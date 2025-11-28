  • Новость часаЭксперты назвали сроки восстановления стартового стола Байконура для пилотируемых миссий
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Италия подыгрывает Вашингтону и заигрывает с Москвой
    Очевидец рассказал подробности нештатной ситуации на Байконуре
    В Госдуме предложили ввести «период охлаждения» при покупке жилья
    Проданное властями СССР яйцо Фаберже из коллекции императора Николая II выставили на торги в Лондоне
    Российские войска за неделю освободили восемь населенных пунктов
    Юшков: Путин и Орбан обсудят продажу российской доли в сербской NIS
    США направили Москве скорректированный в Женеве проект по Украине
    На Украине обыски у «Али-бабы» Ермака описали словами «Сезам, откройся!»
    Депутаты предложили выпустить банкноту номиналом 10 тыс. рублей
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Инстинкт хищника – основа западного прогресса

    Америка, Африка, Азия… саранча разлетелась во все стороны. И всюду прогресс, цивилизация, знание и даже вера служили главным образом средством порабощения и признаком превосходства.

    10 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Как на самом деле британские ученые изменили мир

    28 ноября 2023 года Королевского общество Великобритании отмечает свой 365-й день рождения. Не юбилей, конечно, но помянуть контору, ответственную за мировую научную революцию – и вообще за создание современной научной картины мира – в любом случае стоит.

    12 комментариев
    Анна Сытник Анна Сытник В соцсети Х случился сеанс саморазоблачения

    Данные X указали на то, что «украинские волонтеры», военблогеры и так называемые медийные военнослужащие ВСУ, заявляющее о регулярном посещении передовой, на самом деле проживают за рубежом, преимущественно в европейских странах.

    5 комментариев
    28 ноября 2025, 14:54 • Новости дня

    Мединский с иронией воспринял «калласальные открытия» Каллас в истории

    Мединский назвал заявления Каллас «калласальными открытиями»

    Мединский с иронией воспринял «калласальные открытия» Каллас в истории
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Помощник президента России Владимир Мединский назвал «калласальными» «научные открытия» главы евродипломатии Каи Каллас в области военной истории.

    На высказывания верховного представителя ЕС по иностранным делам Каи Каллас, заявившей, что «за последние 100 лет Россия напала на более чем 19 стран, на некоторые из них по три-четыре раза», отреагировал помощник президента России Владимир Мединский в Telegram-канале.

    Мединский отметил в своем сообщении, что дочь члена КПСС, ныне глава европейской дипломатии, выдвинула серию «калласальных открытий» в военной истории, и пообещал в следующей публикации подробно разобрать, на кого и когда нападала Россия. Он сопроводил публикацию видеозаписью выступления Каллас.

    В постскриптуме Мединский обратился к своим подписчикам с вопросом о том, что они думают по поводу заявлений Каллас, используя ироничный тон в оценке ее слов.

    Ранее Каллас заявила, что Россия за последние 100 лет напала более чем на 19 стран.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва возмущена словами Каллас о якобы нападении России на 19 стран.

    Глава МИД России Сергей Лавров призвал Каллас изучить историю и напомнил, что СССР и Китай внесли основной вклад в победу во Второй мировой войне.

    27 ноября 2025, 23:55 • Новости дня
    Захарова призвала вызывать санитаров для «врунгильды» Каллас
    Захарова призвала вызывать санитаров для «врунгильды» Каллас
    @ Alessandro Di Meo/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова поделилась пониманием, почему госсекретарь США Марко Рубио отказался встречаться с главой евродипломатии Каей Каллас после заявления о нападении России на десятки стран.

    «Вызывайте санитаров. Я теперь понимаю, почему меня сегодня на брифинге журналисты попросили прокомментировать отказ Госсекретаря США Рубио с ней встречаться – это небезопасно», – написала дипломат в Telegram-канале.

    Захарова также приложила видео к посту, на котором Каллас в ходе пресс-конференции по итогам Неформального совета по иностранным делам заявляет о России, нападающей на страны, а на некоторые по три-четыре раза.

    «За последние 100 лет Россия напала более чем на 19 стран, некоторые – три-четыре раза. Ни одна из этих стран никогда не нападала на Россию», – говорит Каллас.

