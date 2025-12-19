Диетолог Ермошина рассказала о способе избежать переедания на Новый год

Tекст: Катерина Туманова

«Мы часто переедаем из-за гиперстимуляции рецепторов удовольствия. Также мы можем переедать за счет социальных факторов. Мы видим этот разнообразный стол, обилие еды, все едят, выпивают, вокруг куча приятных запахов. И за счет того, что еда в доступе, возникает желание съесть больше», – поделилась она с «Газетой.Ru».

Доктор Ермошина пояснила, что за чувство голода и насыщения в организме отвечают гормоны грелин и лептин, но в разгар застолья их работу сбивают с толку древние механизмы.

Основная ошибка, по словам диетолога, – сознательное голодание в течение дня перед праздником: эта тактика резко увеличивает риск переедания вечером из-за накопленного чувства голода.

Ермошина рекомендовала употреблять за 15-30 минут до застолья одну-две столовые ложки псиллиума, растворенной в воде. Такой подход, по ее словам, формирует в желудке объемный гель и снижает количество съедаемой пищи на 25-30%.

Врач советует придерживаться так называемой гарвардской тарелки: половину должны занимать некрахмалистые овощи и зелень, четверть – белковые продукты, четверть – сложные углеводы, которые можно заменить дополнительной порцией овощей. Начинать рекомендуется с овощей и салатов, а также делать паузы между блюдами и включать движение между приемами пищи.

Она подчеркнула, что алкоголь стимулирует аппетит и снижает самоконтроль, поэтому стоит отдавать предпочтение сухим винам, не пить на голодный желудок и обязательно есть во время застолья.

В завершение доктор Ермошина отметила, что даже десерты могут присутствовать на столе, главное – соблюдать умеренность и делить порции либо выбирать фрукты и ягоды.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, гепатолог Вялов назвал привычки, разрушающие печень без симптомов. Диетолог Белоусова рассказала, возможно ли похудеть за месяц без вреда. Гастроэнтеролог Белоусов пояснил, в каких случаях полезны гречка и рис.