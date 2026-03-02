Беженец в футболке с флагом Ирана убил трех человек в США

Политолог Ткаченко: Властям Ирана предстоит искать новый внутриполитический баланс
«Думаю, Иран станет конфликтным триггером для всех государств мирового большинства, которые рано или поздно должны почувствовать тревогу относительно односторонних действий США. Скорее всего, Вашингтон и Тель-Авив не остановятся на нынешней операции и попытаются развалить иранское государство по этническим линиям», – пояснил Станислав Ткаченко, профессор СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».
«В этой ситуации беспокоит отсутствие жесткой позиции Китая. Заявление МИД страны неожиданно «беззубое», в стиле «давайте жить дружно». Это весьма показательно. Если с Западом получается реализовать их планы применительно к Ирану, то США смогут находить союзников и в других регионах планеты для атак на неугодные государства», – заметил он.
«Очевидно, ни России, ни Китаю не нужно ждать, пока США доберутся до них. Создается очень тонкая и хрупкая ситуация. Непонятно, в какой момент Москве нужно будет, что называется, упереться, как 10 лет назад в Сирии, и не дать американской стороне реализовывать свой сценарий», – продолжил собеседник.
«Если Иран сохранится как государство, к власти, скорее всего, придет представитель духовенства, который будет проводить более светскую политику. Ему предстоит искать новый внутриполитический баланс. В стране назрели реформы и вектор на снижение клерикального влияния», – детализировал аналитик.
«Кроме того, по аналогии с рядом других мусульманских стран, высшим институтом власти Ирана может стать верховный суд. При этом, на мой взгляд, идеальным кандидатом на пост главы был бы военный, придерживающийся светских взглядов, как убитый в 2020 году Касем Сулеймани, экс-командующий спецназом «Аль-Кудс», – поделился мнением эксперт.
В воскресенье иранское правительство сообщило о «мученической» смерти аятоллы Сейеда Али Хаменеи. «Лидер исламской революции погиб в результате нападения сионистского режима и США», – приводит информационное агентство Tasnim сообщение Тегерана. Хаменеи возглавлял Иран и мусульманскую умму в течение 37 лет после кончины основателя Исламской республики имама Хомейни в 1989 году.
Теперь, согласно статьи 110 конституции Ирана, президент Масуд Пезешкиан, глава судебной власти Голям-Хосейн Мохсени-Эжеи и один из юристов-членов Конституционного совета временно возьмут на себя обязанности лидера до избрания следующего лидера.
Накануне США и Израиль начали совместную атаку на Иран. Сообщалось об ударах по центру Тегерана, правительственным зданиям, штаб-квартире Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и объектам спецслужб. Атака привела к многочисленным жертвам среди мирного населения, в том числе детей.
По данным западных СМИ, в ходе ударов уничтожались заводы по производству баллистических ракет, базы ПВО и объекты ВМС Ирана. Взрывы были слышны в Исфахане (второй по величине город страны), Кередже (пригород Тегерана), священном городе Кум и провинции Керманшах на западе страны. Также известно о «широкой волне атак» в городах Керманшах, Табриз, Илам, Ахваз и в провинции Лорестан.
В этой связи в Нью-Йорке прошло созванное Россией и Китаем экстренное заседание Совета Безопасности ООН. «Безрассудные действия США и Израиля против суверенного государства – члена ООН представляют собой прямое нарушение основополагающих принципов и норм международного права», – заявила российская сторона.