ответственности группировки «Север» противник за неделю потерял свыше 1230 военнослужащих, танк, девять бронемашин, пять орудий полевой артиллерии, две станции РЭБ, 21 склад боеприпасов и матсредств.

    Между тем подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям семи механизированных, двух штурмовых, десантно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии.

     Потери противника на этом направлении составили более 1515 военнослужащих, три танка, 21 бронемашина и десять орудий полевой артиллерии. Уничтожены 34 склада боеприпасов.

    Параллельно подразделения Южной группировки освободили Свято-Покровское в Донецкой народной республике (ДНР). Они нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной, аэромобильной, горно-штурмовой, инженерной бригад ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии.

    Всего в зоне ответственности группировки потери украинских вооруженных формирований составили свыше 1635 военнослужащих, два танка, 24 бронемашины и 15 орудий полевой артиллерии. Уничтожены семь станций РЭБ, 25 складов боеприпасов и материальных средств, перечислили в оборонном ведомстве.

    В течение последней недели подразделения группировки «Центр» освободили Светлое в ДНР. Продолжили уничтожение окруженной группировки ВСУ в Димитрове, а также зачистку от разрозненных формирований противника в районах Родинского и Гришино.

    Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, двух егерских, двух десантно-штурмовых, аэромобильной, воздушно-десантной бригад, двух полков беспилотных систем, двух штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии.

    ВСУ на этом направлении потеряли более 3395 военнослужащих, четыре танка, в том числе американский Abrams и немецкий Leopard, 29 бронемашин и 18 орудий полевой артиллерии.

    В то же время подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной, штурмовой, горно-штурмовой бригад, бригад береговой обороны и теробороны, двух штурмовых полков ВСУ. Уничтожены до 365 военнослужащих ВСУ, три танка, четыре бронемашины, семь орудий полевой артиллерии, 12 станций РЭБ, 27 складов боеприпасов, материальных средств и горючего, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили Свято-Покровское возле Северска в ДНР. Днем ранее они освободили Заречное в Запорожской области.

    А до этого освободили днепропетровскую Андреевку и харьковскую Прилипку.

    26 декабря 2025, 05:25 • Новости дня
    Украинскую беженку в британском колледже убеждали учить русский язык

    Tекст: Катерина Туманова

    Украинская беженка Катерина Эндеберия ушла из британского колледжа, который настаивал на том, чтобы она «изучала русский язык», когда у нее возникли трудности с другими предметами.

    Катерина Эндеберия, которая в 2022 году переехала с Украины в британский Сток-он-Трент, столкнулась с трудностями при адаптации в системе образования, пишет Guardian.

    После окончания Excel Academy и начального курса в шестиклассном колледже города Сток-он-Трент девушка начала изучать политику, экономику и статистику.

    По словам Катерины, когда у нее появились трудности с учебой преподаватели  колледжа убеждали перейти на изучение русского языка, несмотря на ее просьбы о поддержке по профильным предметам.

    Как она заявила, «вместо того чтобы проявить сочувствие или помочь, они продолжали настаивать на том, чтобы я сменила тему».

    В результате 19-летняя студентка бросила колледж и продолжила учебу дома, самостоятельно готовясь к экзаменам с помощью конспектов друзей. Стоимость подачи заявок на экзамены A-level составила примерно 1 тыс. 400 фунтов стерлингов (1892 доллара).

    Эндеберия обратилась с жалобой в образовательный трест Potteries Educational Trust и планирует передать дело в Ofsted.

    В комментарии Guardian представитель колледжа отметил, что учреждение стремится решать вопросы студентов в рамках утвержденной процедуры, однако отказался обсуждать детали по конкретным лицам из соображений конфиденциальности.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, сентябрьское обновление британской статистики выявило рост числа нелегальных мигрантов в гостиницах до 36 273 человек по сравнению с июнем. В Шотландии лейбористская администрация отменила  ежемесячные выплаты владельцам жилья, приютившим украинских беженцев.

    Десятки тысяч украинских беженцев, находящихся в Израиле, рискуют быть  депортированы в ближайшие недели.

    26 декабря 2025, 07:26 • Новости дня
    За ночь над Россией нейтрализовали 77 украинских дронов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Дежурные средства противовоздушной обороны в ночь на пятницу перехватили и уничтожили 77 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны России.