    «Может, эта врунгильда расскажет, сколько раз страны западных объединений нападали на суверенные государства? Хотя бы за последние 100 лет? Или ей для этого и суток не хватит?» – задается, резюмируя, вопросом Захарова.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров призвал Каллас изучить историю. Каллас потребовала сократить численность армии России. Захарова отметила «редкий ум» Каллас после слов о привилегии поездок в ЕС.


    Комментарии (7)
    27 ноября 2025, 21:57 • Новости дня
    Европарламент принял резолюцию об отказе признавать новые регионы России

    Tекст: Вера Басилая

    Европарламент принял резолюцию по украинскому регулированию с обещанием никогда не признавать новые регионы России и требованием вывести российские войска из Крыма и Донбасса, следует из результатов голосования.

    Резолюция Европарламента по урегулированию ситуации на Украине была принята большинством голосов, передает РИА «Новости».

    Согласно документу, Европарламент заявил о непризнании новых российских регионов и призвал к выводу российских сил из Крыма, Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

    В резолюции ЕП , новые регионы России называются «временно оккупированными украинскими территориями», которые никогда не будут юридически признаны ЕС и его государствами-членами как российскими.

    Также подчеркивается, что любое мирное соглашение по Украине должно предусматривать полный вывод российских войск с международно признанных территорий Украины и обязать Россию возместить нанесенный ущерб.

    Евродепутаты высказались за развертывание строгой международной миротворческой миссии под эгидой ООН по обе стороны линии соприкосновения. Они настаивают на формировании надежных гарантий безопасности для Украины, фактически аналогичных соглашениям НАТО, а также призывают ЕС согласиться на использование российских активов для финансовой поддержки Киева.

    Европарламент обозначил, что «двусмысленность» политики США ослабляет усилия по достижению мира. По мнению европарламентариев, Евросоюз должен занимать лидирующую позицию в поиске решений для украинского урегулирования.

    Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Крым и Донбасс останутся под российским контролем, а Россия завершит конфликт на Украине в качестве победителя.

    США предложили план урегулирования, по которому Киев уступает часть Донбасса, а Россия получает экономические и политические преференции.

    Президент США Дональд Трамп отметил, что Украина вскоре утратит оставшиеся районы Донбасса.

    Президент России Владимир Путин заявил, что юридическое признание Крыма и Донбасса частью России должно обсуждаться на российско-американских переговорах.

    Комментарии (21)
    27 ноября 2025, 20:55 • Видео
    Европа придумала, чем дать России взятку

    Как пишут мировые СМИ, Евросоюз надеется, что его пустят за стол переговоров по Украине, если страны Европы согласятся на возвращение России в «Большую восьмерку», откуда ее исключили в 2022 году. По сути, на это предложение уже ответил президент России Владимир Путин.

    Комментарии (8)
    28 ноября 2025, 00:25 • Новости дня
    Посол Гончар в Бельгии заявил о подготовке ЕС и НАТО к большой войне с Россией

    Tекст: Катерина Туманова

    При том, что Россия не перестает заявлять об абсурдных обвинениях в якобы готовности напасть то на Евросоюз, то на НАТО, оба объединения всерьез готовятся к большой войне, заявил посол России в Бельгии Денис Гончар на российско-белорусской презентации для дипкорпуса Брюсселя в посольстве России.

    «Натовцы, запугивая свое население несуществующими планами Кремля напасть на страны альянса, приступили, как бы безумно это ни выглядело, к подготовке большой войны с Россией. Еэсовцы проталкивают безудержную милитаризацию, хоронят изначальную концепцию единой Европы для мира и процветания, превращая ЕС в придаток НАТО», – заявил Гончар в рамках презентации на тему «Евразийская безопасность: вызовы и перспективы».

    Он отметил, что Европа при этом стремительно теряет глобальный вес и конкурентоспособность, передает его слова ТАСС.

    Посол указал на то, что Россия «не ищет конфронтации». Москва «вместе с единомышленниками работает над строительством единой архитектуры безопасности в Евразии», подчеркнул он.

