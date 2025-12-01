  • Новость часаМИД разъяснил ограничения безвизового въезда для граждан Китая
    Переговоры США и Украины превратились в «междусобойчик жителей Майами»
    Кремль дал оценку атаке на танкеры у берегов Турции в Черном море
    Киев «принял во внимание» протест МИД Казахстана из-за атаки на КТК
    Вяльбе назвала неприемлемым поступок лыжника Большунова
    Путин отменил визы для граждан Китая
    В Новой Москве после взрыва полностью сгорел автомобиль
    Трамп отметил влияние коррупции на Украине на переговоры
    МИД отреагировал на заявление адмирала НАТО об ударах по России
    Теплый ноябрь назвали угрозой урожаю в 2026 году
    Ольга Андреева Ольга Андреева Приднестровье – запасная карта Запада

    Как только мир в конфликте с Украиной будет подписан и пушки замолчат, судьба Приднестровья окажется в руках Брюсселя. И тут уже ни Молдавию, ни само Приднестровье никто не спросит. Противостояние будет развиваться по линии Россия – Европа.

    9 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Кто не уважает свои истории, будет жить в чужих

    Включив телевизор утром 9 мая, убеждаешься, что с главной Историей у нас все в порядке. Но в остальные дни подобного чувства не возникает. Наше поле историй заполнено каким-то мелким и липким сором, который хочется вымести веником.

    4 комментария
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Борьба с Россией привела Европу в «ловушку Фукидида»

    По итогам специальной военной операции Россия однозначно серьезно усилит свои позиции. И именно это вызывает столь серьезную тревогу в европейских столицах – особенно в свете декларируемых планов США сократить свое военное присутствие в регионе.

    10 комментариев
    1 декабря 2025, 15:28 • Новости дня

    Вильнюс подал заявку на кредит ЕС на военные проекты по SAFE

    Литва запросила 6,375 млрд евро на оборону по программе ЕС

    Tекст: Денис Тельманов

    Заявка Литвы на сумму более 6 млрд евро предполагает финансирование пятидесяти оборонных проектов, включая развертывание новой мотопехотной дивизии.

    Власти Литвы направили заявку Еврокомиссии на предоставление кредитов в размере 6,375 млрд евро по военной программе SAFE, сообщает ТАСС. Об этом заявил замминистра обороны страны Каролис Алекса в кулуарах заседания министров обороны Евросоюза в Брюсселе. Он подчеркнул, что средства необходимы для финансирования около пятидесяти оборонных проектов.

    Основная часть запрошенного кредита планируется направить на развертывание мотопехотной дивизии литовской армии. По информации Алексы, страна уже заключила крупные контракты на закупку танков и боевых машин пехоты с гусеничным ходом.

    Дополнительно средства пойдут на развитие системы противовоздушной обороны, усиление средств борьбы с беспилотниками и создание инфраструктуры контрмобильности.

    Замминистра также сообщил, что Литва собирается выделить часть кредитных средств на поддержку Украины. Ожидается, что помощь включит закупку военной техники и амуниции для нужд украинских вооруженных сил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны Прибалтики берут в Европе кредиты на военные расходы под предлогом противостояния «российской угрозе». Глава правительства Литвы Гинтаутас Палуцкас уведомил президента Гитанаса Науседу о намерении покинуть должность.

    30 ноября 2025, 13:07 • Новости дня
    В Госдуме призвали Верховный суд пересмотреть подход к делу Долиной

    Глава комитета ГД по вопросам собственности призвал ВС вынести новое постановление по делу Долиной

    В Госдуме призвали Верховный суд пересмотреть подход к делу Долиной
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов обратился к руководству Верховного суда с просьбой тщательно рассмотреть дело певицы Ларисы Долиной и принять развернутое постановление пленума.

    По словам главы комитета Госдумы по вопросам собственности Сергея Гаврилова (КПРФ), необходимо подробно проанализировать отказ в двусторонней реституции и соотнести его с положениями Гражданского кодекса и законом о компенсациях добросовестным приобретателям недвижимости, передает РИА «Новости».