    Над Волгоградской областью перехватили 34 дрона, над Ростовской – 23, над Калужской – пять, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Над Крымом также уничтожили пять БПЛА, над Московским регионом – три, включая один, летевший на Москву.

    Над Черным морем нейтрализовали три беспилотника, над Белгородской областью – два.

    По одному дрону уничтожили над Воронежской областью и Азовским морем.

    В ночь на четверг над Россией нейтрализовали 141 украинский беспилотник самолетного типа. Днем в четверг над страной сбили 48 украинских дронов.

    26 декабря 2025, 21:37 • Новости дня
    Военные ВСУ бросили штаб в Гуляйполе, испугавшись трех россиян

    Украинские военные покинули штаб в Гуляйполе из-за паники перед тремя россиянами

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Гуляйполе штаб украинской 102-й бригады теробороны был брошен личным составом без сопротивления после появления трех российских военных, сообщили в ВСУ.

    Украинские военные сдали штаб батальона 102-й бригады территориальной обороны на территории Гуляйполя Запорожской области трем российским военным из-за паники, сообщает ТАСС со ссылкой на издание «Общественное. Новости». Об этом заявил командир Первого отдельного штурмового полка ВСУ Дмитрий Филатов.

    «Группа в количестве трех военных РФ вышла банально на шум генератора и начала штурм. Вместо того чтобы дать отпор, штаб был брошен. Те средства, носители информации, которые там были, – они не уничтожены», – рассказал Филатов.

    По словам украинского командира, оборудование и документы, оставшиеся в штабе создают риск утраты данных. Отмечается, что данный инцидент ярко иллюстрирует проблемы с подготовкой и моральным состоянием украинских военных на линии фронта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее штурмовики 60-й отдельной мотострелковой бригады группировки «Восток» захватили штаб батальона 102-й бригады теробороны Украины в Гуляйполе.

    ВСУ начали расследование после потери командного пункта в Гуляйполе. На видео из захваченного помещения можно рассмотреть брошенные карты и средства связи, а также флаги Украины.

    А накануне российская армия также в Гуляйполе уничтожила подземные бункеры ВСУ.

    26 декабря 2025, 11:22 • Новости дня
    На западе Украины повредили Львовскую железную дорогу

    Tекст: Дарья Григоренко

    В результате взрывов был поврежден участок Львовской железной дороги возле станции Ковель в Волынской области, сообщил украинский вице-премьер – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

    Министр написал: «Есть повреждения Львовской железной дороги по станции Ковель». Власти пока не сообщили о причинах происшествия и возможных пострадавших, передает ТАСС.

    С утра в Волынской области объявлена воздушная тревога.

    В пятницу в Киевской области во второй раз за утро была объявлена воздушная тревога.

    Ранее по всей территории, подконтрольной киевскому режиму, прозвучал сигнал воздушной тревоги.

    26 декабря 2025, 07:05 • Новости дня
    Глава ЕНП Вебер предложил отправить немецких военных на Украину

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Глава Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер заявил о необходимости активного участия Европы в обеспечении безопасности на Украине, туда, по его мнению, после окончания конфликта нужно направить немецких военных.

    Долгосрочные гарантии безопасности для Украины должны предоставляться не национальными, а европейскими военными структурами, заявил Вебер в интервью медиагруппе Funke, передает ТАСС.

    «Я хочу, чтобы военные с европейским флагом на форме обеспечивали мир вместе с нашими украинскими друзьями», – сказал он.

    По мнению политика, не стоит рассчитывать на то, что США под руководством Дональда Трампа смогут самостоятельно обеспечить мир на Украине.

    Глава ЕНП подчеркнул, что Германия не должна оставаться в стороне, когда речь идет о формировании европейских сил для мирного урегулирования. Он выразил убежденность в необходимости европейской ответственности за безопасность Украины и добавил, что после прекращения огня европейский флаг должен быть виден вдоль линии безопасности.

    Вебер отметил, что скептически относится к перспективе скорого прекращения огня на Украине и указал на сложность ситуации.

    Ранее сообщалось, что страны, входящие в так называемую «коалицию желающих», нарастили уровень своей боеготовности на фоне обсуждений о возможной отправке их военных на Украину.

