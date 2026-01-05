В новой схеме мошенничества стали сообщать о якобы доставленном онлайн-заказе

Мошенники при обмане стали сообщать о якобы доставленном онлайн-заказе

Tекст: Катерина Туманова

Мошенники стали рассылать россиянам на электронную почту фальшивые уведомления о якобы доставленном онлайн-заказе. В письме указывается, что посылка находится на хранении, а для получения информации о способе получения заказа нужно перейти по прилагаемой ссылке, узнало РИА «Новости».

Данная ссылка ведет на фишинговый сайт, где при переходе автоматически начинается скачивание вредоносного программного обеспечения.

Это ПО позволяет злоумышленникам получить удаленный доступ к устройству жертвы – компьютеру или телефону. Эксперты по кибербезопасности предупреждают, что подобные действия могут привести к утрате персональных данных и финансовым потерям.