    Депутат считает, что подобное постановление способно задать «иной вектор» для всей судебной практики по спорам о вторичном жилье и продемонстрировать, что добросовестный покупатель не должен нести все риски обмана третьих лиц. «Решение Второго кассационного суда будет обжаловано в Верховном суде РФ. Хотелось бы, чтобы новое руководство Верховного суда внимательно отнеслось к этому делу и дало развернутое постановление с анализом отказа в двусторонней реституции, сопоставлением этого подхода с нормами Гражданского кодекса и законом о компенсации добросовестному приобретателю», – заявил глава думского комитета.

    По мнению Гаврилова, нынешняя судебная практика сложилась таким образом, что даже при тщательной проверке только покупатель несет риски, связанные с возможными нарушениями добросовестности продавца. При этом законы, отметил Гаврилов, предусматривают возврат средств и имущества обеим сторонам (двустороннюю реституцию), а отход от этой нормы возможен лишь в исключительных случаях.

    Депутат также обратил внимание, что если сложившаяся судебная практика сохранится, воспользоваться компенсационным механизмом через казну станет почти невозможно. Он напомнил, что покупателям советуют страховать сделки, однако любые меры безопасности не гарантируют полной защиты, поскольку окончательное решение всегда остается за судом высшей инстанции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее суд подтвердил право Долиной на квартиру в Хамовниках и отклонил иск к ней на 112 млн рублей. Было заявлено, что певица подписала договор продажи под давлением телефонных аферистов.

    После этого по всей стране началась волна возвратов квартир продавцам, когда покупатели стали заявлять о влиянии мошенников на сделки.

    Между тем юристы нашли способы защиты от так называемой бабушкиной схемы при покупке жилья.

    30 ноября 2025, 12:10 • Новости дня
    Каллас сочла оправданной тревогу Бельгии по российским активам
    Каллас сочла оправданной тревогу Бельгии по российским активам
    @ Mohd Rasfan/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас считает обоснованным беспокойство Бельгии по поводу замороженных российских активов, однако считает, что все страны ЕС должны разделить риски подобного решения.

    Каллас в интервью испанской газете El Pais заявила, что опасения Бельгии относительно использования замороженных российских активов легитимны, передает ТАСС. Каллас подчеркнула, что «мы не можем спешить с передачей наших фондов, не получив что-то взамен, потому что принимается как должное, что мы это сделаем».

    По ее словам, Бельгия располагает обоснованными юридическими опасениями в отношении российских активов. Каллас пояснила, что необходимо сперва минимизировать риски, а затем разделить их между всеми странами Евросоюза по взаимному согласию вследствие появления политической воли.

    Она также отметила, что ситуация усложнилась после расхождения позиций ЕС и США по этому вопросу: «Когда я путешествую по миру, многие страны говорят мне, что раньше было легко, потому что [позиции] ЕС и США совпадали во всем. Это уже не так, и это усложняет вещи».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Бельгия отказалась поддержать инициативу конфискации российских активов на саммите ЕС. Ранее Бельгия согласилась использовать российские активы только при наличии гарантий со стороны Европейского союза. Премьер-министр Бельгии назвал условия, при которых возможна конфискация российских активов в ЕС.

    30 ноября 2025, 14:42 • Видео
    Деньги России защитила одна страна

    Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер заявил, что изъятие в пользу Киева российских суверенных активов, замороженных в ЕС, сорвет подписание мирной сделки, поэтому он не позволит этого сделать. Но есть и другое объяснение этому бунту.

    30 ноября 2025, 14:50 • Новости дня
    Нидерланды разослали жителям инструкции о подготовке к войне
    Нидерланды разослали жителям инструкции о подготовке к войне
    @ SEM VAN DER WAL/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти Нидерландов разослали гражданам брошюры с детальными инструкциями о действиях в случае начала войны, об этом в соцсетях пишут русскоязычные жители страны.

    Власти Нидерландов распространили среди жителей официальные инструкции по подготовке к возможной войне. По словам русскоязычных жителей страны, каждому дому и квартире направили брошюру объемом 32 страницы, напечатанную на глянцевой бумаге, в фирменном конверте с гербом страны. Русскоязычные жители делятся в соцсетях фотографиями и подробностями содержимого документа.

