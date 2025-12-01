Вильнюс подал заявку на кредит ЕС на военные проекты по SAFE

Литва запросила 6,375 млрд евро на оборону по программе ЕС

Tекст: Денис Тельманов

Власти Литвы направили заявку Еврокомиссии на предоставление кредитов в размере 6,375 млрд евро по военной программе SAFE, сообщает ТАСС. Об этом заявил замминистра обороны страны Каролис Алекса в кулуарах заседания министров обороны Евросоюза в Брюсселе. Он подчеркнул, что средства необходимы для финансирования около пятидесяти оборонных проектов.

Основная часть запрошенного кредита планируется направить на развертывание мотопехотной дивизии литовской армии. По информации Алексы, страна уже заключила крупные контракты на закупку танков и боевых машин пехоты с гусеничным ходом.

Дополнительно средства пойдут на развитие системы противовоздушной обороны, усиление средств борьбы с беспилотниками и создание инфраструктуры контрмобильности.

Замминистра также сообщил, что Литва собирается выделить часть кредитных средств на поддержку Украины. Ожидается, что помощь включит закупку военной техники и амуниции для нужд украинских вооруженных сил.

Как писала газета ВЗГЛЯД, страны Прибалтики берут в Европе кредиты на военные расходы под предлогом противостояния «российской угрозе». Глава правительства Литвы Гинтаутас Палуцкас уведомил президента Гитанаса Науседу о намерении покинуть должность.