Диетолог Медведева перечислила пищевые ошибки при новогоднем застолье
После праздничного застолья многие сталкивались с проблемами со стороны ЖКТ только оттого, что нарушали несколько простых правил, поэтому врач-диетолог Зинаида Медведева объяснила, какие ошибки чаще всего приводят к осложнениям со здоровьем в новогоднюю ночь.
«Кусочничать весь день в ожидании банкета – это серьезный удар по организму. Он может привести к тому, что вторую половину новогодней ночи вы можете провести в обнимку с фаянсовым другом. А то и в ожидании Скорой помощи», – предупредила она в интервью «Комсомольской правде».
Медведева рассказала, что в медицинской практике в числе самых распространенных вызовов в новогодние праздники – панкреатиты.
Одной из главных ошибок на застолье становится употребление сложных салатов с майонезом, которые тяжело перевариваются и часто становятся причиной отравлений. Диетолог напомнила, что новогодние праздники заметно способствуют набору лишнего веса у большинства людей.
По ее словам, длительное пребывание за столом без физической активности также плохо сказывается на пищеварении и общем самочувствии. Специалист порекомендовала делать перерывы, выходить из-за стола, активнее двигаться и не превращать праздничный ужин в марафон объедения.