    В введении подчеркивается, что хотя Нидерланды делают все возможное для предотвращения войны, страна якобы может оказаться втянутой в военный конфликт. Далее уточняется, что солдаты и танки не появятся на улицах сразу – сначала произойдут перебои в коммуникациях и работе цифровых систем.

    Особое внимание уделяется подготовке граждан: им советуют заранее запастись провизией и водой минимум на трое суток, средствами гигиены, аптечкой, батарейками и теплой одеждой. На одной из иллюстраций изображена семья на фоне карты страны, а также танки, движущиеся по железной дороге в восточном направлении.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин называл чушью заявления о возможном нападении России на НАТО. При этом президент Сербии Александр Вучич заявил о «все более очевидной» войне между Европой и Россией. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что в Москве разделяют мнение Вучича о подготовке Европы к войне с Россией.


    29 ноября 2025, 11:54 • Новости дня
    Депутат Журова назвала трех самых враждебных к России политиков

    Журова: Каллас, Фон дер Ляйен и Макрон – три самых враждебных к России политика

    Депутат Журова назвала трех самых враждебных к России политиков
    @ Владимир Федоренко/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Зампред комитета Госдумы по международным отношениям Светлана Журова выделила трех западных лидеров, чьи высказывания и взгляды отражают наиболее враждебное отношение к России.

    Депутат Госдумы, зампред Комитета по международным отношениям Светлана Журова назвала главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, главу дипломатии ЕС Каю Каллас и президента Франции Эммануэля Макрона тремя самыми враждебными к России западными политиками.

    В интервью Lenta.ru Журова заявила, что такой выбор был сделан на основе их публичных высказываний и предпринимаемых ими шагов в отношении России.

    Журова объяснила свою позицию тем, что фон дер Ляйен и Каллас чаще всего выступают с негативными или спорными заявлениями, включая предложения, затрудняющие мирное урегулирование. Она выразила мнение, что именно эти две женщины заметнее других проявляют антироссийскую позицию.

    По оценке депутата, каждое высказывание и действие западных лидеров оценивается российской стороной с точки зрения влияния на отношения с Россией.

    Напомним, ранее Кая Каллас заявила, что за последние 100 лет Россия напала более чем на 19 стран.

    В свою очередь, Урсула фон дер Ляйен считает, что финансирование Украины должно идти только за счет замороженных российских активов в Евросоюзе.

    Ну а Эммануэль Макрон заявил, что Европа и Россия вступили в новый этап стратегического противостояния, отметив так называемую «угрозу» со стороны Москвы.

    Посол России в Бельгии Денис Гончар отметил, что несмотря на абсурдные обвинения в адрес России в якобы готовности напасть на Евросоюз или НАТО, оба объединения всерьез готовятся к большой войне.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разработала «Рейтинг недружественных правительств».

    28 ноября 2025, 19:25 • Новости дня
    Зеленский назвал представителей Украины на переговорах с США
    Зеленский назвал представителей Украины на переговорах с США
    @ Alberto Gardin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    На предстоящих переговорах с США после отставки главы офиса Андрея Ермака украинскую сторону будут представлять военное и дипломатическое руководство, включая начальника генштаба ВСУ Андрея Игнатова и секретаря СНБО Рустема Умерова

    Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что на переговорах с США Украину будут представлять начальник генерального штаба ВСУ Андрей Игнатов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров, а также представители МИД и разведки, передает РИА «Новости».

    По его словам, скоро пройдут важные встречи с американской стороной, участие в которых примут указанные должностные лица.

    Ранее он также заявил, что глава его офиса Андрей Ермак, отвечавший за переговорный процесс, подал заявление об отставке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Андрей Ермак подал заявление об уходе с поста главы офиса украинского лидера. Антикоррупционное расследование может не только осложнить положение Ермака, но и сорвать дальнейшие мирные переговоры при посредничестве США.

