Эксперты МВД рассказали о махинациях со страховыми полисами ОСАГО и КАСКО

Эксперты МВД рассказали о махинациях со стрЭксперты МВД рассказали о махинациях со страховыми полисами ОСАГО и КАСКОи полисами

Tекст: Катерина Туманова

«В настоящее время широко распространены факты продажи поддельных электронных полисов ОСАГО и КАСКО через фейковые сайты-двойники (фишинговые сайты). Преступники используют схожий дизайн сайта, поддельные QR-коды и массовую рекламу», – передает РИА «Новости» предупреждение экспертов МВД.

Они отметили, что люди при поиске вариантов покупки полисов ОСАГО и КАСКО в интернете обращают внимание на привлекательные цены мошеннических сайтов.

Также злоумышленники рассылают сообщения с фишинговыми ссылками в мессенджерах Telegram, WhatsApp, через СМС. После оплаты жертвы получают электронную версию полиса, которая оказывается недействительной.

Факт мошенничества чаще всего выясняется при наступлении страхового случая, поэтому МВД советует покупать страховые полисы исключительно через официальные сайты, тщательно проверять доменное имя сайта или сверяться с реестром агентов на сайте страховщика.

Проверить подлинность купленного полиса можно через личный кабинет на «Госуслугах» или на сайте Национальной Страховой Информационной Системы (nsis.ru). При обнаружении поддельного полиса нужно обратиться в ближайший пункт полиции и предоставить данные об оплате.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ноябре МВД предупредило о массовой продаже поддельных полисов ОСАГО. В России с 2022 по 2025 год зафиксировали почти 1 млн ресурсов, связанных с фишингом, вредоносной активностью, запрещенным или деструктивным контентом.