    26 декабря 2025, 06:10 • Новости дня
    Трамп загадочно поздравил с Рождеством «многочисленных мерзавцев»

    Трамп пригрозил демократам последним Рождеством из-за Эпштейна

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский лидер Дональд Трамп опубликовал в своей соцсети Truth странный пост со зловещим поздравлением с Рождеством, адресованным неким мерзавцам, которые любили Джеффри Эпштейна.

    «Счастливого Рождества всем, включая многочисленных мерзавцев, которые любили Джеффри Эпштейна… только чтобы «бросить его, как собаку», когда ситуация накалилась до предела, ложно заявляли, что не имеют к нему никакого отношения, не знали его, называли его отвратительным человеком, а затем, конечно же, обвиняли президента Дональда Трампа, который на самом деле был единственным, кто бросил Эпштейна, и задолго до того, как это стало модно», – приводит слова Трампа в посте газета Independent.

    Администрация Белого дома постоянно оправдывается за якобы долгую тесную дружбу президента Трампа с покойным Эпштейном, к тому же в этом его всё время упрекают демократы. Трамп попытался заявить в соцсети о том, что разорвал связи с сексуальным преступником «задолго до того, как это стало модно».

    Трамп в посте предположил, что люди, считавшие Эпштейна «величайшим парнем на земле», были демократами, а когда о них все узнают, им придется объясняться.

    «Когда их имена всплывут в ходе продолжающейся охоты на ведьм со стороны радикальных левых... и выяснится, что все они демократы, придется многое объяснять... Наслаждайтесь, возможно, вашим последним веселым Рождеством!» – написал президент США.

    Белый дом неоднократно заявлял, что Трамп «не сделал ничего плохого», он разорвал с Эпштейном всякие связи до того, как он в 2008 году признал себя виновным в склонении несовершеннолетней к проституции и выгнал финансиста из своего клуба Мар-а-Лаго в Палм-Бич за то, что тот был «мерзавцем».

    При этом известно, что Трамп дружил с Эпштейном десятилетия назад, назвав его «замечательным парнем» в статье журнала New York Magazine 2002 года. В разгар скандала с Эпштейном Wall Street Journal сообщила о непристойной поздравительной открытке, которую Трамп якобы подарил Эпштейну в 2003 году, но президент отрицает, что он был автором такого письма, и подал в суд на издание и его владельцев.

    Напомним, Джеффри Эпштейн был арестован в 2019 году по обвинению в торговле людьми и сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, но позже был найден мертвым в камере манхэттенской тюрьмы.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, источники Wall Street Journal завили, что обвиненный в растлении несовершеннолетних и финансист Джеффри Эпштейн на свое 50-летие якобы получил от Дональда Трампа письмо с откровенным содержанием. Канал CNN опубликовал ранее неизвестные фото и видео, на которых Дональд Трамп и Джеффри Эпштейн запечатлены вместе на свадьбе Трампа и мероприятиях Victoria's Secret.

    В декабре 2025 года Минюст США опубликовал более 10 тыс. новых файлов по делу Эпштейна. При обыске в сейфе Эпштейна нашли наличные рубли.

    26 декабря 2025, 18:02 • Новости дня
    Зеленский захотел обсудить Донбасс на встрече с Трампом

    Зеленский сообщил о намерении поднять вопрос Донбасса на встрече с Трампом

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава киевского режима Владимир Зеленский рассказал украинским журналистам, что рассмотрит территориальные вопросы, включая Донбасс, на предстоящих переговорах с Дональдом Трампом.

    Владимир Зеленский заявил о намерении поднять территориальные вопросы на встрече с  президентом США Дональдом Трампом, включая судьбу Донбасса и ситуацию вокруг Запорожской АЭС, пишет РИА «Новости».

    Украинский лидер отметил, что эти темы относятся к числу наиболее чувствительных, подчеркнув: «Что касается чувствительных вопросов, мы (с Трампом – ред.) будем их обсуждать. И Донбасс, и Запорожскую АЭС и другие вопросы».

    Журналист издания Axios Барак Равид со ссылкой на украинского чиновника сообщил, что встреча состоится в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде 28 декабря. Темой переговоров, по данным агентства УНИАН, будет вопрос территориальной целостности, в особенности обсуждение статуса Донбасса.