    29 ноября 2025, 07:55 • Новости дня
    Бойцы «Севера» рассказали о смещении приоритетов ВСУ на Сумское направление
    Бойцы «Севера» рассказали о смещении приоритетов ВСУ на Сумское направление
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Штурмовые подразделения группировки войск «Север» усиливают натиск в Сумской области, интенсивно отрабатывая по позициям ВСУ авиацией ВКС России и расчетами «Солнцепеков».

    «Командование ВСУ постепенно смещает приоритеты в направлении Сумской области, куда перебрасываются подразделения 4 погранотряда с Волчанского направления», – рассказали бойцы в неофициальном Telegram-канале группы «Северный ветер».

    Артиллерия и ударные дроны группировки «Север» также отработали по выявленным позициям ВСУ в районах Павловки и Рыжевки. На восьми участках продвижение составило до 700 м.

    На Харьковском направлении «Северяне» уверенно продвигаются в Волчанске и  прилегающих населенных пунктах и лесных массивах.

    «Российская авиация результативно отработала по пунктам дислокации резервов ВСУ в тыловых районах. Оборона противника рушится, а солдаты сдаются в плен», – доложили военнослужащие.

    На левом берегу реки Волчья бойцы продвинулись на четырех участках на 500 м, а в ходе продвижения взяли в плен двоих служащих 225 ошп ВСУ.

    «За сутки потери противника составили свыше 130 человек (из них более 105 в Сумской области и свыше 25 в Харьковской), двое взяты в плен», – отмечено в сводке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, боевые действия в Волчанске, которые группировка войск «Север» ведет против ВСУ, плавно перетекают в прилегающие населенные пункты, в том числе в Вильчу.

    Штурмовые группы «Северян» зашли в Вильчу и Лиман на Харьковском направлении. Российские войска за неделю освободили восемь населенных пунктов, доложило Минобороны.

    28 ноября 2025, 17:34 • Новости дня
    Макрон решил убедить Китай в самостоятельности Европы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Во время декабрьского визита в Китай президент Франции Эммануэль Макрон намерен добиваться повышения статуса Евросоюза до полноценного стратегического партнера Пекина, особенно с акцентом на экономическое сотрудничество и технологический обмен, пишут китайские СМИ.

    Президент Франции Эммануэль Макрон во время визита в Китай с 3 по 5 декабря хочет заложить основу для будущих взаимовыгодных отношений между КНР и Евросоюзом, пишет ТАСС со ссылкой на газету South China Morning Post. Макрон рассчитывает убедить руководство Поднебесной рассматривать ЕС как крупного самостоятельного партнера, а не как переменную величину на фоне международной напряженности.

    Источник сообщил журналистам, что стратегическая задача переговоров Макрона с председателем КНР Си Цзиньпином – добиться уважения к ЕС как к самостоятельному и крупному экономическому игроку. Макрон планирует поднять вопросы выравнивания торгового баланса, обсуждение обязательств в сфере безопасности и мира, а также вывод отношений между ЕС и КНР на качественно новый уровень.

    Как отмечает источник, значительной частью обсуждения станет взаимодействие в сфере передовых микросхем и доступа к редкоземельным металлам. Китай заинтересован в сотрудничестве по технологиям, а ЕС нужен стабильный импорт стратегических ресурсов. Участники диалога будут отталкиваться от интересов двух сторон, а не позиций США, подчеркнул собеседник издания.

    Стоит отметить, что в преддверии визита Эммануэля Макрона в Китай, Пекин усилил давление на Японию перед визитом и призвал Францию поддерживать принцип «одного Китая» в ситуации вокруг Тайваня.

    В то же время, как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Евросоюз наказал Китай введением санкций за торговлю с Россией.

    А сам Макрон на саммите ЕС отметил, что ограничения Китая на экспорт редкоземельных металлов угрожают доступу европейских компаний к важному сырью.


    28 ноября 2025, 16:28 • Новости дня
    Провалились переговоры о допуске Британии к оборонному фонду ЕС

    Переговоры о присоединении Британии к оборонному фонду ЕС завершились неудачей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Правительство Британии не смогло договориться с ЕС о допуске к оборонному фонду SAFE.