    Напомним, президент России Владимир Путин еще на ПМЭФ в июне 2025 года заявлял, что заявления о намерении России напасть на страны Европы и НАТО, являются бредом.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, пять стран НАТО решили заминировать границы с Россией и Белоруссией. Газета Le Figaro сообщала, что президент Франции Эммануэль Макрон готов объявить добровольную военную службу в стране из-за страха перед Россией, и сделал это в четверг, 27 ноября, по сути объявив массовую подготовку французов к войне.

    Комментарии (6)
    27 ноября 2025, 20:25 • Новости дня
    Польский премьер обвинил своего президента в саботаже против нацбезопасности

    Премьер Польши Туск обвинил президента Польши Навроцкого в саботаже

    Польский премьер обвинил своего президента в саботаже против нацбезопасности
    @ Mateusz Bialczyk/Arena Akcji/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Польши Дональд Туск в соцсетях обвинил президента страны Кароля Навроцкого в саботаже, который возник из-за отказа главы государства подписывать документы о присвоении офицерских званий молодым сотрудникам спецслужб.

    Премьер-министр Польши Дональд Туск публично обвинил президента страны Кароля Навроцкого в саботаже. Туск уточнил, что президент отказался подписывать заявления о присвоении первых офицерских званий молодым сотрудникам спецслужб и о награждении героев, борющихся с иностранными диверсиями, цитирует РИА «Новости» заявление политика в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    «Президент упорно отказывается подписывать заявления о присвоении первых офицерских званий молодым сотрудникам спецслужб и награждать медалями героев, борющихся с иностранными диверсиями. Это не просто попытка узурпировать полномочия правительства. Это саботаж, направленный против национальной безопасности», – написал Туск.

    Продолжающийся конфликт между премьером и президентом объясняется тем, что они представляют разные политические силы. По словам Навроцкого, премьер отрезал его от информации спецслужб и не учитывает позицию президента при принятии важных решений. Сам Навроцкий регулярно блокирует инициативы правительства, накладывает вето на законы, предложенные Туском, и отказывается утверждать назначение послов и другие документы кабинета министров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Туск потребовал от президента Навроцкого извинений за отказ утверждать повышение в званиях польских офицеров спецслужб.

    Сам Навроцкий потребовал извинений от руководителей спецслужб, которые не пришли на традиционную встречу перед церемонией повышения в звании офицеров армии, военной контрразведки и Агентства внутренней безопасности.

    Позже еще и глава МИД Польши Радослав Сикорский обвинил Навроцкого в подготовке общественного мнения к выходу Польши из Евросоюза.

    Комментарии (2)
    27 ноября 2025, 19:18 • Новости дня
    Польша начала подготовку баз к приему дополнительного контингента войск США

    В Польше начали готовить военные базы к росту численности войск США

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш объявил о подготовке инфраструктуры для увеличения числа американских военнослужащих, отметив уже начатую работу.

    О подготовке польских военных баз к увеличению численности размещенных в стране американских войск сообщил журналистам министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, передает РИА «Новости». Министр уточнил, что соответствующее задание получено инспекторатом поддержки Минобороны, деятельность которого направлена на обеспечение готовности к расширению американского контингента.

    На данный момент, по информации агентства, в Польше находятся около 10 тысяч американских военнослужащих. Косиняк-Камыш пояснил, что меры по подготовке военной инфраструктуры координируются польскими властями совместно с американскими партнерами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, также Косиняк-Камыш заявил, что Польша в ближайшие годы планирует увеличить выпуск артиллерийских снарядов калибра 155 мм в 30 раз.

    Премьер-министр Польши Дональд Туск ранее предрек возможный распад Запада из-за изменений во внешней политике Соединенных Штатов.

    Туск также отметил, что инцидент с дронами над Польшей не произошел из-за ошибки, вопреки утверждению президента США Дональда Трампа.


    Комментарии (2)
    27 ноября 2025, 19:03 • Новости дня
    Фицо заявил об усталости ЕС от военных расходов Украины
    Фицо заявил об усталости ЕС от военных расходов Украины
    @ Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Премьер Словакии Роберт Фицо заявил о потере интереса Евросоюза к покрытию военных расходов Украины из своих средств и назвал альтернативу финансированию.