    Украинский телеканал «Новости.LIVE» опубликовал аудиозапись, где Зеленский подчеркнул готовность открыто рассмотреть вопрос безопасного управления объектами, включая Запорожскую АЭС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский 25 декабря сообщил о часовой беседе со спецпосланником президента США и Джаредом Кушнером, в ходе которой обсуждались возможные форматы и время будущих мероприятий.

    До этого, по данным Washington Post Зеленский предложил создать демилитаризованную зону на Донбассе и заявил о готовности отвести войска с этих территорий при сохранении позиций в других регионах.

    Напомним, украинские СМИ в начале недели опубликовали текст мирного плана Киева из 20 пунктов, включающего подтверждение суверенитета, соглашение о ненападении с международным мониторингом и гарантии безопасности от США, НАТО и Европы по аналогии с 5-й статьей Устава НАТО.

    26 декабря 2025, 13:07 • Новости дня
    Рябков назвал рождественскую речь Зеленского проявлением неадекватности

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что эмоциональный тон рождественского обращения Владимира Зеленского свидетельствует о неадекватности решений, принимаемых киевскими властями.

    Рождественская речь президента Украины Владимира Зеленского свидетельствует о неадекватности киевских властей, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, передает «Россия 24».

    По словам дипломата, подобные заявления демонстрируют уровень и эмоциональное состояние, в котором в настоящий момент принимаются решения в Киеве.

    В интервью программе «60 минут» Рябков заметил: «Неадекватность подобного рода заявлений пронизывает и сам сигнал, если он там вообще есть, и говорит очень многое о том, на каком уровне и в каком эмоциональном состоянии принимаются решения в Киеве».

    Напомним, Зеленский в рождественском видео пожелал кому-то «сгинуть», заявив, что это будет желанием всех украинцев на Рождество. При этом он не указал, кому именно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что рождественское обращение Владимира Зеленского с пожеланиями смерти свидетельствует о его озлобленности и неадекватности.

    Власти Украины решили вместо привычного для православных Рождества 7 января отмечать профессиональный праздник программистов.

    В 2023 году Владимир Зеленский подписал закон о переносе празднования Рождества на Украине на 25 декабря.

    26 декабря 2025, 06:40 • Новости дня
    «Северяне» узнали, как ВСУ формируют заградотряды на Сумском направлении

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» сообщили, что на всем участке фронта в Сумской области идут интенсивные бои, а ВСУ, чтобы устоять, начали формировать заградотряды для удержания своих сослуживцев на позициях.

    «В Андреевке из особо мотивированных и идейных боевиков 225 ошп начали формировать отряды для недопущения бегства из населенного пункта военнослужащих 158 омбр и специальных рот «Шквал» 225 ошп. Возглавляет эти отряды боевик 225 полка с позывным «Сумрак», – рассказали бойцы неофициальному Telegram-каналу группы «Северный ветер».

    Также штурм-группы «Северян», сломив сопротивление противника, продвинулись на 600 м в Андреевке и на восьми других участках фронта в Сумском и Краснопольском районах Сумской области.

    В Харьковской области российские бойцы продвигаются на трех направлениях, на каждом активно применяя авиацию и ТОСы.

    «В районе н.п. Уды уничтожен взводный опорный пункт 22 омбр ВСУ. Подтверждены большие потери среди личного состава. Кроме того, ликвидирован командир мотопехотного взвода в звании младшего лейтенанта», – сообщили «Северяне».

    В районе Старицы продвижение ведется на пяти участках фронта в лесных массивах и за сутки составило до 350 м.

    В лесу возле Лимана заняты четыре опорных пункта ВСУ, продвижение достигло 450 м. Южнее населенного пункта продвижение – до 200 м. В Волчанских Хуторах штурмовики заняли и зачистили порядка 20 домовладений продвинувшись на расстояние до 150 м, а в районе Меловое-Хатнее штурм-группы «Северян» продвинулись на четырех участках и захватили лесополосу.