    Британия не смогла договориться с Евросоюзом о присоединении к оборонному фонду Security Action for Europe (SAFE), передает ТАСС со ссылкой на Reuters. Об этом сообщил британский государственный министр по отношениям с ЕС Ник Томас-Симондс.

    Министр также отметил, что переговоры с Евросоюзом велись добросовестно, однако Британия готова подписывать лишь те соглашения, которые соответствуют национальным интересам.

    Оборонный фонд SAFE был создан Евросоюзом для финансирования совместных европейских оборонных проектов. Великобритания после выхода из Евросоюза может принимать участие в этих инициативах только на правах внешнего партнера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия не ожидает заключения соглашения с Британией по вступлению в оборонный фонд ЕС из-за споров о размере взноса.

    Ранее Британия отказалась платить от четырех до 6,5 млрд евро за доступ к кредитному инструменту SAFE для оборонной промышленности Европы.

    Министр обороны Джон Хили подчеркнул, что Британия заинтересована во вступлении в фонд, но не готова соглашаться на несправедливые условия. Лондон считает требования Евросоюза завышенными и готов одобрять только выгодные стране соглашения.

    28 ноября 2025, 18:50 • Новости дня
    Путин подписал закон о новых налоговых льготах для граждан

    Президент одобрил налоговые послабления многодетным, участникам СВО и ветеранам

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин подписан закон, согласно которому, для семей с детьми, участников спецоперации на Украине и ряда других категорий граждан вводятся новые налоговые льготы, включая освобождение от транспортного и земельного налогов.

    Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении налоговых льгот отдельным категориям граждан, сообщает РИА «Новости». Документ опубликован на портале официального опубликования правовых актов и вносит обширные поправки в Налоговый кодекс, направленные на поддержку семей с детьми, участников спецоперации на Украине и других категорий граждан.

    Среди ключевых нововведений – освобождение участников СВО и членов их семей от транспортного и земельного налогов, по аналогии с имуществом физических лиц. Герои Советского Союза, Герои России, полные кавалеры Ордена Славы и ветераны боевых действий также освобождены от транспортного налога на одно выбранное транспортное средство.

    Многодетные семьи получат дополнительные налоговые вычеты по земельному налогу и налогу на имущество. При расчете стандартного вычета на детей теперь будут учитываться доходы, исчисленные с начала года только по основной налоговой базе, что уточняет порядок получения льготы.

    Единовременные компенсационные выплаты участникам программы «Земский тренер» теперь не облагаются НДФЛ. Кроме того, расширены меры поддержки для тех, кто тратит средства на занятия физкультурой и спортом, – вычет можно оформить и на оплату занятий родителей-пенсионеров.

    Физические лица освобождаются от имущественных и земельных налогов по объектам на территориях с введенными режимами чрезвычайной ситуации или контртеррористической операции, если власти приняли решение о временном отселении жителей. При продаже жилья с целью улучшения жилищных условий льготой по НДФЛ смогут воспользоваться семьи с несовершеннолетними, недееспособными детьми или теми, у кого ребенок родился после сделки, но до конца апреля следующего года.

    Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых установлен иной срок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент России подписал закон о снижении порога для уплаты НДС малым бизнесом.

    До этого глава государства подписал закон об отмене НДС на вклады в металлах.

    24 ноября ФНС начала рассылать напоминания об уплате имущественных налогов.

    30 ноября 2025, 03:25 • Новости дня
    Депутат предложил механизм для защиты сделок с недвижимостью от «схемы Долиной»

    Депутат Кошелев предложил залоговое удержание для борьбы со «схемой Долиной»

    Tекст: Антон Антонов

    Первый запредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев предлагает при отмене сделки по продаже квартиры ввести механизм залогового удержания недвижимости.

    Кошелев выступил с инициативой залогового удержания недвижимого имущества у покупателей на период возврата средств продавцом, если по решению суда сделка купли-продажи признана недействительной.