    Украина проигрывает войну и не располагает необходимыми финансовыми ресурсами, заявил премьер Словакии Роберт Фицо, передает РИА «Новости». По его словам, значительная часть государств Евросоюза продолжают настаивать на финансовой поддержке Украины, несмотря на коррупционные скандалы и высокий уровень недоверия к украинским властям.

    Он отметил, что некоторые страны ЕС выражают сомнения относительно прозрачности расходования выделяемых Украине средств. Фицо подчеркнул, что уже в 2026-2027 годах Киеву потребуется огромная финансовая помощь, однако государства Евросоюза не желают покрывать эти расходы за счет своих национальных бюджетов. В связи с этим появилась идея использовать замороженные активы России.

    Фицо добавил, что использование российских замороженных средств чревато большими судебными разбирательствами и рисками ответных шагов со стороны России. Он сообщил, что запросит у словацкого парламента мандат для гибкости в переговорах по этому вопросу на предстоящем саммите Евросоюза в декабре.

    Премьер также подчеркнул: «Думаю, что сегодня один из ключевых компонентов мирного соглашения, о котором ведутся переговоры, использовать замороженные активы России не на военные нужды Украины, а на ее восстановление на основе договоренностей всех заинтересованных стран – США, РФ и Украины. Это совсем другой механизм, поддержку которого я могу представить».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны G7 выдали на Украину 30,9 млрд евро из доходов от активов России.

    Европейский союз рассматривает возможность затребовать у Киева возврат кредита, полученного до предоставления долгосрочного финансирования за счет российских активов.

    Еврокомиссия готовит юридический текст по возможному использованию замороженных российских активов.

    Комментарии (0)
    27 ноября 2025, 21:08 • Новости дня
    Фицо: Нет сомнений, что Крым и Донбасс останутся под контролем России

    Фицо выразил уверенность, что Крым и Донбасс останутся под контролем России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил уверенность, что Крым и Донбасс останутся под российским контролем, а Россия завершит конфликт на Украине в качестве победителя.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что никто уже не сомневается в том, что Крым, Донбасс и ряд других областей останутся под контролем России, а сама страна выйдет из конфликта на Украине «абсолютным победителем», передает РИА «Новости».

    Обращаясь к депутатам на заседании парламента, он отметил: «Сегодня кто-то сомневается в том, что Крым навсегда останется под российским контролем? Никто. Сегодня кто-то сомневается в том, что Луганск будет под контролем России? Никто».

    Фицо пояснил, что около 20% территории ДНР, которая остается под контролем Киева, вероятнее всего также перейдет России, как и Херсон, Запорожье и другие регионы. Он добавил, что когда в начале конфликта говорил о невозможности его военного разрешения и о том, что Украина не станет членом НАТО, многие с ним не согласились, однако, по мнению Фицо, именно он оказался прав.

    Премьер подчеркнул, что горд тем, что его позиция оказалась верна с самого начала конфликта. Он выразил надежду, что Украина будет участвовать в мирных переговорах, и призвал Евросоюз не препятствовать этому процессу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, также Фицо заявил об усталости Евросоюза от военных расходов на Украину и предложил альтернативные варианты финансирования.

    Ранее Фицо и премьер-министр Болгарии Росен Желязков поддержали мирную инициативу США по урегулированию ситуации на Украине.

    А во время дискуссии в Попраде Фицо призвал студентов, выступающих за продолжение конфликта, лично отправиться на Украину.

    Комментарии (0)
    28 ноября 2025, 12:34 • Новости дня
    Захарова назвала чудовищными заявления Каллас о якобы нападении России на 19 стран

    Захарова осудила заявления Каллас о якобы нападении России на 19 стран

    Tекст: Вера Басилая

    Москва возмущена заявлениями главы евродипслужбы Каи Каллас о якобы нападении России на 19 стран за последние 100 лет, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Новый выпад руководителя евродипслужбы Каи Каллас в адрес Москвы Захарова назвала чудовищным, передает ТАСС.

    Дипломат подчеркнула, что приходится периодически реагировать на подобные заявления, чтобы не оставлять их без внимания. По словам Захаровой, слова Каллас о том, что за столетие Россия якобы напала на 19 стран, шокировали российских граждан.

