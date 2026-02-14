Губернатор Калифорнии предупредил Данию об угрозах из-за Гренландии

Губернатор Калифорнии Ньюсом велел Дании «спать одним глазом» из-за Гренландии

Tекст: Мария Иванова

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом в интервью датскому телеканалу TV2 посоветовал Дании «спать с одним открытым глазом» из-за ситуации вокруг Гренландии, передает РИА «Новости». Такое заявление он сделал в ответ на вопрос журналиста о том, осталась ли угроза со стороны бывшего президента США Дональда Трампа, который ранее высказывал намерение приобрести Гренландию для США.

Ньюсом подчеркнул, что подобные притязания нельзя считать полностью прошедшими, дав понять, что позиции Вашингтона по этому вопросу могут сохраняться. В качестве предостережения политик добавил: «Спите с одним открытым глазом».

Гренландия является частью Датского королевства, однако Трамп не раз заявлял, что остров должен принадлежать США. Власти Дании и Гренландии ранее обращались к Вашингтону с требованием уважать их территориальную целостность и отказывались обсуждать возможность передачи Гренландии.