    «Надо ввести правило встречного исполнения – если продавец не в состоянии вернуть деньги, покупатель не обязан возвращать квартиру. До полного возврата средств недвижимость фактически должна оставаться в залоговом состоянии у покупателя», – приводит его слова РИА «Новости».

    Парламентарий подчеркнул, что период залогового удержания не может быть бессрочным и предложил ограничить его сроком в один год. По истечении этого срока, если продавец не возвратил средства, квартира должна оставаться у покупателя.

    Такой подход, по его мнению, будет соответствовать принципу встречного исполнения обязательств, закрепленному в Гражданском кодексе. При необходимости этот порядок может быть скорректирован дополнительными нормами законодательства, добавил депутат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в последние месяцы покупатели квартир на вторичном рынке столкнулись с ситуацией, при которой продавец через суд добивается возврата жилья, заявляя, что находился под давлением или был введен в заблуждение. При этом покупатели квартир лишаются не только приобретенного жилья, но и денег, которые не удается взыскать.

    Эта ситуация получила название «схема Долиной» после того, как народная артистка Лариса Долина смогла через суд вернуть проданную квартиру, заявив, что стала жертвой мошенников и не осознавала своих действий.

    28 ноября 2025, 16:56 • Новости дня
    Владельцев дорогой недвижимости решили выявлять со спутников для сбора налогов

    В Британии дорогую недвижимость решили выявлять со спутников

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Британии планируют использовать спутниковые снимки для определения дорогих домов для взимания повышенной надбавки к муниципальному налогу, сообщают местные СМИ.

    Британское Агентство оценки недвижимости (VOA) намерено применить современные технологии, включая спутниковые снимки, чтобы выявить владельцев домов со стоимостью выше двух млн фунтов стерлингов ( 206 млн рублей) . О планах по введению дополнительных налогов на элитную недвижимость глава Минфина Соединенного Королевства Рейчел Ривс рассказала во время выступления с бюджетным посланием в Палате общин, пишет ТАСС со ссылкой на газету The Daily Telegraph.

    Ривс заявила: «Владельцы домов стоимостью более двух млн фунтов должны будут платить дополнительно 2,5 тыс. фунтов ( 210 тыс. рублей) ежегодно». Размер налога будет зависеть от стоимости жилья. При повышении цены дома, например, до 5 млн фунтов ( 515 млн рублей), сумма налога возрастет до 7,5 тыс. фунтов ежегодно ( около 723 тыс. рублей).

    По оценке Бюро по бюджетной ответственности, в случае успешной реализации инициативы доходы бюджета страны могут вырасти на 400 млн фунтов стерлингов, что эквивалентно 41,2 млрд. рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, также власти Британии обсуждают сокращение зарубежной недвижимости для экономии, особенно уделяя внимание дорогим объектам, включая апартаменты в Нью-Йорке.

    При этом, выяснилось, что глава Минфина Рейчел Ривс сдавала семейный дом в Далуиче без необходимой лицензии с сентября 2024 года.

    До этого заместитель премьер-министра страны Анджела Рэйнер подала в отставку из-за скандала с неуплатой налогов.

    1 декабря 2025, 06:44 • Новости дня
    На Тихоокеанском флоте создана гвардейская дивизия морской пехоты
    На Тихоокеанском флоте создана гвардейская дивизия морской пехоты
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    155-ю отдельную гвардейскую бригаду морской пехоты Тихоокеанского флота переформировали в 55-ю гвардейскую дивизию морской пехоты. Торжественная церемония вручения Георгиевской ленты и госнаград с передачей Боевого знамени состоялась во Владивостоке, передает источник с места событий.

    Торжественная церемония передачи Боевого знамени переформированной 55-й гвардейской дивизии морской пехоты прошла на территории соединения во Владивостоке, передает ТАСС. Адмирал Виктор Лиина, командующий Тихоокеанским флотом, подчеркнул преемственность соединения и отметил: «Этого события ждали с нетерпением все тихоокеанцы, имеющие честь жить на Дальнем Востоке. Созданная 1 декабря 1968 года 55-я дивизия морской пехоты стала преемницей морских пехотинцев, которые проявили мужество и героизм».