    Захарова отметила, что в России хорошо знают свою историю и помнят, кто и сколько раз нападал на Россию. Дипломат напомнила о событиях Великой Отечественной и Второй мировой войн, а также подчеркнула память о том, «какие войска из каких стран гитлеровской клики где дислоцировались».

    Ранее Кая Каллас заявила, что Россия за последние 100 лет напала более чем на 19 стран, а ни одна из этих стран никогда не нападала на Россию.

    Каллас также отметила, что мирный план для Украины должен предусматривать сокращение численности Вооруженных сил России и расходов на оборону.

    Глава МИД России Сергей Лавров призвал Каллас изучить историю.

    Комментарии (0)
    28 ноября 2025, 06:50 • Новости дня
    FT узнала о письме премьера Бельгии с предупреждением ЕК из-за активов России

    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер предупредил о риске срыва мирного соглашения по Украине при поспешной реализации плана Евросоюза по российским активам.

    В письме председателю Европейской комиссии Барт Де Вевер выразил обеспокоенность последствиями быстрого принятия плана по использованию российских государственных активов для финансирования Украины, пишет Financial Times (FT).

    По его мнению, ускоренное одобрение этой инициативы может затруднить достижение потенциального мирного соглашения и приведет к правовым и финансовым рискам для стран Евросоюза.

    Возражения Де Вевера в письме прозвучали за три недели до саммита, на котором лидеры блока должны принять решение о дальнейшем финансировании Киева.

    Де Вевер отметил, что крупная часть замороженных российских средств хранится в брюссельском депозитарии Euroclear – 185 млрд евро из 210 млрд евро по всему ЕС.

    Бельгия опасается как возможных ответных мер России, так и юридических исков в случае неудачи схемы или отмены санкций по активам. Премьер-министр призвал участников ЕС предоставить обязательные и безотзывные гарантии Euroclear на сумму всех хранящихся средств и обязался добиваться справедливого распределения финансовых и юридических рисков между всеми странами блока.

    В письме акцентируется, что предложение предоставить Украине «репарационный кредит» за счет российских активов является «в корне неверным» решением.

    Премьер-министр Бельгии поддержал альтернативную идею – выделить до 45 млрд евро из неиспользованных заимствований бюджета ЕС на покрытие финансовых нужд Украины в 2026 году, поскольку этот вариант, по его оценке, позволит снизить нагрузку на страны ЕС.

    Он подчеркнул, что любые дальнейшие шаги по замороженным активам должны опираться на консенсус и юридические гарантии со стороны всех государств Европейского союза.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен  сообщила о подготовке юридического текста по использованию замороженных российских активов, несмотря на протесты Бельгии. Euroclear предупредил о росте долгов ЕС из-за использования российских активов.

    В России сформировали  реакцию на возможное изъятие российских активов, о чем заявил министр юстиции Константин Чуйченко.

    Комментарии (0)
    27 ноября 2025, 18:04 • Новости дня
    Захарова: Россию на заседании СМИД ОБСЕ в Вене представит Грушко

    Захарова: Замглавы МИД Грушко представит Россию на заседании СМИД ОБСЕ в Вене

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Представлять российскую делегацию на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Вене будет заместитель главы МИД Александр Грушко, сообщила на брифинге официальный представитель ведомства Мария Захарова.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила на брифинге, что глава МИД России Сергей Лавров не примет участие в заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Вене 4-5 декабря, передает ТАСС. На вопрос журналистов, ожидается ли присутствие Лаврова, Захарова ответила, что российскую сторону представит заместитель министра иностранных дел Александр Грушко.

    СМИД ОБСЕ традиционно собирает министров иностранных дел стран-участниц для обсуждения актуальных международных вопросов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Мария Захарова заявила, что попытки киевских властей бороться с историей Одессы ускоряют их крах.

    Она также высмеяла планы Латвии по демонтажу железнодорожных путей в Россию.

    Замглавы МИД Александр Грушко отметил, что не видит Европу на переговорах по Украине из-за неудачных попыток ее посредничества.


    Комментарии (0)
    27 ноября 2025, 19:52 • Новости дня
    Швейцарка Даллафиор-Маттер стала гендиректором ОЗХО

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Дипломат из Швейцарии Сабрина Даллафиор-Маттер стала новым гендиректором технического секретариата Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), к обязанностям она приступит с июля 2026 года, сообщается на сайте организации.

