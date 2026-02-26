Продажи пива в Австрии в 2025 году резко упали из-за новых правил упаковки

Tекст: Денис Тельманов

О падении спроса на пиво сообщает Союз пивоваров Австрии, передает РИА «Новости». По итогам 2025 года общий объем производства пива, включая безалкогольные сорта и экспорт, снизился на 7,1% – до 9,25 млн гектолитров.

Производство для внутреннего рынка сократилось на 6,1% и составило 7,88 млн гектолитров, а экспорт упал на 12,4%, до 1,37 млн гектолитров.

Наибольшее падение отмечено в сегменте баночного пива: производство снизилось примерно на 503 тыс. гектолитров, чем годом ранее, что эквивалентно примерно 100 млн банок.

Глава союза Карл Шварц заявил: «После введения залога на одноразовую тару продажи в этом формате буквально обрушились».

В объединении подчеркнули, что причиной снижения спроса стали не только новые правила упаковки, но и общая экономия домохозяйств.

На фоне роста стоимости жизни жители Австрии стали реже посещать рестораны и бары, а также сокращать расходы на алкоголь. Дополнительное давление на отрасль оказывают высокие цены на энергию и рост затрат на персонал.

Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-президент США Джей Ди Вэнс во время выступления в Висконсине предложил подготовиться к просмотру речей демократов, выпив местного пива.

В России с 2027 года вводится новый ГОСТ на пиво, который расширяет возможности использования разных солодов и четко определяет, какой продукт может называться пивом.

В 2025 году потребление пива в России снизилось на 15,5% и составило 61,5 л на одного жителя старше 18 лет.