    На церемонии бойцам вручили ордена Жукова и Суворова, а на знамя была закреплена Георгиевская лента. Соединение осуществляет боевое дежурство в Тихом и Индийском океанах, успешно действовало на учениях и в реальных операциях. В 1995 году около 2,5 тыс. военнослужащих подразделения участвовали в восстановлении конституционного порядка в Чечне, многие были награждены, пятерым бойцам присвоено звание Героя России.

    В 2009 году 55-я дивизия была расформирована, а на базе 165-го полка сформировали 155-ю бригаду морской пехоты ТОФ. В 2010 году ее бойцы освободили танкер «Московский университет» от сомалийских пиратов. С начала спецоперации на Украине соединение участвует в боевых действиях и было удостоено ряда государственных наград. В июле 2025 года дивизии присвоили имя дважды Героя Российской Федерации генерал-майора Михаила Гудкова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 155-я бригада морской пехоты была особо отмечена Верховным главнокомандующим за проявленный героизм. Морпехи данной бригады захватили укрепления ВСУ под Красноармейском с использованием боевых машин пехоты БМП-3. Президент России Владимир Путин посетил музей 155-й бригады ТОФ сразу после его открытия.

    30 ноября 2025, 07:46 • Новости дня
    Орбан заявил, что Европу заставят признать поражение на Украине

    Орбан: Лидеров ЕС заставят признать поражение на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Европейские политики избегают признания поражения в конфликте на Украине, но их заставят это сделать, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

    Премьер-министр Венгрии отметил, что подобное признание станет политическим «землетрясением» для Евросоюза. «И они еще не дошли до того момента, когда их заставят это признать. Но это произойдет, как и с миграцией», – приводит его слова РИА «Новости».

    Орбан обратил внимание, что условия договоренности 2022 года, которая была сорвана странами Запада, были куда выгоднее для Украины, чем нынешние. «Кто в этом признается во Франции и в Бундестаге?» – заявил он.

    Орбан отметил, что в Соединенных Штатах признание ошибок произошло, поскольку проигравшие выборы политики ушли с политической сцены. «Господина Байдена больше нигде нет. Пришел новый президент, он сказал: ну, это была ошибка, это была его ошибка. И в Америке всё улажено. А как насчет Франции и Германии?» – отметил Орбан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Орбан заявил, что после окончания конфликта Украина должна существовать как буферное государство между Россией и НАТО. Орбан заявил, что получил гарантии от президента России Владимира Путина о продолжении поставок нефти и газа в Венгрию. Он назвал переговоры с Путиным в Кремле успешными. Орбан объявил о шансах на заключение крупных сделок на фоне продажи российских активов.

    28 ноября 2025, 18:14 • Новости дня
    Солдат ВСУ совершил суицид, чтобы не исполнять приказ

    Солдат ВСУ покончил с собой, чтобы избежать выполнения приказа

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В штурмовом полку украинской армии зафиксирован случай суицида на фоне жесткого приказа командования и тяжелой ситуации на позиции, сообщил офицер российской группировки войск «Север».

    Военнослужащий отдельного штурмового полка ВСУ покончил с собой, чтобы не выполнять приказ командования о проведении разведки боем в заведомо безнадёжной ситуации, передает РИА «Новости» со ссылкой на офицера российской группировки войск «Север».

    Российские бойцы зафиксировали момент самоубийства солдата на видео во время собственной разведки в этом районе.

    По словам офицера, ситуация, приведшая к трагедии, отражает общий рост случаев суицида среди военнослужащих ВСУ из-за тяжёлой обстановки и жёстких приказов командования. Он подчеркнул, что моральный дух украинских военных падает, а приказы киевского командования нередко вынуждают солдат к подобным шагам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее военный эксперт Андрей Марочко зафиксировал рост небоевых потерь, включая суициды, в рядах ВСУ.

    Он также отметил, что украинским военным в районе Северска ставят невыполнимые задачи.

    Украинские офицеры тоже сообщали, что в каждой роте ВСУ есть нежелающие отправляться в бои, и некоторые из них совершают самоубийства.