    О назначении швейцарки Сабрины Даллафиор-Маттер генеральным директором технического секретариата Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) на период с 2026 по 2030 год объявил председатель конференции государств – участников (КГУ) ОЗХО Агустин Васкес Гомес. Об этом сообщается на сайте ОЗХО.

    В выступлении на 30-й ежегодной конференции в Гааге он отметил, что Исполнительный совет ОЗХО рекомендовал ее кандидатуру единогласно, после чего ни у одного из представителей стран не возникло возражений.

    Даллафиор-Маттер, действующий посол Швейцарии в Финляндии, с 2000 года работает по дипломатической линии. Ранее она представляла свою страну на различных международных площадках, в том числе была генконсулом Швейцарии в Милане и заместителем постоянного представителя при ООН в Женеве.

    В июле 2026 года Даллафиор-Маттер сменит испанца Фернандо Ариаса, который занимает пост гендиректора ОЗХО с декабря 2017 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Россия проиграла выборы в Исполнительный совет ОЗХО на 2026–2028 годы, уступив Словакии и Словении. В 2024 году Россия получила 56 голосов и также не вошла в состав Исполнительного совета ОЗХО.

    Украина начала новые атаки на российские предприятия химической промышленности после отказа западных стран обсуждать инциденты в ОЗХО, заявил постпред России при организации Владимир Тарабрин.

    Комментарии (0)
    28 ноября 2025, 11:40 • Новости дня
    Politico: Новую версию плана по Украине скрыли от ЕС

    Tекст: Вера Басилая

    Содержание новой версии плана урегулирования на Украине, согласованного между США и Киевом, остается засекреченным от европейских чиновников, сообщает Politico.

    Издание Politico пишет, что европейские чиновники выражают серьезное недовольство тем, что детали обновленного плана США по урегулированию на Украине не раскрываются для институтов Евросоюза, передает ТАСС.

    Новый вариант документа был согласован представителями Вашингтона и Киева, однако его содержание держится в строгой секретности.

    Дипломаты заявили, что это беспрецедентная ситуация с дипломатической точки зрения. По их словам, решение скрыть содержание проекта было принято для того, чтобы не допустить повторения ситуации с утечкой предыдущей версии плана из 28 пунктов, которая вызвала бурное обсуждение в медиа и среди европейских политиков.

    Европарламент принял резолюцию по украинскому регулированию с обещанием никогда не признавать новые регионы России и требованием вывести российские войска из Крыма и Донбасса.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что линия Европы никому не интересна, так как европейские элиты сделали ставку на убежденность в нанесении России стратегического поражения руками и телами режима в Киеве.

    Лавров также отметил, что европейские страны провалили все возможности повлиять на украинский кризис с 2014 года.

    Президент России Владимир Путин допустил, что инициативы США по Украине могут лечь в основу будущих соглашений.

    Комментарии (0)
    28 ноября 2025, 14:50 • Новости дня
    Мерц заявил об отсутствии мандата ЕС у Орбана на поездку в Россию

    Мерц: Орбан поехал в Россию без европейского мандата и одобрения ЕС

    Мерц заявил об отсутствии мандата ЕС у Орбана на поездку в Россию
    @ Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отправился в Москву без мандата на переговоры и одобрения от лидеров Европейского союза, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

    Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Словении Робертом Голобом, прошедшей в Берлине, передает ТАСС.

    В ходе пресс-конференции Мерц напомнил, что Орбан ранее уже предпринимал подобные визиты. «Позиция Виктора Орбана нам уже давно известна. Это не первый его визит в Москву», – отметил Мерц, добавив, что предыдущая поездка венгерского премьера состоялась в период председательства Венгрии в Европейском совете.

    Канцлер подчеркнул, что Орбан «отправляется в Москву на переговоры, не имея мандата Европы и одобрения со стороны других лидеров Евросоюза». По словам Мерца, Орбан «придерживается собственных взглядов на прекращение конфликта, однако эти представления пока не воплотились в жизнь».

    Мерц также отметил, что если у кого-то есть предложения лучше, чем у остальных, это следует приветствовать, но выразил сомнение в успехе новой попытки Орбана в сравнении с прошлой.

