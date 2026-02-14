Премьер Дании отказалась назвать стоимость Гренландии

Премьер Дании Фредериксен отказалась назвать стоимость Гренландии

Tекст: Мария Иванова

Метте Фредериксен отказалась оценить стоимость Гренландии, когда ей задали соответствующий вопрос на 62-й Мюнхенской конференции по безопасности, передает РИА «Новости».

Отвечая на вопрос, сколько может стоить крупнейший остров мира, глава правительства сказала: «Конечно, нет. Можете ли вы оценить часть Испании или часть США, или любую другую часть мира?».

Фредериксен подчеркнула, что Дания придерживается демократических принципов, а также права народов на самоопределение. Она заявила, что гренландцы ясно дали понять: они не хотят становиться гражданами США, а стремятся оставаться гренландским народом.

Ранее президент США Дональд Трамп несколько раз заявлял, что Гренландия должна войти в состав Соединенных Штатов. Власти Дании и Гренландии неоднократно выступали против подобных инициатив, предупреждая, что ожидают уважения их территориальной целостности.

Ранее в субботу губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом предупредил Данию об угрозах из-за Гренландии.

14 февраля Белый дом разместил валентинку с картой Гренландии в форме сердца и призывом определиться с отношениями.