    29 ноября 2025, 16:32 • Новости дня
    В Совфеде оценили позицию Бельгии по «затее» ЕС с активами России

    Карасин оценил жесткую позицию Бельгии к «затее» ЕС с активами России

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин назвал обоснованной жесткую позицию премьера Бельгии Барта де Вевера к затеям ЕС по изъятию российских активов.

    По словам председателя комитета Совета Федерации по международным делам Григория Карасина, «судьба российских активов не дает спокойно спать наиболее корыстным поборникам решать собственные проблемы за чужой счет.

    Карасин отметил в Telegram-канале, что позиция бельгийского премьера Де Вевера основана на опасениях возможных юридических последствий таких решений, поскольку если дело дойдет до суда, может возникнуть необходимость возвращать эти средства. По мнению бельгийского премьера, передача замороженных российских денег осложнит поиск выхода из украинского кризиса и будущие переговоры, заявил Карасин.

    По словам Карасина, логика Де Вевера выводит на альтернативу – выпуск 45 млрд евро новым общеевропейским долгом, что выглядит куда честнее и правильнее

    «Давайте представим себе выражения лиц Мерца и Макрона при обсуждении этого вопроса!» – предложил Карасин.

    Министр обороны и внешней торговли Бельгии Тео Франкен заявил, что Бельгия не собирается изымать российские активы и передавать их на Украину без гарантий защиты со стороны Европы.

    Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер предупредил о риске срыва мирного соглашения по Украине при поспешной реализации плана Евросоюза по российским активам.

    Власти России сформировали реакцию на возможное изъятие российских активов.

    Президент России Владимир Путин назвал обсуждаемую в Европе возможную конфискацию российских активов проявлением воровства.

    Российские войска освободили Клиновое между Константиновкой и Краматорском
    Израиль объявил о разработке лазерной ПВО «Железный луч»
    США резко увеличили производство ракет
    В Тбилиси обвинили Би-би-си в «оскорблении грузинского общества»
    Петербург обошел Москву по стоимости проезда на общественном транспорте
    Стало известно о перебоях в работе мессенджера WhatsApp
    Умерла старейшая жительница России Клавдия Гадючкина

    Россия наводит порядок с фурами на границе с Казахстаном

    Российский бюджет теряет десятки миллиардов рублей из-за черного импорта фурами из Казахстана, заявил президент Владимир Путин. Через эту страну идут огромные потоки товаров не только для бизнеса, но и для покупателей на маркетплейсах. В рамках ЕАЭС пошлин нет, однако оплату НДС никто не отменял. Казахстан при этом является не единственным каналом для реэкспорта товаров в Россию. Почему к Киргизии и Армении таких претензий нет? Подробности

    Долг Европы перед Россией Прибалтика стремится оплатить собой

    Латвия, Литва и Эстония вместе с главой дипломатии ЕС Каей Каллас заняли наиболее непримиримую позицию в отношении перспектив мира на Украине. Кроме того, они настаивают на немедленной конфискации замороженных активов России. Этим Прибалтика создает для себя такое будущее, какого больше всего боится. Подробности

    Атаки Украины на танкеры в Черном море станут вызовом для Турции

    Вблизи турецких берегов за последние сутки произошло несколько инцидентов с танкерами. В субботу судно Virat подверглось повторной атаке дрона, а накануне в результате ЧП загорелся танкер Kairos, он направлялся в Новороссийск, где на морском терминале КТК ударом беспилотника был уничтожен один из выносных причалов. Как говорят эксперты, за атаками стоит Украина. Что означает расширение ее целей с военных кораблей на гражданские суда? Подробности

    Переговоры США и Украины превратились в «междусобойчик жителей Майами»

    «Переговоры были жесткими, но очень конструктивными» – так СМИ охарактеризовали прошедшую в воскресенье встречу американской и украинской делегаций в Майами, которые возглавляли Марко Рубио и Рустем Умеров. Стороны обсудили среди прочего фактический отказ Киева от вступления в НАТО. Однако в экспертной среде переговоры уже охарактеризовали как «флоридский междусобойчик». Что стало причиной таких оценок? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