    Напомним, в пятницу Орбан прибыл в Кремль на переговоры с Путиным.

    Венгерский премьер заявил о продолжении сотрудничества Венгрии с Россией. Он также высказал надежду на успех мирных инициатив по Украине.

    Комментарии (4)
    28 ноября 2025, 14:39 • Новости дня
    WSJ сообщила о страхе ЕС проиграть конкуренцию России, США и Китаю

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Евросоюз опасается, что не может догнать Россию, Китай и США в ходе глобального соперничества в сфере экономики, обороны и технологий, пишет американская газета The Wall Street Journal (WSJ).

    Европейские власти всерьез обеспокоены тем, что отстают от России, Китая и США по ключевым вопросам глобального соперничества, передает ТАСС.

    The Wall Street Journal отмечает, что Европа в условиях острой международной конкуренции вынуждена прилагать максимальные усилия, чтобы не отставать. Лидеры стран ЕС признают, что ситуация становится критической: в числе тревожных тенденций газета приводит инициативы США и Китая по пересмотру мировых торговых правил и фактическое игнорирование европейского мнения при обсуждении украинского конфликта.

    Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс прямо заявил: «Невозможно изменить ситуацию, не имея настоящей силы – политической, военной или дипломатической». По мнению бывшего французского дипломата Пьера Вимона, вся институциональная система Брюсселя изначально не была приспособлена к современной политике конфронтации и жесткой конкуренции. Бывший глава европейской дипломатии Жозеп Боррель добавил, что Европа должна научиться говорить на языке силы, выделив проблему разобщенности 27 стран объединения.

    Кроме того, бывший премьер-министр Италии и экс-президент Европейского центрального банка Марио Драги ранее критиковал Еврокомиссию за бездействие и невыполнение прошлогодних рекомендаций, подчеркнув, что риски утраты конкурентоспособности и суверенитета возрастают, а модель роста устаревает.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европа навязывает Киеву «антироссийские» гарантии безопасности.

    Отмечалось, что Британия и Франция столкнутся с трудностями при попытках отправить свои войска на Украину.

    Десять стран выразили готовность предоставлять гарантии безопасности Киеву, как выяснило Bloomberg.

    Комментарии (0)
    28 ноября 2025, 14:30 • Новости дня
    В Испании наказали семь компаний за обман в «черную пятницу»

    Семь компаний Испании наказаны за фиктивные скидки в «черную пятницу»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Семь испанских компаний оштрафованы за манипуляции с ценами на товарах во время ноябрьских распродаж, сумма взысканий достигла 350 тыс. евро, сообщило министерство по социальным правам и потребления страны.

    Министерство по социальным правам, потребления и повестке дня до 2030 года Испании провело проверки во время «черной пятницы». Ведомство выявило нарушения среди ряда торговых точек, которые завышали цены и устраивали фиктивные скидки. Было инициировано семь разбирательств за «изменение цен обманным путем», по итогам которых компаниям назначены штрафы на сумму 350 тыс. евро, передает ТАСС.

    Пять из семи наказанных компаний уже известны: Mediamarkt, Carrefour, PC Componentes, Notino Italia и Gestaweb 2020. Представители ведомства считают, что подобные меры нужны для защиты потребителей и сохранения честных правил торговли. Остальные две компании, по информации министерства, пока не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее компании США отказались от части скидок и распродаж в «черную пятницу» из-за введенных таможенных пошлин, введенных против стран – поставщиков сырья.

    Российские юристы отметили увеличение числа кибермошеннических схем с использованием фейковых QR-кодов во время ноябрьских распродаж.

    А в МВД отметили активизацию мошенников, копирующих сайты известных брендов и предлагающих фейковые скидки ради кражи денег у граждан.