    «За сутки потери противника составили свыше 180 человек (из них более 110 в Сумской области и свыше 70 в Харьковской)», – отмечено в сводке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили днепропетровскую Андреевку и харьковскую Прилипку. Бойцы ВС России показали захваченный штаб батальона ВСУ в центре Гуляйполя, после чего ВСУ начали расследование потери командного пункта.

    Россия взяла под контроль главную проблему в экономике

    Одним из главных успехов российской экономики в 2025 году стало взятие разгоняющейся инфляции под контроль. Еще в начале года жесткая политика ЦБ по ставке – а регулятор довел ее до рекорда в 21% – казалась многим чересчур жесткой. Однако результат к концу года показал эффективность этой политики. Несмотря на это, инфляционные ожидания россиян растут. Что будет с ценами и ключевой ставкой в новом году? Подробности

    «Дело Эпштейна» ведет Трампа к полезным для России решениям

    Минюст США опубликовал новую порцию рассекреченных документов по «делу Эпштейна». При этом то, что подчиненные Дональда Трампа пытались скрыть, внезапно стало общедоступным из-за технической ошибки. Все это грозит кончиться для Трампа плохо. А для России, скорее хорошо. Подробности

    «Великие Луки» помогут созданию атомных подводных лодок нового поколения

    Под конец года в состав ВМФ РФ принята новая подводная лодка – Б-587 «Великие Луки», корабль, который относится ко второй модификации проекта 677 «Лада». Проект рождался с большим трудом, но оно того стоило. Почему подводные лодки данного класса принципиально важны для будущего российского Военно-морского флота? Подробности

    Африка требует расплаты от Франции

    Платить и каяться. Именно это отныне требуют бывшие колониальные территории Африки от своих бывших колонизаторов. Речь идет прежде всего об Алжире, который принял соответствующий закон, объявивший французскую колонизацию преступлением. Это может иметь последствия куда более масштабные, чем просто отношения между Парижем и Алжиром. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • «Это последний мирный год для Европы»

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    • Трампа ведут к отставке. Это хорошо

      В новом массиве документов по «делу Эпштейна», опубликованных Минюстом США, много позорного, смешного и подозрительного. Этого хватит, чтобы через год с небольшим президенту Дональду Трампу объявили импичмент. Но для России от такого исхода дела будет польза.

    • США дадут Зеленскому невидимые гарантии

      Владимир Зеленский заявил, что часть так называемых гарантий безопасности, которые США предоставят Украине в обмен на прекращение конфликта, будут частично засекречены. Несмотря на это, понятно, о чем идет речь: Зеленского хотят обдурить.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Салаты на Новый год 2026: топ-7 рецептов для праздничного стола

      Салат – неотъемлемая часть праздничного стола. Он становится центром притяжения, создает уютную атмосферу и объединяет застолье. Встречая 2026 год – год Лошади, сделайте акцент на удаче и процветании. Подкова – сильный символ счастья – станет идеальной формой для главного салата. Наша подборка закрывает все сценарии: от классических до легких ПП-вариантов и быстрых рецептов.

    • Лучшие роли Веры Алентовой: главные фильмы и самые яркие образы народной артистки

      Вера Алентова – имя, ставшее символом целой эпохи в отечественном кинематографе. Народная артистка России, обладательница Государственной премии СССР, она навсегда вошла в историю благодаря невероятной эмоциональной глубине, с которой воплощала на экране судьбы своих героинь. Ее творческий путь – это более пятидесяти ролей в кино и десятилетия верного служения сцене Московского драматического театра им. А.С. Пушкина. От пронзительных драм до искрометных комедий – каждая работа Алентовой является мастер-классом актерского перевоплощения. Вспоминаем лучшие фильмы с Верой Алентовой, которые составляют золотой фонд российского кино.

    • Лунный посевной календарь растений на 2026 год: когда сеять, сажать, пересаживать

      Чтобы получить богатый урожай с минимальными усилиями, опытные садоводы советуют согласовывать работы с природными циклами. Лунный посевной календарь на 2026 год – это ваш персональный гид по благоприятным дням для посадки, обрезки и ухода за растениями. В нем учтены фазы Луны и ее положение в знаках зодиака, что поможет повысить всхожесть семян, улучшить приживаемость рассады и в итоге собрать больше овощей, фруктов и ягод. Все, что нужно знать для планирования успешного сезона, в этом подробном руководстве.

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