    Комментарии (0)
    Главное
    NYT: Обыски у Ермака могут сорвать мирные переговоры под эгидой США
    Грузинские СМИ: От Тбилиси требовали отвлечь 40 тыс. российских солдат
    Трамп решил начать «обратную миграцию» в США
    При атаке дронов в Новороссийске повреждения получили 227 квартир
    Афганистан предложил России рабочих для сельского хозяйства
    «Новые люди» предложили ввести уголовное наказание за незаконные рехабы
    В Госдуме заявили об эффекте «дела Долиной» с возвратом квартир

    Прибалтика и Финляндия не выдержали санкций против России

    Экономики стран Балтии и Финляндии испытывают серьезное напряжение из-за собственных европейских санкций. К ним больше не ездят туристы, бизнес не инвестирует, порты и автомобильные компании теряют грузы. Жить без российских туристов, инвесторов и бизнесменов оказалось не так-то просто. Поэтому они просят денег на возмещение потерь от антироссийских санкций. Подробности

    Перейти в раздел

    Примирение с Россией стало для Трампа семейным делом

    «Концепция мира», вызвавшая шок у руководства Украины и ЕС, была составлена в узком кругу доверенных лиц президента США. Те, кто ее продвигает, тоже имеют особые отношения с Дональдом Трампом. Оказалось, что превозмочь противодействие американских элит реально только в том случае, если решать вопросы войны и мира внутри одной семьи. Подробности

    Перейти в раздел

    Перевооружение стран ОДКБ станет вкладом в безопасность России

    Владимир Путин предложил странам ОДКБ масштабное обновление военного арсенала за счет российской техники, доказавшей свою надежность в боевых условиях. По его словам, Москва сосредоточит свои усилия на повышении боеспособности коллективных сил организации. Как говорят эксперты, Россия сможет предложить партнерам широчайшую номенклатуру военной продукции, которая дешевле и эффективнее западных аналогов. Подробности

    Перейти в раздел

    Италия подыгрывает Вашингтону и заигрывает с Москвой

    «Итальянцы хитрят». Такими словами эксперты комментируют неожиданное признание руководства Италии в том, что «для заключения мирного соглашения Европа должна снять свои собственные санкции» против России. Как понимать подобное заявление и почему вряд ли в Москве на него серьезно отреагируют? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Европа придумала, чем дать России взятку

      Как пишут мировые СМИ, Евросоюз надеется, что его пустят за стол переговоров по Украине, если страны Европы согласятся на возвращение России в «Большую восьмерку», откуда ее исключили в 2022 году. По сути, на это предложение уже ответил президент России Владимир Путин.

    • Китай и Япония на пути к войне

      Китай заявил, что Устав ООН дает ему особые права на применение военной силы в отношении Японии. Ранее новый японский премьер и первая женщина в этой должности Санаэ Такаити пригрозила Пекину вооруженным конфликтом, но при одном условии.

    • Лавров ответил Евросоюзу по Украине

      Глава МИД России Сергей Лавров сделал ряд важных заявлений о новом мирном плане Соединенных Штатов и о роли Евросоюза в урегулировании на Украине. Если коротко: мнение ЕС больше не учитывается.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Приметы на декабрь 2025: что делать по дням и когда проводить генеральную уборку перед Новым годом

      Декабрь испокон веков считался особенным месяцем в народном календаре – временем сильных примет и точных предсказаний. Связано это с природными переломами: зимним солнцестоянием, окончательным переходом к зимнему режиму и подготовкой к новому годовому циклу. Народная мудрость разделяет декабрьские приметы на погодные, бытовые и обрядовые, каждая из которых помогает не только предсказать погоду, но и привлечь удачу в дом.

    • Открытки на День Матери 2026: лучшие поздравления, красивые картинки и готовые подписи

      День матери в России является ежегодным праздником и отмечается в последнее воскресенье ноября. В 2026 году он выпадает на 29-е число. По традиции в этот день поздравляют матерей и бабушек, даря им внимание и подарки. Газета ВЗГЛЯД публикует коллекцию тематических открыток, которыми можно поздравить с праздником самых дорогих мам и бабушек.

    • Лунный календарь на декабрь 2025: плохие и хорошие дни для садоводства и ухода за собой

      Луна оказывает влияние на все аспекты человеческой жизни – от эмоционального состояния до физической активности. Ее энергия способна усиливать наши начинания или, напротив, создавать препятствия. В декабре 2025 года, когда природа замирает в ожидании нового цикла, учет лунных фаз становится особенно важным для гармоничного завершения года и подготовки к будущим свершениям.

    Перейти в раздел

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации